Cellularline Wireless Fast chargers Review: Simpel en doeltreffend

Cellularline is een Italiaans bedrijf dat accessoires maakt voor smartphones waaronder hoesjes, accu's, draadloze headsets en draadloze laders. Wij hebben onlangs verschillende Wireless Fast Chargers getest: de Wireless Fast charger, Wireless Fast charger Pad waaronder een draadloze lader die, naast een standaard laadsnelheid, ook een turbo-functie heeft, een Wireless Fast Charger Stand en de Handy Wing Active Wireless, speciaal een smartphonehouder voor in de auto met draadloze laadfunctie.





Wireless Fast Charger

De Wireless Fast Charger (niet te verwarren met de Wireless Fast Charger Pad) heeft een output van 1 tot anderhalf ampère op 5 watt met een maximum van 13,5 watt in de Fast charge-modus. De lader heeft een micro-USB-aansluiting en net als alle andere draadloze laders hoef je slechts je smartphone op de lader te leggen om te beginnen met laden. Het toestel hoeft hiervoor niet per se recht op de pad te liggen (al beïnvloedt dat wel de laadtijd). De pad zelf is rond met een afgeronde rechthoekige pad met het Cellularline logo en het Adaptive technology logo. Dit laatste logo staat voor de mogelijkheid compatible toestellen extra snel op te laden (fast charge modus). De pad heeft aan de voorkant een led-indicator die blauw oplicht als een toestel op de normale snelheid wordt geladen en groen als de adaptive fast charge modus wordt gebruikt.

Cellularline meldt dat deze snellaadtechnologie compatible is met onder andere de Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, Note 5, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge S6 Edge plus, iPhone, Microsoft Lumia 950 XL, Motorola Nexus 6, Nokia Lumia 735, 830 en wellicht toekomstige smartphones. Het lukte ons in eerste instantie niet om deze snellaadmodus te gebruiken. Wij hebben de pad getest met de iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S8, S9 en Note 9, maar bij geen van deze toestellen werd het lampje groen.

De Wireless Fast Charger wordt niet meegeleverd met een USB-lader en het bedrijf waarschuwt dat niet alle laders genoeg capaciteit kunnen leveren om de snellaadmodus te kunnen gebruiken. Deze lader moet 5 tot 9 volt moeten kunnen leveren. Een officiële moderne Samsung-lader zou moeten kunnen volstaan. Wij hebben de lader aangesloten op een officiële Samsung Galaxy S9 lader, een 3rd party Blitzwolf-lader (met snellaad-functie), een 3rd party naamloze lader, een lader voor Nokia Lumia smartphones en een USB-SS-poort op een laptop, maar het lampje bleef blauw.

Na veel experimenteren en contact met Cellularline zijn wij erachter gekomen dat de lader aan een adapter moet hangen die Qualcomm's Quick Charge (3) standaard moet voldoen. De Wireless Charger Pad werd meegeleverd met zo'n adapter en werkte ook goed met de normale Wireless Charger. Het lampje licht netjes groen op bij alle telefoons die we hebben getest en de laadtijd wordt verkort van ongeveer drie naar iets minder dan twee uur (afhangend van het toestel en eventueel gebruikte hoes).





Wireless Fast Charger Pad

De Wireless Fast Charger Pad lijkt heel erg op de Wireless Fast Charger en als je de twee naast elkaar zou leggen zou je het alleen zien aan de grootte van het logo en de aansluiting aan de achterkant. De Fast Charger Pad heeft namelijk een USB-C-aansluiting en heeft een output van 10 watt, 5 volt en 2,1 - 2,4 ampère. De Wireless Fast Charger Pad heeft een led aan de voorkant om aan te geven dat je toestel wordt geladen, maar verandert niet van kleur als er een toestel wordt gebruikt die de snellaad modus ondersteunt.

Het laden van onze geteste smartphones duurde ongeveer een uurtje of twee en ging verder prima. Net zoals bij de andere Wireless Fast Charger hoeft het toestel niet per se recht op de pad te liggen, maar helpt het wel wat de laadsnelheid betreft.





Wireless Fast Charger Stand

De Wireless Fast Charger Stand mag er dan wel anders uitzien dan de twee pads, de werking is praktisch hetzelfde, behalve dat je telefoon rechtop staat. Bij deze lader zit de LED aan de onderkant en licht eventjes blauw op als er een toestel wordt geplaatst. Ook deze draadloze lader heeft een fast charge-functie en een USB-C-aansluiting aan de achterkant. Deze charger heeft een output van 5 tot 10 watt, 5 volt en 2,1 - 2,4 ampère.

Het laden van smartphones gaat verder prima en het duurt ongeveer twee uur om een toestel (afhankelijk van model en of er een hoes wordt gebruikt) volledig op te laden. De Wireless Fast Charger Stand heeft, net als de andere laders ook een snellaadfunctie al wordt er niet aangegeven wanneer deze wordt geactiveerd. De gemiddelde smartphone geeft dat wel aan dus dat is geen ramp.

Handy Wing Active

Ten slotte hebben we de Handy Wing Active getest. Een draadloze lader speciaal voor in de auto. Deze lader bevestig je aan het rooster van je koeler of verwarming. De lader/houder werkt volgens het One Hand Gravity System. Hierdoor kan je je telefoon laten rusten op de onderste voet en de telefoon wordt direct "vastgegrepen". Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat je telefoon van de houder valt.

Deze lader heeft geen LED, maar heeft wel een Fast Charge-functie (die overigens iets minder snel is dan die van de andere laders) en een output van 5 - 10 watt, 9 volt en 1,1 ampère.

Ook hier gaat het laden van telefoons prima, het is erg fijn om op zeer lange reizen je geen zorgen te hoeven maken dat je toestel bijna leeg is omdat het navigeren aardig wat energie kost.

De enige opmerking die wij hebben over deze lader is dat het scharnier wat steviger had mogen zijn. Het gebeurde nog wel eens dat als we over een drempel gingen, de lader een beetje naar beneden boog waardoor je niet meer goed op het scherm van je telefoon kan kijken, zeker als je een wat groter, zwaarder toestel hebt is dat vervelend. Het nog strakker draaien van het scharnier loste dat probleem niet echt op, iets om rekening mee te houden.

Afhangend van het toestel dat aan de lader hangt duurt het tussen de twee en drie en een half uur voordat het toestel helemaal geladen is. Dit hangt natuurlijk ook af of je een (navigatie-)app gebruikt.





Conclusie

De draadloze laders van Cellularline doen wat ze moeten doen. Je smartphones snel en goed opladen. De snellaadfuncties werken goed mits je een goede USB-adapter gebruikt, het liefst eentje met Quick Charge ondersteuning zodat je zeker weet dat je het maximale uit de laders haalt. Binnenkort gaan wij een hoop verschillende USB-laders testen want, net als met USB-C-kabels is er een hoop troep op de markt die je smartphones niet optimaal oplaadt.

Het maakt niet zoveel uit voor welke lader je gaat. Ze werken allemaal even goed en zijn ongeveer even snel. Het is puur een kwestie van smaak dus. Wil je je toestel liever rechtop hebben (wat bijvoorbeeld een handige toepassing als als je de Google Assistant gebruikt), dan kan je voor de stand gaan. Anders kan je gaan voor de Fast Charger of Fast Charger Pad. Het verschil tussen die twee is zo klein dat het vooral afhangt of je liever een micro USB-kabel gebruikt of liever USB-C. De Handy Wing Active Wireless is ideaal voor in de auto, let er alleen wel op dat je er geen te zware mobiel aanhangt.