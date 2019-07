Ryzen 9 3900X versus Core i9-9900k: welke is voor jou geschikt?

Aan de buitenkant lijkt het misschien of AMD's lancering van Ryzen 3000 een totaaloverwinning is en de keus voor deze chip de enige correcte is. Dat terwijl Intel opgescheept lijkt te zitten met een tweede plaats op het podium. Maar de waarheid is gelukkig genuanceerder. We hebben de chip van AMD ook als eindwinnaar, maar afhankelijk van je wensen kan Intel voor jouw doeleinden de juiste CPU leveren. We vergelijken de twee aan de hand van verschillende scenario's, zodat je kunt zien welke voor jouw doeleinden de juiste keus is.

Als je multi-threading nodig hebt: Ryzen

Dit moet geen verrassing zijn voor iedereen die de ontwikkeling van AMD's Ryzen heeft gevolgd. De chipfabrikant heeft CPU-cores voor de massa mogelijk gemaakt: de kosten van multicore zijn gedaald en de kosten per thread dalen per versie. Om je een idee te geven: de eerste 10-core Core i7-6950X van Intel had een adviesprijs van 1723 euro in 2016. Dat komt neer op 86 euro per thread. Omgerekend komt de 12-core Ryzen 9 3900X met 539 euro uit op zo'n 22 euro per thread.

Meer cores betekenen in de regel meer performance en meer betaalbare cores, betekenen dus hogere prestaties voor een lagere prijs. De bepalende factor is echter of je deze cores ook daadwerkelijk gebruikt. Het zijn voornamelijk 3D-animatoren die dit het beste kunnen gebruiken, samen met video-editors en mensen die video-encoding uitvoeren. Andere multi-threaded applicaties zitten meestal in de hoek van (machine-)ontwerp, wetenschappelijke toepassingen of software-ontwikkeling. Dat is dus niet altijd het geval (het zou je wellicht verbazen hoeveel pc-apps niet meer dan enkele cores gebruiken) maar als dat wel zo is, is negen van de tien keer Ryzen een betere keus dan Core.

Als je minder threads gebruikt: Core of Ryzen

Je kunt helemaal lyrisch worden over het aantal cores dat je hebt, maar de meerderheid van de applicaties gebruikt slechts één core, of misschien enkele. Zelfs voor taken waar je verwacht dat dit uitmaakt, maken meer cores geen verschil. Neem Photoshop van Adobe: die gebruikt niet veel cores totdat je een aantal specifieke taken uitvoert.

Als je het aantal cores loslaat, gaat het uiteindelijk om kloksnelheid of megahertz, samen met de efficiëntie van de chip. Efficiëntie draait om hoe optimaal de CPU gebruikmaakt van elke kloktik. Uiteraard geldt dat hoe hoger de kloksnelheid en efficiëntie zijn, hoe beter dat uitpakt. In de regel wint Intel hier, omdat het betere kloksnelheden haalt en efficiënter is. Wat het laatste betreft wordt Ryzen steeds beter en in veel gevallen komen de twee tegenwoordig gelijk uit de bus.

We gebruiken hierboven bijvoorbeeld Cinebench R20 om het verschil in prestaties te meten van de Core i9-9900K en de Ryzen 9 3900X met 1 tot 24 threads en je ziet hier het hoe de twee chips van elkaar afwijken. Dit soort vergelijkingen hebben we eerder gedaan en we kunnen concluderen dat Intel in de regel beter is met lichtere loads (minder threads) en Ryzen met zwaardere (hogere aantallen threads). In dit geval is Ryzen dan ook weer dominant aan de rechterkant van bovenstaand voorbeeld, maar aan de linkerkant, waar AMD's chip normaal gesproken diep zou achterlopen, verliest het nu nog maar met een kleine marge, wat opvallend is gezien de voorsprong van 400 MHz die Intel hier heeft.

Het is dus geen verrassing dat dit afhankelijk is van wat je doet. Vind je hoge kloksnelheden en CPU-efficiëntie het allerbelangrijkste en geef je weinig om multi-threading als het boven de 16 threads uitkomt? Dan is Core i9 de betere optie. Maar als je prestaties nodig hebt met multi-threading en je wilt inleveren bij lichte loads en single-threading, dan is Ryzen 9 de betere keuze.

Gamen op Ryzen 9 of Core i9: de verschillen

Gaming op high-end CPU's als Ryzen 9 en Core i9 levert verschillende verhalen op die verwarrend kunnen zijn. Dat komt omdat dit niet op CPU-performance neerkomt, maar ook op hoe krachtig de GPU is, de resolutie waar je op speelt en de refreshrate van je monitor.

Ten eerste moeten we zeggen dat beide CPU's fantastisch zijn voor gaming en geen van de twee is wat dat betreft de verkeerde keus. En ja, als je niet de hogere threads van de chip nodig hebt, geeft een Core i7-9700K (of lager) of Ryzen 7 3700X (of lager) je meer power voor je geld. Maar dit artikel richt zich op mensen die multi-threading gebruiken, dus we kijken daar specifiek naar.

Core i9 is over het algemeen leidend qua gaming-prestaties, maar de Ryzen 9 loopt maar nét achter qua framerates, dus voor de meeste mensen is er geen verschil. Maar dit geldt alleen voor games waarbij de GPU geen beperkende factor is. Want hoewel de Core i9 beter presteert dan de Ryzen 9, is dat omdat ze een GeForce RTX 2080 Ti op een 1080p-resolutie gebruiken. Als je een GeForce GTX 1080 gebruikt, komen de twee ongeveer hetzelfde uit de bus. Als je de resolutie opschroeft naar 2560 bij 1440 komen ze ook ongeveer gelijk uit - zelfs met de 2080 Ti. Met 4K maakt het niet uit, want in die gevallen kom je sowieso vrijwel altijd bij de GPU uit.

Als je naar het onderstaande Venn-diagram kijkt, dan zie je dat de Core i9 goed werkt als je absoluut de hoogste framerate nodig hebt. De use-case hiervoor is e-sports, omdat hier ultrahoge framerates een hoge prioroiteit krijgen. Deze grafiek helpt je wellicht om te bepalen wanneer een Core i9 beter geschikt is dan een Ryzen 9 voor gaming:

Bron: IDG met Canva.com

Twee factoren die we hier niet hebben besproken is dat dit slaat op een conventionele game-ervaring (dus zonder streaming) en dat dit losstaat van specifieke visuele kwaliteitsinstellingen. Als je realtime wilt streamen met de hoogste instellingen, zou je wellicht beter af zijn met de Ryzen, hoewel de Core i9 net zo goed lijkt te presteren. Toch geven we in dit geval de voorkeur aan Ryzen, omdat je meer threads nodig hebt, vooral als je video ook nog wilt bewerken.

Afhankelijk van je belangrijkste applicaties: Core of Ryzen

Houd er rekening mee, terwijl je alle recensies en comments op fora leest dat je een CPU koopt voor jouw computer, niet voor hun computer. Als je een belangrijke applicatie gebruikt die simpelweg heel soepel loopt op de micro-architectuur van Intel, dan is de Core natuurlijk de beste optie voor je. Andersom geldt natuurlijk als de app beter draait op AMD, de Ryzen voor de hand ligt. We willen dit alleen specifiek benoemen omdat de meeste hardware-recensies je een algemeen beeld geven en niet iedere gebruiker heeft dezelfde toepassingen en eisen.

Als je Quick Sync gebruikt: Core

Een troefkaart van Intel is de ondersteuning van Quick Sync, dat is ingebouwd in Intels CPU's met geïntegreerde graphics. Quick Sync is Intels methode om video-encodering te versnellen. Dat verschil is krankzinnig, zoals je ziet in onderstaande grafiek, waar we de x86-CPU-cores gebruikten om een HEVC-video te encoderen versus de Quick Sync-ondersteuning in de Core i9. Kortom, als je een video-editor gebruikt met Quick Sync-ondersteuning, is Intel de moeite waard.