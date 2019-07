Linux zegt de floppy disk vaarwel

Er werkte nog maar één ontwikkelaar, die zichzelf Jiri noemt, aan de ondersteuning voor de floppy drive en aangezien Jiri niet langer een systeem heeft met een floppy drive, heeft hij besloten de handdoek in de ring te gooien.

"Goed werkende fysieke floppy hardware is steeds moeilijker te vinden en terwijl ik nog wel de mogelijkheid heb dit te testen, kunnen we ervanuit gaan dat de driver kan worden beschouwd als "dood". Als er al disk drives worden verkocht, dan zijn dat voornamelijk USB drives en die maken helemaal geen gebruik van deze legacy driver," schrijft Will Deacon op Github. "De oude diskettecontroller wordt nog steeds geëmuleerd in verschillende VM-omgevingen, dus de driver gaat niet helemaal weg, maar laten we eens kijken of iemand is geïnteresseerd om de driver te onderhouden".

Linus Torvalds heeft om deze reden de floppy disk drive als orphaned aangemerkt in de kernel en er bestaat een kans dat deze wordt uitgefaseerd als niemand het stokje overneemt.