Microsoft gebruikt "Mac Book" om Surface te promoten

Het is misschien erg flauw, maar het werkt wel aangezien het spotje behoorlijk wat buzz creëert. Microsoft heeft in Australië een persoon gevonden die Mackenzie (Mac) Book heet en heeft hem gevraagd of hij de nieuwe Surface Laptop 2 wilt promoten. In het reclamespotje wordt Mac Book meermaals gevraagd welke laptop beter is in het uitvoeren van specifieke taken en uiteraard zegt Book dat het de Surface Laptop 2 is.

Het deed ons in elk geval gniffelen en het spotje levert genoeg discussie op in de comments op YouTube. Ondanks de gebruikelijke flamewars zijn er genoeg reacties te vinden van zowel Windows als Apple-fans dat het een leuk spotje is.

Wellicht kan Apple Microsoft "terugpakken" door met Mike Rowe in zee te gaan?

Hieronder kun je het reclamespotje bekijken.