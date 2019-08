Waarom Apple een miljard betaalt voor een stukje Intel

Vorige week meldde de Wall Street Journal al dat Apple de meerderheid van Intels smartphonemodem-business zou overnemen en Apple bevestigde dat verhaal enkele dagen later. Intel gaf eerder dit jaar de brui aan 5G-modems voor smartphones. Met de aankoop is 1 miljard dollar gemoeid en naar verwachting wordt de deal afgerond in de vierde kwartaal van het jaar, zo meldde Apple in een persbericht.

Dat intellectueel eigendom van eigenaar wisselt bij sectorleidende spelers is nou niet bepaald wereldschokkend, maar deze overeenkomst heeft grote gevolgen. Nog maar drie maanden geleden waren Intel en Apple partners in de ontwikkeling van een 5G-modem, maar dat eindigde abrupt toen Apple en Qualcomm hun langslepende rechtszaak schikten en Intel aankondigde "de 5G-smartphonemodems te verlaten ten faveure van onderzoek naar 4G en 5G in pc's, IoT-apparaten en andere data-centrische apparaten".

Dat leidde blijkbaar tot een verkoop en de interesse van Apple. Hoewel het niet helemaal duidelijk is waarom Intel er precies voor koos om smartphonemodems los te laten, lijkt het voor de hand te liggen dat de chipontwikkeling niet genoeg vooruitgang boekte. Dus je zou zeggen dat er niet zoveel te verkopen valt en zeker niet voor een miljard dollar. Er is duidelijk meer aan de hand, want Apple zou niet zomaar Intels mislukte business kopen.

Apple zou eerder investeren in jaren ontwikkeling (en de patenten die daarmee gepaard gaan) van een van de grootste halfgeleiderfabrikanten ter wereld, omdat het zelf een 5G-chip voor iPhones wil ontwikkelen die de concurrentie met Qualcomm aan kan gaan. Dat is een langetermijnvisie van Apple, want Apple en Qualcomm hebben in het voorjaar een licentiedeal voor zes jaar afgesloten. En hoewel de iPhone de belangrijkste motivatie lijkt voor deze deal, denk ik niet Apple's plannen niet beperkt zijn tot de smartphone. 5G heeft een impact op de gehele prouctenlijn van Apple.

1. Ontwikkelaars

Volgens het artikel van WSJ neemt Apple niet alleen Intels portfolio van patenten over, maar ook het ontwikkelteam dat aan de chip heeft gewerkt. Dat alleen al kan veel geld waard zijn. Het is geen geheim dat de waardevolste resources van techbedrijven de techneuten zijn die aan hun producten werken. De overname van een heel team aan ervaren personeel kan jaren aan werven en reorganisaties schelen.

2. Geïntegreerde modem voor wearables

Het product dat het meest gebaat is bij een geïntegreerde 5G-modem, is niet de iPhone. Een effeciëntere S-chip, die in de Apple Watch zit, is de sleutel tot toekomstige evoluties van Apple's wearables, vooral met het energiehongerige 5G aan de horizon.

Met een geïntegreerd 5G-modem zouden de chips kleiner en energiezuiniger zijn, twee aandachtsgebieden van Apple. Momenteel zijn de hoofdprocessor en de modem twee aparte ontwikkelterreinen en dat blijft de komende jaren zo, omdat Apple zijn modems bij Qualcomm koopt. Integratie is een van Intels sterke punten en ongetwijfeld wil Apple hier gebruik van maken.

3. Patentgevechten

Met de komst van 5G-apparaten, kun je ook weer een toename van patentrechtszaken tegemoet zien. Apple, Samsung, Intel en andere techgiganten zijn kwetsbaar voor patenttrollen, bedrijven die octrooien vergaren met als enige doel om ze in te zetten als tools in rechtszaken over patentschending.

Het is niet te voorspellen welke patenten daarbij betrokken zijn, maar je kunt er gif op innemen dat ze in de verkeerde handen worden gebruikt voor frivole rechtszaken. Dit is waarschijnlijk niet de belangrijkste reden dat Apple de patentenberg koopt, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een bedrijf octrooien opkoopt om te voorkomen dat iemand anders de patenten tegen ze gaat gebruiken.

5G in laptop

Hoewel Apple nog een laptop moet uitgeven met 4G-connectiviteit, gaat mobiele integratie waarschijnlijk veranderen met 5G. Dat gaat niet alleen om snelheid, maar omdat iPad OS meer Mac-features krijgt en er waarschijnlijk een nieuwe formfactor aankomt die tussen de iPad Pro en MacBook Air valt. We weten nog niet hoe dit eruit gaat zien, maar op twee dingen durf ik te wedden: het apparaat krijgt een Apple-chip en zal 5G-connectiviteit bevatten.

Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat we zo'n apparaat gaan zien, maar het kan geen toeval zijn dat deze overname tegelijk komt met het pensioen van de MacBook. Ik verwacht dat we ergens in de komende drie tot vijf jaar een gloednieuw apparaat gaan zien van Apple dat twee problemen van Apple oplost: het feit dat de iPad de Mac niet kon vervangen en het gebrek aan een touchscreen in de Mac. Met een 5G-modem zou deze MacBook-opvolger het ultieme apparaat voor onderweg zijn, met de kracht en productiviteit van de Mac, maar dan in een dun en lichte verpakking. Intels modem-business is een cruciaal element om mee te beginnen.