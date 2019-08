Europa schiet Raspberry Pi de ruimte in

In laboratorium Columbus van ISS onderzoekt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA beveiligde communicatie met satellieten. Daar is in de regel gespecialiseerde apparatuur voor nodig, mdat de bitflips die worden veroorzaakt door ruimtestraling funest zijn voor cryptografische toepassingen. Met behulp van een Raspberry Pi Zero zoekt ESA naar een kostenefficiëntere manier om cryptografie te gebruiken in de ruimte.

Satellieten zijn gevoelig voor aanvallen, legt de organisatie uit, en daarom is het belangrijk dat de communicatie van en naar de kunstmanen wordt versleuteld. De bitflips zorgen ervoor dat sleutelparen niet meer kloppen en beveiligde communicatie wordt verstoord. Goed afgeschermde antistralingsmodules hebben dat probleem niet, maar die componenten zijn duur.

ESA heeft daarom goedkoop alternatief CryptIC ontwikkeld en deze wordt, na geleverd te zijn in april, nu getest in het ruimtestation: "Een groot onderdeel van het experiment gebruikt een standaard Raspberry Pi Zero computer. Deze goedkope hardware is min of meer precies zoals we hem aanschaften: het enige verschil is dat het omhuld is met een plastic 'conformal coating', om te voldoen aan ISS-veiligheidseisen", zo schrijft de ruimtevaartorganisatie.