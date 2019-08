Intels geïntegreerde graphics zijn geen lachertje meer

Met de komst van de tiende generatie Ice Lake-CPU's van Intel, zien we eindelijk een indrukwekkende verbetering qua geïntegreerde graphics. We bekijken de exacte prestaties nog uitgebreider, maar we kunnen alvast wat zeggen over de opvallende verbetering van de grafische prestaties.

Om te zien hoe groot de sprong voorwaarts is van de Ice Lake op graphics-gebied, moeten we even kijken naar de eerdere generaties van Intels grapics.

Verschillende generaties vergelijken

We hebben de nieuwe praktijkresultaten van onze eigen tests vergeleken met 3D Mark Sky Driver-scores op eerdere laptopgeneraties. We hebben hier bijvoorbeeld Haswell U en diens HD 4400 (2013) en Broadwell U met HD 5200 (2015). We hebben ook een zeldzame Iris 540, die Skylake U (2015) gebruikt. We lieten de energiezuinige chips als Cherry Trails HD- en Core M-varianten achterwege.

Dit is niet bepaald appels met appels vergelijken, want de grafische prestaties verschillen per driver, BIOS en besturingssysteemversies, en ook de koeling van het apparaat telt mee. Aan de andere kant hebben upgrades aan deze software en hardware ook niet veel invloed gehad om Intels onboard graphics.

Piek in 2019

Zoals je ziet in onderstaande grafiek (klik voor een grotere versie) is het over het algemeen een trage boel geweest qua prestaties van de grafische chip vanaf 2013 tot dit jaar, met kleine verbeteringen per generatie. Als we de Iris ertussenuit zouden halen, is het een behoorlijk afvlakkende lijn waar zelfs de vooruitgang steeds kleiner wordt.

In 2019 zie je een flinke sprong naar boven in de 3D Mark Sky Diver-score.

We keken naar de prestaties sinds 2013 en je ziet een flinke sprong in de nieuwe generatie. Als je je afvraagt hoe het zit met de grafische belasting, deze DirectX 11-benchmarktest is ontworpen voor middenklasser game-pc's en -laptops. Het advies van 3DMark is om deze test te nemen, tenzij je hoger scoort dan 12.000 - wat high-end apparaten doen.

Testdetails

De test draait op een resolutie van 1920 bij 1080 en gebruikt ongeveer 1 gigabyte aan grafisch geheugen. 3DMark heeft het betegelingsdetail ingesteld op een medium-load. Er worden twee tests doorlopen: in de eerste worden 1,6 miljoen verticals, 150.000 tegelclusters en 3,9 miljoen driehoeken gedraaid, 30,3 miljoen pixels en 0,78 miljoen shaders per frame. De tweede test heeft 0,9 miljoen verticals, 90.000 tegelclusters, 1,5 miljoen driehoeken, 13,9 miljoen pixels en 2,7 miljoen shaders per frame.

Omdat we alleen grafische prestaties wilden beoordelen, toont onze grafiek enkel de grafische score van Sky Driver. Maar dit is dus vooral bedoeld om aan te geven dat na jaren van er met de pet naar gegooid te gebben, Intel nu eindelijk serieus werk maakt van zijn geïntegreerde graphics en dit een alvast positieve evolutie illustreert.