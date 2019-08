Tijd voor een universele RGB-standaard voor toetsenborden

Iedere fabrikant - Logitech, Razer, Corsair - houdt je voor dat RGB-verlichting op een toetsenbord een functie heeft. Toen ik begon met de recensies van zulke toetsenborden, zo'n vijf á zes jaar geleden, was het méér dan een modegril. Ja, je toetsenbord zou er cool uitzien, maar het zou ook iets bijdragen aan het gamen.

Effecten van games

De verlichting zou bijvoorbeeld van kleur veranderen om te passen bij je personagekeuze in Overwatch. Of misschien rood en blauw oplichten als de politie je achtervolgde in Grand Theft Auto V. Of als je een pulse stuurde in The Division 2, zou je de oranje rimpels over je toetsenbord zien lopen. Cool, nietwaar?

Het probleem is dat deze drie voorbeelden verschillende hardware vereisen. De integratie met Overwatch? Die heeft Razer. Grand Theft Auto V is met Logitech gaan samenwerken en Corsair heeft games van Ubisoft momenteel te pakken. Er is geen uniforme standaard voor RGB-verlichting en dat is zo jammer. Vanaf het begin had die standaard er eigenlijk moeten zijn en het is de hoogste tijd dat dit verandert.

Gemiste kans

Het potentieel van deze feature wordt zo niet benut. Daar kun je je schouders over ophalen, omdat de meeste gebruikers lachen om de notie van RGB-verlichting, maar dat komt juist omdat het meestal geen nut dient. Al die hypothetische integraties waar de fabrikanten het jaren geleden over hadden zijn erg cool. Verre van essentieel, maar het soort verbetering waardoor je wilt investeren in zo'n opvallend nieuw toetsenbord.

Sommige van die integraties hebben we dus gezien, maar met specifieke games en specifieke hardware die daarbij hoort. Corsair doet het fantastisch met Ubisoft-games, zoals je ziet in bovenstaand voorbeeld van The Division 2 - een van m'n persoonlijke favorieten. Razer heeft toffe dingen gedaan met Rage 2, met lichteffecten als je items oppakt, bepaalde wapens gebruikt, enzovoorts.

Immersive gamen

"Je kijkt niet naar het toetsenbord, dus nou en?" hoor ik vaak en dat is misschien waar voor sommige mensen. Ik denk dat het een subtiel effect is die je iets verder onderdompelt. Iets wat je in je perifere zicht oppikt. Net als Microsofts gefaalde project IllumiRoom van een paar jaar geleden, is het net alsof de game verder de ruimte ingaat dan enkel via de monitor. Het voelt groter. Dat is vooral zo met Logitechs G560-speakers, maar je merkt het nog steeds met een RGB-toetsenbord en muis. (RGB voor de koptelefoon is dat niet zo. Daar hebben critici gelijk: RGB is daar overbodig.)

Het wordt alleen weinig gebruikt. De potentie van RGB wordt verspild en dat komt omdat et zo gefragmenteerd is. Corsair heeft zijn iCUE SDK, Logitech heeft Lightsync en Razer heeft Chroma. Alle drie concurreren ze om exclusieve titels te bemachtigen.

Corsair heeft dus Ubisoft-games, Razer Overwacht en Rage 2, met enkele andere games hier en daar als Fortnite, Vermintide II, Divinity: Original Sin II en Dead Cells. Logitech heeft Grand Theft Auto V, Total War: Warhammer II, Final Fantasy XIV, and Civilization VI. En als je niet een van die drie bedrijven bent? Dan krijg je niks.

Ik gebruik voor een review nu al een paar weken een RGB-verlicht toetsenbord van Topre, maar die doet verder helemaal niets. Enkel een vlakke kleur. Ja, het ziet er prima uit, maar het is frustrerend dat er geen hardwarereden is dat dit Topre-toetsenbord minder capabel is dan een Logitech G810 of Razer BlackWidow. Het kan dezelfde kleuren aan, heeft dezelfde lay-out, maar omdat er geen standaard is, werkt hij niet interactief.

Business-overwegingen

Ik snap ook wel waarom: bedrijven steken veel tijd en geld in de ontwikkeling van hun eigen SDK's en ecosystemen en willen dat dit zich terugbetaalt doordat we de bijbehorende hardware kopen: een toetsenbord van Razer, een muis van Razer en een koptelefoon van Razer. Maar veel mensen doen dat niet. Ze hebben een Logitech-muis, een HyperX-koptelefoon en een toetsenbord van Corsair. Cool, nou is je toetsenbord blij als je The Division 2 speelt en je muis met Civilization VI. En jij? Ben jij blij met deze stand van zaken?

Zo lang als RGB gefragmenteerd blijft, zullen ontwikkelaars het niet benutten. Niemand gaat een handvol verschillende SDK's implementeren om alle hardware te ondersteunen, dus het is aan Corsair, Razer, Logitech, en eventuele andere fabrikanten om gameproducenten te trekken. Of om workarounds te gebruiken, zoals Logitech heeft gedaan met zijn screen-sampling-tech. Dat werkt een beetje als de nood aan de man is, maar het houdt geen rekening met specifieke scenario's - zoals het zwaailicht op het toetsenbord - en is daarmee niet zo onderdompelend als een geïntegreerde versie.

Dat hoeft niet. Als hardwarefabrikanten nou een gezamenlijk framework konden ontwikkelen, zou het voor ontwikkelaars aantrekkelijk worden om te implementeren. RGB is nou niet bepaald zeldzaam meer. Stel dat je niet alleen individuele fabrikanten zou hebben, maar de grote drie met een bepaalde integratie, plus gelicentieerde fabrikanten, bijvoorbeeld Cooler Master, G.Skill, HyperX, Aukey, et cetera? Dat is de moeite waard en op dat moment ga je écht creatieve dingen zien, omdat de ROI hoog genoeg is om het extra ontwikkelen te rechtvaardigen.

Ik denk dat dit moet kunnen. Er is al third party-software om enkele van deze omgevingen te koppelen. Aurora is er eentje, Artemis een ander. Het bestaan hiervan bewijst dat het geen onoverkomelijk probleem is.

Vechten om de factor standaard

Ik kan het op dit moment alleen maar vragen. De situatie is steeds vreemder geworden de afgelopen jaren, met fabrikanten die elkaar bevechten voor RGB-SDK-dominantie. Razers Chroma vind je nu in alles van Lenovo-pc's tot Philips Hue-lampen en het is duidelijk de intentie van Razer om de standaard te worden.

Ik denk alleen niet dat Corsair en Logitech zich de kaas van het brood zullen laten eten, wat de vraag oproept: hoe doorbreken we deze impasse? Ik heb daarop geen passend antwoord, maar ik denk dat we het hier wel over moeten hebben, vooral nu RGB-verlichting meer en meer opduikt. Voor een consument is het erg verwarrend wat je nu precies in huis haalt en het levert een slechte gebruikerservaring op als Overwacht mooie verlichting werkte op je vorige RGB-toetsenbord en opeens niet meer op je nieuw gekochte van een andere fabrikant.