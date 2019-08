De trend van slanke smartphone-bezels gaat te ver

De strijd van fabrikanten om toestellen af te leveren die zo goed als randloos zijn, gaat veel te ver. Samsung onthulde gisteravond de Galaxy Note 10, een apparaat dat er fantastisch uitziet en vrijwel geen bezel heeft. Maar het is niet alleen Samsung; Huawei en OnePlus brengen telefoons uit met randen die bijna helemaal tot het uiteinde lopen. Pop-up camera's en notches hebben de bovenkant verkleind en Oppo onthulde zijn volledig bezelloze Waterfall-scherm, waar Computerworld vorige week nog over klaagde.

Ik ben persoonlijk ook helemaal klaar met bezelloos. Op beeld ziet het er allemaal oogverblindend uit en je hoeft niet verder te kijken dan het blikvangende model van gisteren om dat te zien. Maar het effect van al die pracht en praal is dat de dunne bezels onze telefoons lastiger te gebruiken maken en dat ze ook nog eens sneller kapotgaan.

Minder bezel, meer problemen

De droom is natuurlijk om 's werelds eerste volledige bezelloze telefoon te maken. Verschillende bedrijven hebben droomconcepten laten zien die componenten en knoppen wegtrekken van het scherm, of eronder verbergen. Oppo heeft zelfs een in-screen selfiecamera. Superslanke bezels zijn al een teken dat je meer voor je smartphone hebt betaald dan je waarschijnlijk zou moeten doen, maar het ultieme statussymbool is dat je de eerste telefoon bezit met 100 procent scherm voorop.

Hierboven zie je links de Galaxy S9 en rechts de Galaxy S10+, wat aangeeft hoe klein de bezel is geworden. Behalve dat het er mooi uitziet, wat win je met dit scherm dat helemaal naar de randen toeloopt? Ze zijn kwetsbaarder en je zult sneller per ongeluk een bedieningselement aanraken. Steeds slankere modellen leveren ook accuduur in, allemaal in naam van bezelloze schermen.

Slachtoffer: de camera voorop

Er is een gerede kans dat selfiecamera's ook slechter worden voordat ze weer beter worden. De in-screen camera in de Oppo heeft een lagere kwaliteit dan de meeste selfiecamera's, dus ze gebruiken algoritmes om een waas te verwijderen, HDR toe te voegen en voor de witbalans. Gezien mijn ervaringen met computerfotografie (als het niet van Google's AI afkomstig is) vertrouw ik er niet op dat resultaat nou zo goed is.

Het is allemaal hetzelfde liedje: fabrikanten proberen elkaar de loef af te steken met 'innovatieve' designs die er mooi uitzien in plaatjes, maar ondertussen raken we functionaliteit kwijt, om nog maar te zwijgen over comfort. Grote telefoons zijn al lomper in het gebruik, maar als je geen bezels meer hebt, is het lastig om het toestel comfortabel in de hand te houden.

De iPhone XS van Apple is dichtbij de sweet spot. Vergeleken met de bijna niet aanwezige randen van de Galaxy S10 zijn die twee millimeter bezel net zo goed als bezels van een centimeter. De iPhone XS is makkelijk vast te houden en ziet er goed uit, maar Samsung zou het niet durven om een toestel uit te brengen zónder Infinity Display, zelfs als dat iets oplevert wat lastig te gebruiken en glad is.

Nog een slachtoffer: biometrische sensor

De strijd tegen de bezel kende ook een slachtoffer in de vingerafdrukscanner. Jarenlang hadden Android-toestellen vingerafdruksensoren op de achterkant. Deze oplossing is acceptabel, maar nou niet echt ideaal. Deze sensor is nu aan het verdwijnen en wordt vervangen door een scanner in het scherm die vooral cool lijkt op papier.

Want volgens mij kunnen we dit niet als vooruitgang aanmerken. Ik heb inmiddels verschillende implementaties getest en sommige halen het bij lange na niet bij de werking van een fysieke scanner. Ze zijn langzamer en lomper, maar tenminste de helft van de tijd reageren ze niet goed de eerste paar pogingen.

Dit ziet er misschien cool uit, maar de werking is matig.

Ondertussen heeft de ontwikkeling van zulke schermsensoren ertoe geleid dat er op Android-gebied eigenlijk niets is dat kan concurreren met Apple's Face ID. Het is bijna twee jaar geleden dat Apple de home-knop en Touch ID verliet ten faveure van gemakkelijker en beveiligde gezichtsherkenning. Het dichtste dat Android heeft om die strijd te voeren is de time-of-flightsensor in de LG G8.

Het is duidelijk dat biometrische identificatie een lagere prioriteit heeft gekregen dan de aanval op bezels. Samsung heeft zelfs de irisscanner op de S10 gedumpt nadat de bezel zo dun werd dat het niet meer paste.

De scherm-tot-behuizing-verhouding van de iPhone XR is 79 procent, tegenover 89 procent van de S10+, maar ik denk - los van de loyaliteit op merken en OS - dat mensen liever de eenvoudigste iPhone zouden hebben dan het vlaggenschip van Samsung. Zelfs Samsung bewees met de Galaxy S10e dat een vlaggenschip met zichtbare bezels nog steeds prachtig kan zijn, maar de beste high-end Androids worden toch vaak kwetsbaar en oncomfortabel door het schrappen van zoveel mogelijk bezel.

Google gaat tegen de trend in

Daarom kan de Pixel 4 van Google wel eens de interessantste smartphone van dit jaar zijn. Vorige week lichtte Google een tipje van de sluier op en je zag onder meer veel meer bezel dan in de Note 10. Behalve gezichtsherkenningstechnologie, heeft deze smartphone ook een heel nieuwe manier om je toestel te bedienen.

Motion Sense gebruikt radar, camera's en andere sensoren om met gebaren acties uit te voeren als het overslaan van een liedje of het sluimeren van je wekker, zonder dat je de telefoon ook maar hoeft aan te raken. Dit is het soort feature waar je even van af moet wachten hoe dit in de praktijk werkt, maar één ding is duidelijk: Google ontwerpt zijn Androids om de functie heen, niet om de vorm.

Google heeft een hele serie sensoren in de bovenkant van de Pixel 4 verwerkt.

Dat klinkt misschien raar als ik dat zeg, daar ik een hele serie artikelen heb geschreven waar ik het Pixel-design heb afgekraakt, maar ik heb de indruk dat Google nu iets anders doet. Met de Pixel 3a zagen we al dat het bezelzware functionele design geen mislukking is, maar een weloverwogen beslissing om functie toe te voegen. Pixel 4 zou wel eens de geavanceerdste telefoon van het jaar kunnen zijn, ook al ontbreekt de visuele glamour van andere vlaggenschepen.

Als je in een poll aan smartphonegebruikers zou vragen of ze innovatie, accuduur, functionaliteit en stevigheid willen inruilen voor dunnere bezels, denk ik dat de overgrote meerderheid het niet erg zou vinden om een paar millimeter extra bezel te hebben. Het gaat interessant worden om te zien of Google's ingenomen standpunt tegen de trend de rest van de wereld laat zien dat echte schoonheid niet aan de buitenkant zit.