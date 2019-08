3 grote Android-smartphones die nog dit jaar verschijnen

Er zijn behalve Samsungs dure premium phablet nog steeds drie grote smartphones die er dit jaar uitkomen die de aandacht trekken. Als je van plan bent om rond sinterkerst te upgraden en je het maximale waar voor je geld wilt, is het misschien verstandig om af te wachten hoe deze drie het in de praktijk gaan doen. Op papier zien ze er in ieder geval interessant uit.

Google Pixel 4

De Pixel-toestellen zijn altijd goed geweest, maar de budgetvriendelijke Pixel 3a (mét 3,5mm koptelefoonaansluiting) was de eerste die je daadwerkelijk 'geweldig' kon noemen als je kijkt naar wat je krijgt voor je geld. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de vierde generatie Pixel en hij zou wel eens aan die verwachtingen kunnen voldoen.

Dit apparaat is erg ambitieus en zit vol met features. Het heeft een ontgrendelmechanisme met gezichtsherkenning dat een serieus alternatief moet zijn voor Face ID, een 90 Hz-display en een heel nieuwe vorm van gebaarherkenning gebaseerd op radartechnologie. Google liet dat voor het eerst in 2015 zien en het concept van Project Soli verschijnt nu dus in productie. Lees hier meer over Project Soli in de Pixel 4.

De Pixel 3a legde de lat een stuk hoger van hoe een middenklasser moet presteren. De Pixel 4 zou wel eens kunnen herdefiniëren wat we verwachten van een vlaggenschip, dus dat maakt heel enthousiast. Er is geen harde releasedatum, maar we verwachten dat hij in oktober officieel wordt aangekondigd, in de regel de maand voor de Pixel-onthulling, om de feestdagen mee te pikken.

Huawei Mate 30

Huawei heeft een zowel lastig als geweldig jaar gehad. Nadat het bedrijf werd geblacklist door de VS en de uitsluiting van het Android-ecosysteem dreigt is het lastig om in te schatten wat de toekomst voor het bedrijf in petto heeft en nog lastiger om vol voor een van hun producten te gaan, omdat er zoveel onzekerheid is.

Maar één ding is zeker: het volgende vlaggenschip in de Mate-lijn van smartphones komt er nog steeds aan. Wat belangrijker is, als de afgelopen jaren enige indicatie zijn, is het waarschijnlijk een van de beste smartphones op de markt. De Mate 30 is een kans van Huawei om te laten zien wat de wereld aan deze smartphones heeft.

De Mate 20 gebruikte de uitstekende fotografische kracht van de P20 en bouwde er een kundige smartphone omheen en de verwachting is dat de nieuwe Mate 30 hetzelfde doet wat betreft de P30. We kunnen dus waarschijnlijk een ronde cameralensconfiguratie tegemoetzien, ontgrendeling op basis van gezichtsherkenning en de volgende generatie van Huawei's eigen Kirin-processor.

Naar verwachting volgt Huawei dezelfde strategie als eerdere jaren en pakt de Mate 30 de goede dingen van de P30 en voegt het meer smartphone toe.

Als we de laatste geruchten mogen geloven, plant Huawei de Mate 30 en Mate 30 Pro zo om de release van de nieuwe iPhone die op 19 september moet uitkomen.

Samsung Galaxy Fold

Het verhaal rond de opvouwbare smartphone heeft de meeste mensen nou niet bepaald enthousiast gemaakt voor de toekomst. Toch staat de Galaxy Fold nog op de rol en het is de eerste mainstream opvouwbare telefoon. Of het nu daadwerkelijk iets presenteert dat interessant, anders en aantrekkelijk is, het gaat nog steeds spannend zijn om deze smartphone in de praktijk te zien en te ontdekken wat dit apparaat biedt.

De eerste reviews eerder dit jaar waren nou niet bepaald positief.

De Fold kwam bijna uit in april, met diverse review-exemplaren in omloop, en daarom is er weinig mysterie over wat het toestel precies heeft, maar er is nog genoeg onbekend over het verbeterde ontwerp om in te schatten hoe deze smartphone in het dagelijks gebruikt functioneert. Het gaat te ver om het idee nu helemaal af te schrijven, maar de eerdere problemen van de Fold maken het lastig om de hype nog helemaal te voelen. Hoe dan ook, we kunnen niet wachten om deze aan de tand te voelen.