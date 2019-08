De 9 beste USB-laders van 2019

Net als met USB-kabels is het zo dat er een hoop rotzooi op de markt is. Van imitatie-laders die bij lange na niet zo snel opladen als beloofd tot laders die gloeiend heet worden en/of er na een paar weken of maanden alweer mee stoppen. En dan zijn er ook nog eens de zogenaamde multi-laders (meerdere USB-poorten) die allemaal beloven je toestellen supersnel op te laden, maar het laten afweten als je daadwerkelijk meer dan een apparaat aansluit.

Dit is al jaren een groot probleem en nu de USB-C-standaard populairder wordt, is het belangrijker dan ooit dat adapters/laders hun werk goed doen aangezien apparatuur om steeds meer vermogen vraagt (tot wel 100 Watt). Denk aan smartphones met snellaadfuncties en zelfs laptops die via deze poort worden opgeladen.

Als je USB-C-apparaat niet laadt, is het waarschijnlijk omdat je een USB-lader probeert te gebruiken die niet in staat is de benodigde hoeveelheid stroom te leveren. Een standaard USB-lader, zoals die voor je telefoon of tablet, heeft waarschijnlijk niet het vereiste vermogen; in plaats daarvan heb je een USB-C PD (Power Delivery) lader nodig, die tot 100W kan leveren.

Dat klinkt tot nu toe heel eenvoudig, hoewel dat 'tot 100W' echt hoofdpijn kan veroorzaken. Sommige laptops, zoals de 12 inch USB-C MacBook, kunnen overweg met 30W. Andere merken hebben misschien 45 of zelfs 85W nodig. Je kunt deze energieverslindende laptops opladen met een kleinere PD lader, maar het zal langer duren voordat de accu vol is.

Let daarbij wel op dat, als het vermogen niet toereikend is het soms kan betekenen dat je laptop niet oplaadt, maar slechts minder snel leegloopt. Daarom is het belangrijk te controleren hoeveel vermogen er nodig is om je laptop op te laden?

Die informatie kan worden gevonden op de lader die werd geleverd met je laptop, of op de productpagina van de fabrikant. Zoek naar een cijfer in watt, hoewel het kan worden uitgedrukt in Volt en Ampère. Zo ja, vermenigvuldig je de volgende twee getallen om het cijfer te krijgen dat je nodig hebt. Bijvoorbeeld, een laptop die 12V/2A nodig heeft om op te laden heeft een 24W USB-C PD lader nodig (12x2=24).

Als je eenmaal weet naar welk vermogen je op zoek bent, is het eenvoudig om een USB-C PD lader voor je laptop of console te vinden. Soms loont het om er een iets krachterigere te halen dan je nodig hebt. Dat kan je wat meer kosten, maar je zult blij zijn dat je hem gekocht hebt als je later besluit om je laptop te upgraden.

Dan hoef je alleen nog maar te beslissen hoeveel je wilt uitgeven en of je slechts één enkele USB-uitgang wilt of meerdere poorten voor het opladen van al je verschillende USB-apparaten tegelijk.

Wij hebben er een heleboel getest (en een hoop rommel moeten weggooien, sommige goedkopere modellen gaven na een paar weken al de geest) en de beste voor je op een rijtje gezet. Wij zullen waarschijnlijk, na het publiceren van dit artikel wederom een hoop exemplaren opgestuurd krijgen die wij ook zullen testen, dus dit artikel zal, net als het beste USB-kabels-artikel regelmatig worden bijgewerkt.

Mackertop 65 W USB-C PD lader

Als je maar een apparaat wilt opladen en het gaat je vooral om vermogen, dan zit je met deze Mackertop lader goed. Het is een van de krachtigste laders die je kan vinden en is nog betaalbaar ook. De plug zit direct aan de body vast. Dit kan gezien worden als voor- of nadeel, voor ons is het om het even.





Anker 60W PowerPort Atom III

De PowerPort+ Atom III maakt gebruik van de nieuwste PowerIQ 3.0 snellaadchips die compatibel zijn met Qualcomm Quick Charge 3.0 en Power Delivery.

Het kan in totaal 60W via de twee poorten - een USB-A en een USB-C - uitvoeren, zodat je een USB-C of Thunderbolt 3 laptop tegelijk met een smartphone of tablet kunt opladen.

De USB-C PowerIQ 3.0-poort laadt op bij 45W, en de USB-A PowerIQ 2.0-poort bij 15W. De iPhones van Apple worden bijvoorbeeld geleverd met een kleine 5W-lader in de doos, dus deze 15W-lader voor je telefoon zal je mobiele telefoon veel sneller kunnen vullen.

Het is ook een lekkere kleine lader, want hij is 15 procent kleiner dan een MacBook 60W of veel andere standaard laptopladers. Anker beweert dat dit komt omdat het gebruik maakt van efficiënte GaN (galliumnitride) halfgeleiders in plaats van silicium.

Anker verkoopt ook een nog kleinere lader, met alleen een USB-C-poort - de PowerPort III Mini laadt een laptop of ander USB-C-apparaat op met 30W, dus langzamer dan de PowerPort+ Atom III en zonder USB-A-poort, maar goedkoper en kleiner.





Apple 87W USB-C Power Adapter

De prijs voor Apple's lader is aan de hoge kant, maar daar krijg je dan ook een dikke 87 watt aan vermogen voor terug. Het is misschien overkill voor de meeste apparaten, maar kan van pas komen als je een monsterbak hebt.

Apple heeft ook een goedkopere 29 watt USB C-lader en een 61 Watt USB-C-lader.





RavPower 60W 5 poort USB Wall Charger

RavPower is een grote naam in de laadwereld en de USB-C PD-lader heeft vier extra USB-A-poorten. Deze lader kan 45 watt leveren via de USB-C-poort en de overige 15 watt is voor de vier iSmart 2.0 poorten.

Let op, net als zovele multi-poort-laders kunnen de UAB-A-poorten niet allemaal tegelijk 12 Watt leveren dus houd daar rekening mee als je meerdere apparaten tegelijk oplaadt.





Aukey 58.5W Amp USB-C

Deze tweepoorts USB lader van Aukey heeft zowel een 48 watt USB-C PD output aan boord als een standaard 12 watt output USB-A-poort. Dat betekent dat je zowel je smartphone als laptop tegelijk kan opladen op volledige snelheid met een totale output van 58,5 Watt. Deze lader is daarnaast redelijk geprijsd en is lekker compact.





Satechi Type-C 75 Watt Travel Charger

Een krachtiger alternatief is de Satechi Type-C 75W Travel Charger. Deze heeft drie extra standaard USB 3.0-poorten zodat je je smartphone, tablet of ander apparaat tegelijk kan opladen met je laptop. Een van die poorten heeft Qualcomm Quick Charge 3.0-ondersteuning waardoor je 38 procent sneller kan opladen dan Quick Charge 2.0 De USB-C PD poort kan 60 watt leveren en je laptop dus lekker snel opladen.

Dankzij de verwijderbare voedingskabel is deze lader nog makkelijker mee te nemen op reis. Als je naar het buitenland reist, koop je gewoon het netsnoer met de lokale stekker en kan je de onhandige reisadapter verwijderen en toch al je apparaten opladen.





Anker PowerPort+ 5 USB-C

Anker is een van de grootste namen in de laadwereld en de PowerPort+ combineert een 30 watt USB-C PD poort met vier full size USB-A snellaadpoorten voor je smartphone en andere apparaten. Deze kunnen maximaal 12 watt per poort leveren met een maximum van 30 watt verdeeld over de vier USB-A poorten.

Anker noemt dit een 60 watt lader, maar dat gaat dus alleen op als je alle poorten bij elkaar optelt. Deze lader is erg handig voor het laden van meerdere apparaten tegelijk maar als je het belangrijk vindt om je USB-C-laptop te laden, controleer dan eerst of 30 watt voldoende voor je is.





DockCase voor Apple MacBook Pro

De USB-C Power Adapter van Apple is behoorlijk groot, maar biedt niets meer dan de oplaadcapaciteit en met een indrukwekkende output van 87 Watt is dat ook meer dan genoeg.

De DockCase-adapter (oorspronkelijk geïntroduceerd op de crowdfunding site Kickstarter, maar nu beschikbaar in verschillende webshops) neemt de Apple Power Adapter en plaatst hem in een beschermhoes die hem tot een super dock maakt.

Hiermee kun je een externe schijf, monitor, toetsenbord, muis en telefoon op je MacBook Pro aansluiten en tegelijkertijd je documenten, muziek of foto's synchroniseren met een snelheid van 5Gbps en je apparaten tot 3x sneller opladen.

De DockCase heeft een ingebouwde USB-C mannelijke connector, die wordt aangesloten op de Apple lader. En de case zelf heeft tot vier USB-apparaten, of drie USB- en een 4K HDMI-poort. Omdat het een gewone case (met docking poorten) voor de Power Adapter is, is de prijs lekker laag.

Er zijn QC- en HD-versies voor de 13-in- en 15-inch MacBook Pro's. De QC DockCase voor 13 inch MBP bevat drie USB-A-poorten en een passthrough-charging USB-C-poort. De HD-versie voor 13 inch heeft twee USB-A-poorten, een 4K HDMI-poort en de USB-C-poort. De QC DockCase voor 15 inch Macbook Pros bevat vier USB-A poorten (een quick charge-functie) en een passthrough-laadpoort voor USB-C. De QC DockCase voor 15 inch MacBook Pros bevat vier USB-A poorten (een met Quick Charge) en een passthrough-laadpoort. De HD versie voor 15 inch heeft drie USB-A poorten, een 4K HDMI en de USB-C poort.

Let op dat dit een behuizing is voor de Apple-lader, en geen op zichzelf staand apparaat is, in tegenstelling tot de andere PD laders die hier worden besproken.





Anker PowerPort 4 en 5

Is USB-C niet zo belangrijk voor je, maar heb je een hele zwik aan kabels liggen met een USB-A-aansluiting? Dan kan je wat geld besparen door voor de multi-poort laders van Anker te gaan. De PowerPort 4 en PowerPort 5 bieden meer dan genoeg poorten en leveren nog genoeg capaciteit op al deze poorten ook. Je kan dus met een gerust hart al je apparaten tegelijk opladen zonder dat je bang hoeft te zijn dat de laadsnelheid terugloopt. De PowerPort 4 en 5 leveren maximaal 12 watt per poort en de PowerPort 5 heeft daarnaast twee poorten die Qualcomm's Quick Charge 3.0 ondersteunen waardoor je er zeker van bent dat je smartphones supersnel worden opgeladen.