De 5 beste apparaten om games mee te capturen in 2019

Als je wilt beginnen met het streamen van je games of het opnemen van je gameplay-beelden om YouTube-video's van je heldendaden te maken, heb je waarschijnlijk een capturekaart nodig.

Deze handige kleine apparaten nemen een deel van de verwerking van het streamen en opnemen van gameplay-beelden voor hun rekening, zodat je hoofdapparaat - of dat nu een console of een gamepc is - vrij is om al zijn kracht te gebruiken om het spel zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Hoewel zowel de PS4 als de Xbox One in staat zijn om beelden direct te streamen en op te nemen, zijn hun mogelijkheden beperkt en de gameplay-prestaties zullen er waarschijnlijk onder lijden. Een capturekaart zorgt ervoor dat je gameplay-opnamen kunt maken met de hoogst mogelijke framerate en -resolutie, wat vrij essentieel is voor een serieuze streamer of YouTuber.

Een opnameapparaat is nog belangrijker voor Switch-eigenaren - de console kan slechts een paar seconden gameplay op zichzelf opnemen en kan helemaal niet streamen - dus een capturekaart is absoluut essentieel voor iedereen die lange Switch-gameplay wil streamen of opnemen.

Tegenwoordig is het capturen van video makkelijker dan ooit. Er zijn verschillende capture-apparaten die je zonder al te veel moeite of zware rekenkracht kunnen helpen met het opnemen van videobeelden. De tijd van het opnemen van ongecomprimeerd videomateriaal in een codec waar je editsoftware niks mee kan is voorbij en bijna alle moderne capture-apparaten schrijven een bruikbaar videobestand weg in een codec waar je editsoftware wat mee kan en/of zelfs direct gestreamd kan worden naar verschillende diensten.

Hier zie je onze keuze van de beste kaarten die er op dit moment zijn, met koopadvies dat precies uitlegt voor wie elke kaart is.

Elgato Game Capture HD60 S

De meeste mensen die op zoek zijn naar capture cards, hopen waarschijnlijk dat ze live beelden kunnen streamen naar diensten als Twitch. Voor hen is de Elgato HD60 S een goede keuze.

Het is een slank, compact en zeer draagbaar apparaat, ideaal om onderweg te streamen. Het ziet er ook eenvoudig uit: strak zwart met een enkele slanke lichtbalk om te laten zien wanneer het actief is. Het aantal poorten op het apparaat is minimaal, maar dekt delading: HDMI in en uit, USB om aan te sluiten op een PC, en een 3,5mm-audioaansluiting zodat je commentaar kunt toevoegen.

De HD60 S is in de eerste plaats gebouwd voor streaming en gebruikt USB 3.0 voor overdracht met low latency tot 1080p en 60fps de vertraging is zo minimaal dat je de streaming computer als scherm kan gebruiken, zonder zelfs maar een aparte TV of monitor te gebruiken. Erg handig als je een beperkte installatie hebt.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: de HD60 S is een beetje taaie bij het opnemen van beelden, dus we zouden het niet aanraden als dat je prioriteit is. Het kan beelden opnemen, maar het kan zijn dat je de resolutie en beeldsnelheid moet verlagen om de zaken soepel te houden, wat voor sommigen misschien niet de moeite waard is.

De HD60 S wordt geleverd met de Elgato Game Capture-software, die veruit de eenvoudigste en gebruiksvriendelijkste capture-software is die er bestaat, het ontbreekt echter aan enkele van de diepgaande functies van concurrenten. Toch weet hij de vloer aan te vegen met de Razer Cortex.

Toch is het ideaal voor iedereen die nieuw is in deze technologie, wat de HD60 S onze aanbeveling maakt voor alle streaming newbies, en zal meer dan genoeg zijn voor de meeste gebruikers. Voor de rest is de HD60 S ook compatibel met OBS en XSplit. Helaas is er geen Linux-ondersteuning, Windows en macOS only. Je zal de trukendoos zeer ver open moeten trekken om deze hardware aan de praat te krijgen onder het open source besturingssysteem en zelfs dan is het behelpen.





Razer Ripsaw HD

De Razer Ripsaw HD is een gestroomlijnde versie van de vorige Ripsaw, die een aantal functies mist ten gunste van een eenvoudigere aanpak.

Met dat in het achterhoofd is het aantal poorten eenvoudig: HDMI in en uit, USB-C om aan te sluiten op de PC (en voor de voeding), audio in om een microfoon aan de mix toe te voegen en audio uit voor een hoofdtelefoon.

Combineer dat met het eenvoudige, gestroomlijnde ontwerp en de hoge kwaliteit kabels (één HDMI, USB-A naar USB-C en 3,5 mm audio kabel) en de Razer voelt als een onmiskenbaar premium apparaat, precies zoals je zou verwachten.

Streaming en opname lopen tot 1080p en 60fps, maar de HDMI-passthrough levert nog steeds 4K, dus je eigen videokwaliteit gaat er niet op achteruit.

Dus wat is het addertje onder het gras? Software. Razer's Synapse hub is nog steeds ondermaats en samenwerken met OBS en XSplit gaat ook niet altijd even soepel. We hadden problemen om het aan de praat te krijgen en we liepen regelmatig tegen verschillende problemen aan, meestal te wijden aan de Synapse driver.

Razer's pitch voor Ripsaw is altijd plug-and-play geweest, maar in werkelijkheid is het niet zo eenvoudig als dat. Als je eenmaal aan de slag kunt, is de Ripsaw HD geweldig, maar houd er rekening mee dat je de eerste uren bezig bent met ploegen door de instellingenmenu's om alles gereed te krijgen.

Het apparaat werkt alleen onder Windows. Mac- en Linux-gebruikers kunnen beter op zoek gaan naar wat anders.





Elgato Game Capture HD60 Pro

En nu iets heel anders. Nou ja, een beetje anders. Ondanks de gelijkaardige naam is de HD60 Pro een heel andere propositie: dit is een interne kaart, die aansluit op een PCIe slot in je computer.

Dat betekent uiteraard dat het alleen nuttig is als je één specifieke desktop PC hebt die je wilt gebruiken voor het opnemen van beelden en als je het comfortabel vindt om de computer openen voor installatie (of iemand kent die dat wel is). Dat maakt het geheel natuurlijk wel veel minder draagbaar en ook het capturen van console footage wordt wat lastiger tenzij je je desktop in de woonkamer hebt staan.

Dat betekent dat dit slechts de ideale keus voor iedereen met een enkele set-up is die zij willen gebruiken om te spelen en te capturen tegelijk zonder te veel in te moeten boeten op prestaties.

Net als bij de andere Elgato-kaarten, wordt het geleverd met de eigen Game Capture-software van het bedrijf, maar is het ook compatibel met alternatieven van derden. Ook hier geldt helaas dat Linux-gebruikers achter het net vissen met deze hardware.





StarTech USB-C Capture Device

Elgato's opties zijn geweldig, maar je moet vooraf beslissen of je prioriteit geeft aan streaming of opnemen. Waarom kan je niet beide hebben? Gelukkig biedt het UVC USB-C-opnameapparaat van StarTech indrukwekkende prestaties voor zowel streaming als het opnemen van footage. Dat maakt het wel een dure oplossing, maar je krijgt er dan ook veel voor terug.

Het apparaat biedt 1080p@60fps-opname via HDMI, en als je geen USB-C-poort op je computer hebt, wordt de opnamekaart ook geleverd met een USB-A 3.0-kabel voor snelle overdracht. Het apparaat zelf is robuust, gemaakt van metaal in vergelijking met de plastic behuizing van andere capture cards in onze roundup en beschikt ook over een line-in poort voor voiceovers.

Naast de mogelijkheid om feilloos op te nemen en live te spelen, is het hoogtepunt van StarTech's opnameapparaat UVC, een video-standaard die niet alleen compatibel is met Windows en Mac, maar ook met Linux, en die plug-and-play ondersteuning biedt zonder dat het downloaden van software van derden nodig is (hoewel er software beschikbaar is voor Windows-gebruikers).

Behalve het bieden van native ondersteuning voor een reeks besturingssystemen, is het voordeel van het gebruik van UVC dat het compatibel is met een breed scala aan livestreaming software, van Streamlabs OBS tot XSplit Broadcaster. Dat is ook een goede zaak, aangezien de gebundelde StreamCatcher-app voor Windows een beetje basic is. Het zal het werk doen voor het opnemen, maar voor livestreaming is software van derden de betere keuze.

Is het de hogere prijs waard? Als je een veelzijdig apparaat nodig hebt dat met bijna elk platform en elke opname-software werkt, dan wel, maar er zijn goedkopere opties beschikbaar als je je concentreert op streaming of opname en je alleen bezighoudt met Windows.





AverMedia Live Gamer Portable 2 Plus

Een beetje een vreemde eend in de bijt, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Dit apparaat kan, net als de StarTech zowel voor het opnemen als voor het streamen worden ingezet waarbij de Live Gamer Portable Plus 2 een hele mooie extra feature heeft die de rest van de kaarten niet heeft. Het rechtstreeks opnemen op een MicroSD-kaart. Hierdoor kan je het apparaat ook gebruiken zonder tussenkomst van een pc en kan je dus rustig hele game-sessies opnemen en later achteraf op je dooie gemak editen. Bovendien hoef je niet bang te zijn dat, als je capture pc het om de een of andere manier het laat afweten, je je gameplay-footage kwijt bent. Bovendien is dit apparaat daardoor ook het handzaamst aangezien je het makkelijk meeneemt naar een ander en daar aansluit zonder met een krachtige laptop te moeten zeulen.

De Live Gamer Portable 2 Plus kan 4K gamefootage doorgeven en capturen op 1080p60 via HDMI. Daarnaast heeft het apparaat LED's aan boord die aangeven of er wel goed gecaptured kan worden (en of HDCP niet is ingeschakeld). De videokwaliteit is subliem.

Met de software zit het ook wel goed. De Rec Central-applicatie is lekker uitgebreid en intuitief en kan zelfs overweg met de partychat-functie van de PlayStation 4 zonder een extra kabel te gebruiken.

Kortom, een zeer complete oplossing die ook nog eens betaalbaar is. De hardware kan daarnaast ook nog eens overweg met Linux en macOS al worden deze systemen niet officieel ondersteund.