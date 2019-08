Hier moet je op letten als je een pc-kast koopt

Computerkasten zijn de laatste jaren steeds duurder geworden, maar daar krijg je wel een hoop diversiteit en features voor terug. Als je op zoek gaat naar een kast voor je nieuwe pc, dan is het zaak om te letten op dingen als ruimte, cablemanagement, afwerking, geluidsproductie, koeling (airflow), maar het allerbelangrijkste lijkt toch wel het uiterlijk te zijn. Kasten worden steeds flitsender en diverser en daarom maken wij een kleine selectie van de mooiste kasten (voor zover mogelijk, dit is natuurlijk puur een kwestie van smaak) en lopen we de belangrijkste punten waarop je moet letten nog even met je door.

Grootte

Voordat je begint met het samenstellen van een pc is het belangrijk te kijken naar de maat. Hoe groot wil je je pc eigenlijk hebben? Ga je voor een full tower, mid tower, mini ITX of micro ATX?

Full tower- en mid tower-kasten kunnen beide overweg met standaard ATX-moederborden, veruit de gangbaarste moederbordformaten die er zijn. Beide slikken ook kleinere micro-ATX moederborden. Exacte afmetingen variëren van geval tot geval, maar de meeste mid-towers lopen tot ongeveer 18 inch hoog en 8 inch breed. Mid-tower PC's zijn waarschijnlijk de meest voorkomende vormfactor en hebben genoeg ruimte om systemen met een closed-loop CPU-koeler, een paar grafische kaarten en veel opslagruimte te plaatsen.

Full Towers zijn enorm. Ze zijn vaak meer dan 20 inch hoog en zijn langer en dieper dan mid-tower cases, waardoor ze ideaal zijn als je een van de weinige mensen bent die een enorm Extended-ATX moederbord gebruikt. (Asus' X399 moederborden voor AMD Threadripper chips zijn EATX.)





Overweeg ook een full-tower case als je van plan bent om je systeem vol te laden met uitgebreide (of aangepaste) waterkoeling, opslagruimte of 3 a 4 grafische kaarten. Full-tower cases ondersteunen vaak meer ventilatoren en 5,25 inch drive bays. En de extra ruimte is zeker prettig tijdens de bouw en het modden.

Mini-ITX-kasten zijn het tegenovergestelde van volwaardige PC-cases, gebouwd voor kleine mini-ITX-moederborden. Sommige van deze kunnen wonderlijk klein zijn en zelfs doorgaan voor mediacenter, maar de krappe ruimtes kunnen compatibiliteitsproblemen veroorzaken met sommige hardware. Verwacht in de meeste mini-ITX-kasten geen vloeistofkoeling of een grote CPU-koeler te gebruiken. Sommige mini-ITX-koffers ondersteunen ook geen full-length videokaarten; bevestig de maximale lengte voordat je koopt. Tot slot is er niet veel ruimte voor extra hardware in deze chassis met beperkte ruimte, dus je zal beperkt zijn tot vrij eenvoudige systeemconfiguraties. Ze zijn echter geweldig om mee te slepen naar LAN-parties.

Soms kom je "mini-tower" cases die tussen de mini-ITX en mid tower speciaal voor micro-ATX-moederborden. Zeldzaam, maar moet toch even genoemd worden.

De Bitfenix Portal is een mooie ITX-case gebaseerd op Valve's geliefde Portal-game





Kosten

Als je eindelijk hebt besloten hoe groot je computerkast moet zijn, is het belangrijk te kijken naar je budget. Sommige mensen gaat het vooral om de binnenkant en willen niet meer dan een paar tientjes uitgeven aan een kast, dat is gelukkig in deze tijd nog heel goed mogelijk, maar je kan ook helemaal de andere kant op slaan en honderden euro's uitgeven. Als je een goede middenmoter wilt zal je ongeveer tussen de 50 en 150 euro kwijt zijn.

In het midrange-gebied vind je veel variatie in zowel ontwerp als constructie. Zoals altijd moet je de afmetingen controleren om er zeker van te zijn dat al je hardware in de behuizing past en je wilt ook extra functies in de gaten houden.

De functies zijn puur afhankelijk van je persoonlijke voorkeur of specifieke wensen die nodig zijn voor de bouw. Sommige cases zijn gebouwd met meer ventilatoren voor betere prestaties, andere richten zich op een stil ontwerp. Sommige - met name veel van Corsair's case line-up - elimineren zelfs 5,25 inch drivebays volledig voor een betere luchtstroom. Je zult merken dat de waterkoelingscompatibiliteit in sommige gevallen in deze prijsklasse werkt, samen met betere kabelmanagementdetails, een beter tool-less ontwerp en esthetische finesses zoals RGB-verlichting of zijpanelen van gehard glas. We zullen verderop ingaan op de details van de functies, maar voor ongeveer 100 euro heb je een prijs-prestatieverhouding als het gaat om de aanschaf van een pc-kast.

Zodra je voorbij de 150 euro gaat, zou je een computerkast moeten verwachten dat uitblinkt in zowel prestaties als akoestiek met connectiviteitsopties en handige functies in overvloed. Dit is waar je de meeste full towers zult vinden. De bouwmaterialen zullen in deze prijscategorie van hoge kwaliteit zijn, met aluminium en gehard glas dat veel gemeenschappelijker is dan in budget en midrange-kasten.

Je vindt in deze categorie ook bijzondere concept cases zoals de gemotoriseerde In Win H-Tower, die opent als een bloem (video hieronder), of de racewagen-achtige Cougar Conquer. Houd er wel rekening mee dat als je een PC-case koopt die ook nog eens een funky vlaggenschip is er vaak functionaliteit wordt opgeofferd op voor hun exotische vormen.





Uiterlijk

Hier kunnen we kort over zijn. Koop een case die bij je past en die je echt mooi vindt. Je gaat er nog jaren naar staren, dus dit is geen oppervlakkige overweging. Elke online retailer toont pc-cases vanuit meerdere invalshoeken, dus er is geen excuus om een lelijke te kopen.

Computerkasten zijn er in allerlei kleuren, materialen en ontwerpen. Als je geen tijd wilt besteden aan het afwerken van je binnenbekabeling sla dan kasten met een venster aan de zijkant over.

Functies

Naast de basisafmetingen en prijs is functieondersteuning het grootste verschil bij de aanschaf van een pc-kast. Hoe meer je aan je case uitgeeft, hoe meer goodies je ontvangt. Hier is een korte opsomming van veel van de functies die je in moderne computerkasten vindt, te beginnen met praktische extra's voordat je je verdiept in leuke dingen.

Drive bays en SSD-montagepunten: Zoals we al een paar keer eerder hebben gezegd, zorg ervoor dat je kast voldoende 2,5-inch en 3,5-inch drive bays heeft om je opslagschijven in op te bergen. In sommige gevallen zijn er ook bevestigingspunten voor SSD's op de achterkant van de moederbord tray. En als je een 5,25-inch bay aan de voorkant van je pc nodig hebt om een optische schijflezer, ventilatorcontroller, geluidscontrole of wat dan ook in te bouwen, controleer dan of je case dat bevat. Het komt steeds vaker voor dat 5.25 inch drivebays worden weggelaten om de luchtstroom van de ventilator(en) aan de voorkant te verbeteren, met name verschillende Corsair-kasten hebben daar een handje van.

Toolless design (Gereedschapsloos ontwerp): Vroeger was bijna alles in een computerkast vastgemaakt met een kruiskopschroevendraaier. Die tijden zijn voorbij Gereedschapsloos ontwerp is vrijwel universeel in het midden en hoge segment. Duimschroeven voor interne bevestiging en twist-on, snap-on, of anderszins gereedschapsvrije mechanismen. Alleen in de goedkoopste categorie zal je nog (vaker) in de weer moeten gaan met een schroevendraaier.

Kabelmanagement: Zoek een kast met uitsparingen in de moederbord tray, waarmee je je bekabeling door de achterkant van je kast kunt leiden. Dat ziet er mooier (netter) uit. Budget PC-kasten hebben meestal eenvoudige grote gaten in de tray, terwijl er in het middensegment vaak rubberen zeilringen in de gaten zitten om de zaken nog beter weg te werken. In sommige gevallen zijn er afhechtingspunten of zelfs draadafdekkingen achter de tray om je bekabeling schoon te houden.

Uitsparing voor CPU-koelers: Over de moederbord tray gesproken, een aantal mooiere computerkasten zijn voorzien van grote uitsparingen in de sectie achter de processor, waarmee je de CPU of CPU-koeler van je pc kunt vervangen zonder uw hele moederbord uit te rukken. Het is niet een functie die je waarschijnlijk niet vaak nodig hebt, maar als je dat wel doet, is het een uitkomst.

Front panel connectiviteit: Als je veel externe apparaten hebt, bekijk dan de front-panel connectiviteit van de pc-case. Zelfs goedkope kasten hebben een paar USB-A Type 2.0 poorten aan de voorkant. Sommige zullen USB-A Type 3, USB-C, en zelfs ventilator- of RGB-verlichtingscontrollers bevatten. Je vindt vaak ook audioaansluitingen op het voorpaneel, maar we raden altijd aan om je headset rechtstreeks op de audio-aansluiting van het I/O-schild op de achterkant van het moederbord aan te sluiten.

Ventilatoren en luchtstroom: Hoe meer ventilatoren je in je pc heeft, hoe beter de luchtstroom waarschijnlijk zal zijn. Op zijn minst wil je twee ventilatoren voor een optimale luchtstroom - een inlaat aan de voorkant en een naar buiten blazende ventilator aan de achterkant. Sommige budgetkasten bevatten slechts één enkele ventilator, en de temperatuur en prestaties van de pc zullen eronder lijden. In veel gevallen zijn er extra uitsparingen voor ventilatoren inbegrepen die je in staat stellen om de koeling later uit te breiden.

Stoffilters: Het is belangrijk om je pc schoon te houden. Een computer die verstopt is met stof en haar van huisdieren en een tabakssmurrie is een computer die sneller overhit raakt. Stoffilters zorgen ervoor dat het grootste deel van dat afval nooit je ventilatoren bereikt, laat staan je kostbare interne hardware. Maar zorg er wel voor dat je je ventilatoren zo geconfigureerd zijn dat er geen stof wordt opgezogen door de onbezette ventilatieopeningen in je chassis.

Lees ook: Dit zijn de goorste pc's

Geluidsdemping: Geluiddichte behuizingen houden je computer stil, vaak door het gebruik van geluiddempende materialen in de panelen van de computer. Deze materialen houden het geluid binnen, maar hebben ook de neiging om de luchtstroom te belemmeren, zodat geluiddichte kasten vaak iets hogere temperaturen bereiken dan standaard cases. Sommige mooiere geluiddichte behuizingen blijven stil en optimaliseren de luchtstroom door grote 140 mm ventilatoren op lage (en dus stille) snelheden op te nemen.

Ondersteuning voor waterkoeling: De opkomst van gesloten alles-in-één vloeistofkoelers heeft deze koelmethode populairder dan ooit gemaakt. Als je van plan bent om je pc te voorzien van waterkoeling, let dan goed op de ondersteuning van de kast. Waarschijnlijk zal je in de meeste mini-ITX-kasten geen enkele vloeistofkoeling kunnen gebruiken, en veel behuizingen in midtowers ondersteunen slechts 240 mm-radiatoren - en de plaatsing van die vloeistofkoelradiator kan beperkt zijn tot alleen de bovenkant of onderkant van de kast, afhankelijk van de afmetingen.

Als je een flinke 360mm radiator wilt, zal je vaak tot een voor een full tower moeten gaan, hoewel de ongebruikelijk grote mid towers zoals de Phanteks Enthoo Evolv X ook genoeg ruimte hebben. Sommige duurdere kasten hebben ook veel ruimte beschikbaar voor losse reservoirs voor aangepaste/zelfgemaakte waterkoeling-oplossingen.

Panelen van gehard glas: Vele nieuwere pc-kasten omvatten panelen die volledig uit gehard glas bestaan waardoor je de binnenkant van je computer kan bewonderen. Dat gaat wel ten koste van de air flow. Als je je kast mooi hebt ingericht is het natuurlijk fijn om de binnenkant van je systeem te bekijken, maar let op. Glazen kasten zijn een stuk breekbaarder en gevoeliger voor krassen. Je kan al kasten met glazen panelen vinden voor rond de 70 euro, maar als je over de 100 euro gaat heb je een stuk meer keuze.

Verlichting: Aanpasbare RGB-verlichting was 2018's grootste rage in computerhardware en het lijkt erop dat deze hype voorlopig nog even blijft aanhouden. Je houdt van RGB of je haat RGB. Hoe dan ook, het is gemakkelijk om kasten te vinden die voldoen aan jouw esthetische smaak.

Een kleine selectie van onze favoriete computerkasten

Wij reviewen niet veel computerkasten, maar we bouwen wel regelmatig pc's en zien veel kasten voorbij komen. Hier zijn enkele van onze favorieten in elke prijscategorie. Het is en blijft natuurlijk een kwestie van smaak, maar wellicht helpt het je een keuze te maken.

Silverstone Sugo SG13

De Silverstone Sugo SG13 is een echte budgetkast en oogt daarom misschien niet zo chic. Maar deze kleine mini-ITX case is perfect voor LAN-parties (en kleine bureaus) dankzij de lage prijs en het gemakkelijk te dragen ontwerp. Silverstone biedt voldoende ventilatie voor een betere luchtstroom - een cruciale functie in zo'n kleine pc - en ondanks zijn kleine formaat is de Sugo SG13 geschikt voor een volledige voeding, een 140 mm closed-loop CPU-vloeistofkoeler en grafische kaarten met een lengte tot 10,5 inch.





Deepcool Tesseract

Deze mid-tower heeft twee ventilatoren, een stevig ontwerp, lekker veel drive bays en meer dan genoeg ruimte voor elke gangbare videokaart (behalve de monsterlijke Asus ROG Strix 2080 Ti)





NZXT H500i

De NZXT H500i ziet er prachtig uit met zijn strakke volledig stalen constructie en halfhoog gehard glazen paneel. Dankzij overvloedige ruimte voor hardware en cable management-opties is de computer makkelijk schoon te houden. Andere leuke dingen zijn onder andere een geïntegreerde RGB-verlichting, een verticale GPU-montage en een Smart Device dat op de CAM-software van de NZXT kan worden aangesloten om de LED's te bedienen en ventilatorsnelheden te optimaliseren.

Als je niet geïnteresseerd in de Slimme Hub of de verlichting bent, verkoopt NZXT ook simpelere versies maar verder identiek zijn (de H500, zonder de i dus).





Corsair Carbide 270R

Deze no nonsense Corsair Carbide kast is zeer makkelijk om mee te werken, onder andere vanwege de uitgebreide cable management-functies die je normaal gesproken alleen zult vinden in duurdere kasten. De prestaties die je voor de midrange-prijs krijgt zijn stevig. Sommige opmerkelijke extra's omvatten een uitsparing om lelijke kabels te verbergen, en ruimte om een 360 mm vloeibaar-koelradiator in de voorzijde kwijt te kunnen, een 240 mm radiator aan de bovenkant, en een 120mm radiator aan de achterkant.





Fractal Design Meshify C

De Fractal Design Meshify C is een van de beste kasten die we in de midrange-prijscategorie zijn tegengekomen. Een prachtig ontwerp, stevige materialen en een hele hoop features. Houd er wel rekening mee dat er geen 5.25 inch drivebays aanwezig zijn en dat het aantal 3,5 inch aan de lage kant is. Daar krijg je wel een uitstekende airflow voor terug. Het compacte ontwerp van deze kast zorgt er wel voor dat lange videokaarten niet passen, houd daar rekening mee.





Be Quiet! Silent Base 601

Niet iedereen wil geharde glaspanelen, RGB-verlichting, en een hoop bling. Als jij een van deze mensen bent, overweeg dan de Be Quiet! Silent Base 601. Deze kast wordt op handen gedragen door de game-community en reviewers. Deze kast heeft een hoop features aan boord en weet het geluid goed te onderdrukken. Dit zorgt er wel voor dat de boel iets warmer wordt dan gemiddeld, maar niks om je zorgen over te maken.

Corsair Crystal 570X RGB

Ook deze kast is een van de besten en het is gemakkelijk om te zien waarom. In plaats van een eenvoudig doorkijkpaneel, bestaat bijna elke rand van dit prachtige beest - de boven-, front- en zijpanelen - uit gehard glas. Die slanke look wordt aangevuld met een trio van ventilatoren aan de voorkant met aanpasbare RGB-verlichting die kan worden aangepast met behulp van een controller aan de bovenkant van de behuizing. Het gereedschapsloze ontwerp en een ruim interieur maken het bouwen in de Corsair 570X net zo dromerig als het kijken ernaar.





Phanteks Enthoo Evolv X Tempered Glass

De Phanteks Enthoo Evolv X is een luxueuze kast van aluminium en gehard glas is gemaakt dat door RGB accenten op het voorpaneel en de voedingskant wordt benadrukt. De strak uitziende buitenkant verbergt de harde schijf sledes en voeding. Er is meer dan genoeg ruimte voor meerdere GPU's en er is veel aandacht besteed aan de koelingsmogelijkheden met een offset radiatorbeugel, bevestigingspunten voor het reservoir en zelfs een PWM-ventilatornaaf.

Je zult het nodig hebben: Het stevige voorpaneel van de kast helpt niet om de lucht gemakkelijk in de kast te laten stromen. Als het zo koel mogelijk houden van je hardware het belangrijkst voor je is, dan moet je deze kast links laten liggen.





NZXT H510 Elite

NZXT lanceerde eind juli de H510 Elite, en zoals de naam al aangeeft, is het een glimmendere variant van de ultra populaire NZXT H500. Tot de belangrijkste kenmerken behoren een Smart Device v2-controller en een USB-C 3.1-poort aan de voorkant, maar ook een mix van twee 140mm RGB-ventilatoren aan de voorkant, meer gehard glas en een beetje extra manoeuvreerruimte in het minimalistische ontwerp.





In Win 309 mid-tower

De In Win 309 mid-tower heeft 144 adresseerbare RGB-LEDS op de front panel, waarmee je mooie recreaties van je favoriete retro-gamingbeelden zou moeten kunnen maken. Het wordt ook geleverd met 12 ingebouwde verlichtingsmodi voor out-of-the-box lichtshows. Koelopties zijn er in overvloed, maar fijnere details niet: De prijzen en beschikbaarheid van deze prachtige case zijn nog niet bekend.





Cooler Master MasterCase H100

Ook kleine pc's hebben liefde nodig en de MasterCase H100 weet precies op de juiste knoppen van MITX-fans te drukken. De kast is makkelijk uit elkaar te halen en past mooi in de stijl van de andere Cooler Master H-series dankzij de grote 200mm RGB front fan. Deze toren is 12,28 x 8,5 x 11,85 inch (312 x 216 x 301 mm) groot met een vermeld volume van 17,6 liter.