Alles wat we weten over de 16-inch MacBook Pro

Er gonzen al tijden geruchten dat Apple aan een nieuwe vlaggenschip in de laptopsector werkt. Bloomberg meldt nu dat de laptop line-up inderdaad wordt uitgebreid en wel volgende maand al. Al sinds 2012 verkoopt Apple modellen van 13 en 15 inch, maar nu zou een 16 inch MacBook Pro op stapel staan. Hier is alles wat we tot nu toe weten.

Onthulling in september

Volgens Bloomberg wordt het nieuwe model aangekondigd op een nog niet officieel bekendgemaakt evenement in september. Dit artikel zegt overigens niet of het 16 inch model de kleinere versie van 15 inch vervangt, maar wel dat het apparaat dichtbij dezelfde grootte zal zijn als het 15 inch-model.

Scherm

Dit zou het grootste model zijn sinds de MacBook Pro van 17 inch die in de vroege zomer van 2012 met pensioen ging. Hoewel we hopen op de eerste MacBook met OLED-scherm, is het waarschijnlijker dat Apple vasthoudt aan LCD. Volgens de geruchtenmolen zou het hetzelfde True Tone Retina-scherm zijn met een hogere resolutie van 3072 bij 1920 pixels.

Design

Met de eerste nieuwe grootte in acht jaar tijd zou het logisch zijn dat een nieuw model een nieuw design heeft en analist Ming-Chi Kuo voorspelde dat dan ook al in februari. We zijn geneigd om hem daarop te geloven, omdat zijn andere twee voorspellingen op hetzelfde moment - een modulaire Mac Pro en een display van 31,5 inch - klopten als een bus.

Er zijn al wel details verschenen over wat dit zou kunnen betekenen. We hopen vurig dat het DigiTimes-verhaal over iPad Pro-dunne bezels waar zijn - dat laat nog steeds ruimte voor Face ID - net als afgeronde schermhoeken en een slankere en lichtere behuizing. We zouden ook niet tegen de terugkeer van het oplichtende Apple-logo zijn, maar dat verwachten we niet.

Toetsenbord

Het toetsenbord van de MacBook is een bron geweest van kopzorgen, controverse en haat, maar Apple lijkt de boodschap eindelijk ontvangen te hebben. Nadat het bedrijf verschillende keren heeft geprobeerd het butterfly-toetsenbord te verbeteren, voorspelt Kuo nu dat Apple het mechanisme loslaat en voor een traditioneler gaat met scissor-switch.

Hij meldt tevens dat het nieuwe mechanisme een verstevigde structuur van fiberglass gebruikt en waarschijnlijk dikker is dan het bestaande toetsenbord. We durven er veel om te verwedden dat mensen dat niet opmerken of erom zullen malen als het stiller en duurzamer is en niet in de minste plaats niet meteen defect gaat door een spikkeltje stof.

Een ding is in elk geval zeker als het gaat om het nieuwe MacBook-toetsenbord: de Touch Bar zal standaard zijn. In de recente update aan de lijn met de nieuwe MacBook Pro van 13 inch verdween de enige MacBook Pro die geen Touch Bar had, dus er is geen weg terug. Of je het nu fijn vindt of niet: de Touch Bar is een blijvertje.

Processor en specificaties

MacRumors meldt dat IHS Markit-analist Jeff Lin zegt dat Apple negende generatie Intel Core-processoren gebruikt in de MacBook Pro van 16 inch. Deze chips dragen de codenaam Coffee Lake en hebben een basiskloksnelheid van 2,4 GHz met een Turbo Boost tot aan 5 GHz en hij ondersteunt tot op 8 cores.

Momenteel wordt de negende generatie Core i9 gebruikt in zijn 15-inch MacBook Pro van 3199 euro, maar die is geklokt op 2,3 GHz en heeft de Turbo Boost tot aan 4,8 GHz. De nieuwere tiende generatie (Ice Lake) komt pas eind van het jaar in Windows-pc's en Apple volgt in de regel enkele maanden later.

Apple zou voor een hogere basisconfiguratie kunnen gaan qua grafische kaart, maar het is waarschijnlijker dat de Radeon Pro Vega 16 en 20 de uitbreidingsopties worden, laat staan dat instappers enorme stijgers zijn. Dat geldt ook voor werkgeheugen en opslag, die respectievelijk zullen beginnen bij 16 GB en 512 GB, met opties om hoger te gaan.

Poorten

Apple heeft besloten dat vier USB-C Thunderbolt 3-poorten de standaard zijn voor een pro-machine en het ligt niet voor de hand dat dit gaat veranderen. Je hoeft ook niet te verwachten dat Apple de SD-kaartsleuf of traditionele USB-A-poort terugbrengt. Laten we er liever op hopen dat Apple de 3,5mm-poort niet ook verwijdert.

Prijs

De MacBook Pro-laptops zijn niet goedkoop. De lichtste versie van 13 inch kost je al 1499 euro, terwijl de 15-inch versie niet goedkoper is dan 2699 euro. Er gaan geruchten dat de goedkoopste versie van de 16 inch begint bij 2999 dollar en vergelijkbare prijsklassen komen in Nederland dan al gauw uit op 3199 euro. We zouden niet verbaasd zijn als dit gerucht blijkt te kloppen.

Bedenk ook het volgende: de duurste niet uitgebreide MacBook Pro van 13 inch is 2249 euro. Dat betekent dat er een verschil is van 450 euro tussen de duurste 13 inch en goedkoopste 15 inch. Als je dezelfde schaal zou toepassen tussen de high-end 15 inch en low-end 16 inch, kun je dus maar beter al lange tijd gespaard hebben, want dan zouden we op prijzen van 3649 euro uitkomen.

De nieuwe laptop zou ergens in het vierde kwartaal moeten uitkomen, medio tot eind oktober.