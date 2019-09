Wat je volgende week van Apple kunt verwachten

Als we afgaan op wat er in het verleden gebeurde, kondigt Apple eerst nieuwe iPhone aan, volgt enkele dagen later de nieuwe versie van het besturingssysteem (iOS 13) en volgt een week later de verkoop van de toestellen, meestal opp vrijdag. Dat zou betekenen dat je vanaf 20 september de nieuwe smartphones daadwerkelijk kunt gaan gebruiken.

Behalve nieuwe iPhones, presenteert Apple naar verwachting een nieuwe Apple Watch, enkele nieuwe diensten (denk bijvoorbeeld aan streamingdienst Apple TV+), een nieuwe iPad, Mac en een nieuwe Bluetooth-accessoire die je gebruikt om spullen te taggen zodat je ze kunt terugvinden.

Nieuwe iPhones

Er zouden wederom drie verschillende modellen worden gepresenteerd, net als vorig jaar met de iPhone XR, iPhone XS en de grotere iPhone XS Max. Een van deze drie nieuwe apparaten zou een Pro-model zijn, met dezelfde toevoeging dus die we kennen van de iPad, Mac en MacBook. Twee modellen hebben een OLED (net als de XS) en eentje een LCD (net als de XR). Specificaties zijn naar verwachting onder meer als volgt:

Voor alle modellen

Snellere A13-procesoor met co-processor 'Matrix' voor AI en intensieve taken.

Verbeterde camera voorop.

Draadloos opladen waarmee je AirPods, Apple Watch, etc kunt opladen.

Ondersteuning voor Apple Pencil.

Wi-Fi 6.

Wellicht wordt 3D Touch verwijderd

Hogere waterdichtheid.

OLED-modellen (5,8 en 6,5 inch)

Drie lenzen voor de camera, met 3x optische zoom en betere prestaties onder weinig licht.

Barstbestendig glazen achterkant.

Nieuw design voor de camera-uitsparing die beter past bij het basisontwerp.

LCD-model (6,1 inch)

Geen drievoudige lens, maar wel groothoek en telefoto.

Nieuwe iPads en Macs?

Een recente aanvraag bij een toezichthouder suggereert dat Apple ook nieuwe Macs en iPads gaat introduceren, waaronder mogelijk de veelbesproken MacBook Pro van 16 inch en nieuwe iPad Pros met een snellere processor. Meestal worden deze producten niet aangekondigd op het evenement om de aandacht niet af te leiden van de iPhone. Zo werd de huidige iPad Pro een maand na de iPhone XR/XS aangekondigd.

Nieuwe Apple Watch

Dit ligt meer in de lijn der verwachting om volgende week onthuld te worden. Je kunt een OLED-scherm, slaapritme-tracking, verbeterde accuduur en nieuwe keramische en titanium modellen verwachten. Ze zouden beschikbaar moeten zijn in modellen van 40 en 44 mm.

Er komt dan ook een nieuwe versie van het besturingssysteem. Watch OS 6 moet stemopname, eigen app-downloads en enkele andere verbeteringen bevatten.

Bluetooth-tags

Het laatste gerucht is een nieuwe gadget waarmee gebruikers hun spullen kunnen voorzien van een Bluetooth-tracker. Die kunnen geluiden uitstoten of een signaal verzenden naar een passerende iPhone-gebruiker, zodat de locatie wordt doorgegeven. Apple heeft Zoek Mijn iPhone geïntegreerd met Zoek Vrienden en hierin duikt ook een pagina op voor het zoeken van objecten.

Waterdichte AirPods?

Hoewel AirPods in praktijktests al behoorlijk waterdicht blijken te zijn, ontbrak een officiële IP-rating. Waterbestendigheid is een vereiste in een land als Nederland en hoewel we geen nare ervaringen hebben gehad, zouden we er een stuk geruster op zijn als hij daadwerkelijk IPx6 of IPx7 zou zijn.

Waar en hoe volg je het event?

Het vindt plaats op dinsdag 10 september om 19.00 uur Nederlandse tijd en wordt gestreamd via de Events-pagina van Apple. Apparaten met recente versies van Safari, Edge, Chrome of Firefox kunnen de stream als het goed is direct verwerken en voor overige platforms kun je de VLC-player installeren en de url invoeren (zodra deze beschikbaar is) onder Media > Netwerkstream openen.