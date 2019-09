7 tips om je smartphone-accu te sparen

In een poll van de krant USA Today vorig jaar werd gevraagd welke feature bij gebruikers hoog op de wensenlijst voor een nieuwe iPhone staat. Van de 1665 respondenten wilde 75 procent een langere accuduur. In een soortgelijke peiling van Morning Consult onder 1800 mensen gaf zelfs 95 procent aan dat accuduur de belangrijkste feature is waar ze een nieuwe smartphone op selecteren.

Het is duidelijk dat smartphonebezitters simpele features het liefste willen. Het bewijs? Een barstbestendig scherm en uitbreidbaar geheugen stonden op de tweede en derde plek in de poll van USA Today en bij die van Morning Consult kwamen geheugengrootte en duurzaamheid op de tweede en derde plek uit.

Maar accu's evolueren niet zo snel als andere technologieën. "Accuduur wordt beter... Een klein beetje, maar het houdt Moore's Law niet bij. Het gaat om kleine verbeteringen", zegt CTO Nikolas Schreiber, oprichter van Hoplote Power. Dit bedrijf maakt automaten die accu-opladers bevatten die mensen kunnen huren.

Totdat er een (schaalbare) methode wordt uitgevonden die een betere capaciteit oplevert, komt het besparen van accukracht neer op energiebeheer. De meeste van deze tips zullen voor veel gebruikers gesneden koek zijn, maar ze helpen om je accu een stuk langer te laten meegaan tussen oplaadbeurten.

Beheer van achtergrond-apps

Veel applicaties draaien en verbruiken nog steeds energie op de achtergrond als je ze al niet meer gebruikt. Beheerservices in besturingssystemen schakelen inactieve apps snel genoeg uit, maar apps die een bepaalde dienst aanspreken, bijvoorbeeld de locatiebepaling, blijven langer draaien. Apps als Pokémon GO en Waze blijven actief en trekken energie uit de accu zelfs als je denkt dat ze uit zijn.

Bij een iPhone kun je apps uitschakelen door ze weg te vegen in het multitask-venster en hoewel dat ook bij Android kan, adviseren de meeste deskundigen dat het op dit platform minder verstandig is om apps handmatig uit te schakelen, zo vertelt analist Jack Gold. (Dat geldt trouwens ook voor de iPhone.) Android heeft wel fijnmazigere instellingen om energieverbruik te beheren en het is de moeite waard die goed te bekijken.

In plaats van het uitzetten van apps, kun je bepaalde applicaties beperken in de hoeveelheid energie die ze mogen gebruiken op de achtergrond (waar we zo op terugkomen) en vanaf Android 9 (Pie) is er een feature Aanpasbare batterij in de instellingen, waarmee je automatisch het energieverbruik van apps die je niet vaak gebruikt kunt beperken.

De apps die een accu het zwaarste belasten zijn over het algemeen communicatie-apps, social media, streamingdiensten, shopping-apps, en andere constant updatende toepassingen, neem WhatsApp, Facebook, Netflix, je weer-app en andere apps. Sommige apps verwerken aan de lopende band updates, terwijl je dat helemaal niet nodig hebt.

"De apps die diverse antennes aanspreken om zelf te communiceren zijn de applicaties die de accu het meest belasten", zegt Jordan Mayerson, CEO van Hoplite Power. In Instellingen > Batterij in de iPhone Instellingen > Accu in een Android-toestel vind je een overzicht van apps en hun energieverbruik. Klik op eentje die veel lijkt te verbruiken om te zien of dat ligt aan achtergrond-services (misschien verbruiken ze veel omdat ze het scherm actief houden, bijvoorbeeld Netflix, en niet vanwege achtergrondverbruik).

Als een app veel lijkt te verbruiken, kijk dan in diens eigen instellingen hoe het zit met achtergrondfeatures die eventueel zijn uit te schakelen. Zo zullen veel social media-apps en nieuws-apps regelmatig automatisch verbinden om inhoud binnen te halen, zelfs als je de app niet actief gebruikt. Dergelijk gedrag is meestal in de app zelf te beheren. Lees ons eerdere artikel deze week over databesparing in Android voor specifieke informatie over het beheren van het gebruik van achtergrondgegevens.

Scenario's voor vliegtuigmodus

Vliegtuigmodus klinkt wel heel rigoureus, maar er zijn diverse scenario's waarin deze modus handig is om te gebruiken. Bijvoorbeeld als je maar een half uur hebt om nog vlug even je toestel op te laden: met de vliegtuigmodus wordt er een heleboel uitgeschakeld zodat hij daar geen energie aan hoeft te besteden.

Of als je in de auto zit en het toestel niet verbindt met Bluetooth is het een goed idee om vliegtuigmodus te gebruiken, zowel voor het besparen van de accu onderweg als het niet in de verleiding komen om je telefoon te controleren tijdens het rijden. Als je wel Bluetooth wilt gebruiken, scheelt het toch al als je ook wifi en de mobiele dataverbinding uitschakelt.

Wanneer pas je de helderheid aan?

Dé accuverbruiker is in alle gevallen het scherm. Analist Gold vertelt dat dit de reden is dat schermen tegenwoordig standaard na 30 seconden al uitschakelen. Dim het scherm 's avonds om de accu te ontzien en zeker als je een videostreamingdienst onderweg gebruikt. Gold adviseert om dezelfde reden het volume te beperken.

Locatiediensten default uit

De ingebouwde GPS is handig als je de weg zoekt, maar diverse apps die de dienst constant aanspreken zorgen ervoor dat je accu onnodig wordt belast. Voor navigatie heb je het nodig, maar meestal kun je prima zonder en is het geen probleem om de locatie uit te schakelen. Dan zoeken je sensoren tenminste niet constant naar een locatiesignaal.

Sneller slapen

Bovenstaande tip geldt niet alleen voor het scherm: alles wat wordt verbruikt op het moment dat je het toestel niet actief gebruikt is onnodig. Verkort de tijd, waar mogelijk, voordat de telefoon in een slaapstand gaat. Bij Android is er een feature van de accu-optimalisatie die ervoor zorgt dat apps tijdelijk inactief worden als het scherm al een tijdje uitstaat.

Schakel grafische en broadcastende features uit

Bewegende achtergronden, schermanimaties en ander grafische pracht kun je het beste achterwege laten. Hoe gevanceerder de graphics zijn (ook in games, video's, foto's en animaties) hoe zwaarder de processor en grafische chips in je smartphone worden belast. Meer activiteit betekent ook meer energiegebruik.

Zet die meldingen uit

Niet alleen zorgen al die piepjes en bliepjes voor constante afleiding waardoor we nooit tot bezinning komen en constant aan de smartphone zijn gelijmd, ze zorgen er ook voor dat je accu wordt belast. Al die meldingen van Facebook, Twitter, WhatsApp en Super Mario Run zorgen ervoor dat je telefoon constant energie blijft verbruiken.

Wat als de accu bijna leeg is?

De energiebezuiniging gaat naar het uiterste als je nog maar tien procent of minder hebt en je nog lang niet in de buurt bent van een stopcontact. Misschien zet je hem op vliegtuigmodus totdat je even vlug op 9292 zoekt hoe het staat met de trein of zodat je nog een noodberichtje kunt versturen, maar hoe dan ook: lastig is beter dan helemaal geen telefonie meer.

Uiteraard is het al een jaar of tien verstandig om een externe accu of powerbank mee te sjouwen om bij te tappen op het moment dat de nood het hoogste is. Als je een stopcontact vindt onderweg, maar niet veel tijd hebt, onthoud dan de tip om de vliegtuigmodus tijdelijk in te schakelen, zodat je sneller kan opladen omdat het toestel in de tussentijd minder verbruikt.