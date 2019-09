Nieuwe iPhone kan echt niets met 5G

Volgende week trekt Apple het doek van de iPhone 11. Er is op dit moment, door alle verhalen van de afgelopen maanden, weinig wat we nog niet weten. Het lijkt erop dat Apple verschillende features toevoegt om de concurrentie te pareren, zoals een drievoudige cameralens, grotere accu en mogelijk ondersteuning voor de Apple Pencil.

Geen 5G, gelukkig

Maar er is één specificatie waarvan ik zeker weet dat hij zal ontbreken: 5G. Samsung, LG, OnePlus en een aantal andere fabrikanten richten zich nu al op de volgende generatie mobiele netwerk, dus sommige Apple-fans zullen vast uitkijken naar een iPhone 11 Pro Max 5G. Maar dat gaat absoluut niet gebeuren en het enige wat ik echt zeker weet. Ik durf zelfs te wedden dat we ook volgend jaar geen 5G-iPhone zien.

Maar maak je geen zorgen: dat is een heel goede zaak.

Ik had onlangs de mogelijkheid om een Samsung Galaxy Note 10+ op een 5G-netwerk in de VS te testen. De Note 10+ 5G bereikte topsnelheden van 1,6 Gbps, uploadsnelheden van 50 Mbps en een film van twee uur had ik in ongeveer tien seconden binnen. Zeggen dat het beter is dan 4G is een understatement: in vrijwel alle downloadtests was het binnenhalen via 4G nog niet eens begonnen als de 5G-download al afgerond was. En dit was geen theoretische laboratoriumomgeving, het was een pilotuitrol in de stad.

Met zulke snelheden zou je wellicht verwachten dat Apple 5G zo snel mogelijk op de iPhone zou willen. Qualcomm maakt al een 5G-modem die je zou kunnen gebruiken in de iPhone, de x55. die mmWave en sub-6 GHz ondersteunt. Dat betekent dat zo'n toestel zou kunnen koppelen aan het supersnelle mmWave-netwerk dat ik testte, evenals langzamere 4G/5G-netwerken die wereldwijd al draaien.

Belofte niet waargemaakt

Er zijn verschillende uitdagingen en de grootste is dat mmWave 5G enorm beperkt is. Ik kon alleen maar op deze manier verbinden als ik pal onder het knooppunt stond en zelfs dan moest ik nog even wachten voor ik in de balk bovenaan 5G zag staan. Als ik te veel stappen zette, was ik de 5G-dekking alweer kwijt. En dit is de enige 5G-dekking die deze Amerikaanse provider biedt.

Dat is niet het soort ervaring dat Apple gaat verkopen. Aangezien ik niet verwacht dat Apple een aparte iPhone in de markt gaat zetten voor 5G, zou een iPhone met 5G bijzonder hoge snelheden beloven, om de belofte vervolgens niet waar te kunnen maken. Apple verkoopt simpelweg geen producten die nog niet af zijn en 5G is duidelijk nog niet af.

5G biedt fantastische snelheden - als je ze ergens kunt gebruiken.

Een ander issue dat ik tegenkwam met de Note 10+ 5G is de accuduur. In de drie uur dat ik het toestel gebruikte, werd hij een stuk heter en de accucapaciteit daalde met 60 procent, van 95 naar 35. Hoewel ik hem zeker zwaarder belastte dan ik normaal gesproken zou doen, was het een veel zwaarder verlies dan bij een high-end 4G-toestel, en vooral vergeleken met de iPhone.

Om het simpel te zeggen: 5G is nog niet klaar voor Apple, niet andersom. Er zweven ongetwijfeld 5G-prototypes rond bij het bedrijf, maar gebaseerd op mijn ervaringen met het 5G-netwerk en de Galaxy Note 10+ 5G, verwacht ik dat die nog wel even zullen blijven rondzweven. Tenzij het praktijknetwerk de komende 12 maanden fundamenteel verandert, denk ik dat dit ook zal gelden voor de volgende generatie iPhone, wat de geruchten ook zeggen.

Zure ervaring

Ik zie simpelweg geen versie van een iPhone met ondersteuning van een nieuwe generatie mobiele technologie die nog niet goed is. De meeste consumenten weten nog niet precies van het hoe en wat van 5G, dus Apple moet het verkopen als "it just works", zoals het bedrijf dat in het verleden placht te doen. Van wat ik ervan heb gezien, zijn we daar nog lang niet. Zonder dekkend netwerk, zal het de hele gebruikerservaring verzuren en dat zal Apple niet willen.

Net als met 3G en 4G, wacht Apple liever af tot het goed is dan zo snel mogelijk te stappen op de nieuwste hype, vooral als we het hebben over de superbelangrijke netwerkverbinding. Het duurt wellicht nog even voor we daar zijn, dus kijk vooral naar het nieuwe draadloze opladen, de luxe camera en alle andere elementen die nog komen. Maar als je gigabit-downloadsnelheden wilt bereiken, zul je binnenshuis moeten downloaden.