Thunderbolt toch niet standaard in USB 4

Toen de specificatie van USB 4 werd aangekondigd, werd gesteld dat de Thunderbolt 3-specificatie voor beeld en data die Intel ontwikkelde erin werd geïntegreerd. Intel gaf aan de Thunderbolt-specificatie bij te dragen aan de USB Promoter Group en een woordvoerder daarvan heeft dat bevestigd. Intel zei ook dat het nieuwe 40 Gbps-protocol een usb-c-kabel zou gebruiken. Dat is allemaal waar gebleken.

Maar de aanname dat USB 4 dan altijd Thunderbolt zou bevatten is niet juist, zo blijkt uit de specificatie (PDF). Het is namelijk aan de apparaatfabrikanten om ondersteuning te bieden of niet. Het USB Implementers Forum (USB-IF) gaf een lange verklaring om dit issue toe te lichten en maakt duidelijk dat de organisatie denkt dat de meeste pc-fabrikanten een USB/Thunderbolt-implementatie zullen gebruiken.

Merknamen en logo's potentieel issue

"USB-IF verwacht dat pc-leveranciers Thunderbolt 3-compatibiliteit in hun USB 4-oplossingen inbouwen, aangezien dat protocol nu in de specificatie is opgenomen en royalty-vrij is voor officiële gebruikers", reageert de organisatie na vragen hierover.

"Dat gezegd hebbende, Intel beheert nog steeds de Thunderbolt 3-certificering en merklevering, dus consumenten kunnen zoeken naar het logo en de merknaam om compatibiliteit te bevestigen. De beslissing om Thunderbolt 3-compatibiliteit geen eis te maken in de USB 4-standaard omdat bepaalde producenten (bijvoorbeeld smartphonefabrikanten) de extra mogelijkheden van Thunderbolt 3-compatibiliteit niet nodig hebben."

Dat lost helaas niet de vraag op van wat het nou betekent als je straks een usb-c-poort op je laptop aantreft. Gebruikt deze USB 3.2 Gen 2x2 of gewoon Gen 2? Gebruikt de poort USB 4, die ook wel eens USB Gen3x2 wordt genoemd. Gebruikt hij Thunderbolt 3? Hoe zit het met opladen? En DisplayPort?

Verschillen twee USB-specificaties

Technisch zijn er enkele verschillen tussen USB 4 en Thunderbolt waar apparaatfabrikanten rekening mee dienen te houden. Doorvoersnelheden van usb-apparaten zijn 10 Gbps als het om Gen 2-apparaten gaat en 20 Gbps als het Gen 3-apparaten zijn. Maar fabrikanten die ook Thunderbolt ondersteunen, moeten ook compatibele snelheden voor respectievelijk 10,3125 Gbps en 20,652 Gbps ondersteunen.

Voor de rest is er eigenlijk geen verschil tussen USB 3.2 en USB 4 wat betreft de data-architectuur. De nieuwe implementatie is nog steeds gestoeld op 'Enhanced SuperSpeed USB'. "Het verschil is dat USB 4 een tunnelingsarchitectuur die is ontworpen om meerdere protocollen in één fysieke interface te combineren, zodat de totale snelheid en prestaties van het USB4 Fabric dynamisch kan worden gedeeld", schrijft USB-IF.

"USB 4 zorgt ervoor dat datadoorvoer parallel kan worden uitgevoerd met andere onafhankelijke protocollen die gericht zijn op weergave, load/store en host-to-host-interfaces. Daarbij trekt USB 4 de prestaties voorbij de 20 Gbps (Gen 2x2) of USB 3.2 tot 40 Gbps (Gen 3x2) over dezelfde dual-lane, dual-simplex architectuur."

Verwarrende usb-c-poorten

Dat verzacht de pijn alleen niet als we straks moeten achterhalen wat de usb-c-poort, die je steeds meer op laptops ziet, nou eigenlijk kan. Een usb-c-connector met één maat die op alles past lijkt een goede zaak, maar fabrikanten moeten duidelijk aangeven wat de capaciteit van deze connector is of het risico lopen dat klanten gefrustreerd raken omdat ze niet kunnen onthouden welke poort voor welke apparaten geschikt is.