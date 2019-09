De 7 beste draadloze toetsenborden van dit moment

De beste draadloze toetsenborden zijn meer dan apparaten die je overal op kunt aansluiten: ze geven je opties om meer te doen wat je matige gratis met de pc meegeleverde toetsenbord kan. De modellen die we hebben bekeken variëren van volledige tikplanken voor op het bureau tot draagbare modellen om aan tablet of smartphone aan te sluiten. Deze lijst bevat dus waarschijnlijk iets wat bij je moet passen.

We hebben deze borden uitgebreid aan de tand gevoeld en de laatste jaren volledige recensies geschreven van elk van deze producten, door de Nederlandse redactie, door onze zustersite PCWorld of door andere IDG-collega's. Om het je makkelijker te maken volgt bij elk een korte samenvatting en delen we ze in per categorie. Toetsenbordkeuze kan behoorlijk subjectief zijn, dus we proberen je een houvast te geven om te zien of het apparaat bij jouw smaak past.

Wat toetsenborden betreft, raden we je aan om naar een fysieke winkel te gaan. Je moet hem even aanvoelen en erop tikken om te weten of hij past bij jouw eisen. Er is niet één model dat voldoet aan de eisen van iedereen. Aan het eind van het artikel hebben we daarom ook nog enkele tips waar je op kunt letten als je een toetsenbord koopt. De meeste van deze apparaten verbinden via RF, sommige via Bluetooth: de verbindingsopties vermelden we apart.

Beste totaaloplossing: K800 Wireless Illuminated Keyboard

Prijs: €99,99 €99,99

Verbinding: USB-dongel met 2,4 GHz RF USB-dongel met 2,4 GHz RF

Accuduur volgens fabrikant: 10 dagen (afhankelijk van backlight-instelling) 10 dagen (afhankelijk van backlight-instelling)

Opladen?: Micro-USB

De K800 Wireless Illuminated van Logitech is erg comfortabel als je vaak 's avonds nog werkt (of in de winter aan het eind van een dag) of werkzaam bent in omgevingen met weinig licht. De backlight levert niet alleen de nodige verlichting, maar het toetsenbord is in onze ervaring een van de comfortabelste en plezierigste typervaringen die we zijn tegengekomen.

Goede tweede: Microsoft Modern Keyboard

Prijs : €128,94 : €128,94

Verbinding: USB en Bluetooth (Windows 10-only) USB en Bluetooth (Windows 10-only)

Accuduur volgens fabrikant: 4 maanden 4 maanden

Opladen?: Micro-USB

Dit toetsenbord van Microsoft ziet er zo goed uit als ie aanvoelt, met prettig klikkende toetsen, een heleboel dedicated Windows-knoppen en een troefkaart: een ingebouwde vingerafdrukscanner. Onze voornaamste klacht over dit oplaadbare Bluetooth-toetsenbord is het gebrek aan programmeerbare toetsen en een stevig prijskaartje.

Beste voor een budget: MK540 Advanced Wireless Keyboard (incl. draadloze muis)

Prijs : €57,99 : €57,99

Verbinding: USB-dongel met 2,4 GHz RF USB-dongel met 2,4 GHz RF

Accuduur volgens fabrikant: 3 jaar (muis: 18 maanden) 3 jaar (muis: 18 maanden)

Opladen?: 2x AA-batterijen

Mensen die de hele dag typen die een goed toetsenbord zoeken zonder de mechanische kant op te gaan, kunnen kijken naar het combinatiepakket MK540 Advanced, ook van Logitech. Voor een erg redelijke prijs heb je een ruim toetsenbord met dedicated media-knoppen, programmeerbare toetsen en tactile toetsen (die feedback geven bij het indrukken). De meegeleverde muis is ook prima.

Goede tweede: AmazonBasics Wireless Keyboard

Prijs: €19,61 €19,61

Verbinding: USB-dongel USB-dongel

Accuduur volgens fabrikant : 900 uur 900 uur

Opladen?: 2x AAA-batterijen

Deze kost je nog geen twee tientjes op Amazon. De makers van AmazonBasics Wireless Keyboard noemen hem 'stil en compact' en dit bordje is daarom geschikt voor dit tijdperk van kantoortuinen. Nu werkplekken dichter op elkaar zitten en het tikken van toetsenborden storend kan zijn voor personeel in de buurt, zorgt een discreet toetsenbord als deze dat er minder vaak vuile blikken je kant op worden geschoten.

Beste draadloze gamers-toetsenbord: Corsair K63

Prijs: €114,90 €114,90

Verbinding: USB-dongel met 2,4 GHz RF USB-dongel met 2,4 GHz RF

Accuduur volgens fabrikant: 15 uur (afhankelijk van backlight-instelling) 15 uur (afhankelijk van backlight-instelling)

Opladen?: Via (micro-)USB

Het toetsenbord K63 van Corsair is compact, stevig en redelijk comfortabel om op te typen. Het was slechts het tweede draadloze mechanische toetsenbord van een grote fabrikant. Het apparaat was daarnaast de eerste met backlight, hoewel het blauwe (of rode) licht je wellicht na een tijdje behoorlijk de strot uit kan komen. Maar of je nu een casual gamer op de bank bent of een draadloos en beter toetsenbord wilt, de K63 is een prima keuze.

De versie met rood LED is momenteel in de aanbieding bij Bol.com voor 82,90 (de site biedt op dit moment korting op diverse gamingtoetsenborden):

Coolste look: Azio R.C.K.

Prijs: €199,89 (afhankelijk van design kan de prijs hoger uitvallen) €199,89 (afhankelijk van design kan de prijs hoger uitvallen)

Verbinding: Bluetooth of USB-C Bluetooth of USB-C

Accuduur volgens fabrikant: 1 maand (afhankelijk van backlight-instelling) 1 maand (afhankelijk van backlight-instelling)

Opladen?: USB C

Dit toetsenbord van Azio ziet er uit alsof het van een antieke typmachine is gerukt. Hij klikt diep en stevig, en is een opvallende verschijning. Nadeel is het hoge prijskaartje. Onze collega Donovan Kerssenberg is er nog steeds weg van en het toetsenbord levert op de redactie regelmatig geïnteresseerde of geërgerde (vanwege het geklik) blikken op. Hij schreef deze uitgebreide recensie.

Beste Bluetooth-toetsenbord: Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard

Prijs: €86,99 €86,99

Verbinding: USB-dongel of Bluetooth USB-dongel of Bluetooth

Accuduur volgens fabrikant: 2 jaar 2 jaar

Opladen?: 2x AAA

Zoals de naam al duidelijk aangeeft is dit één toetsenbord om al je devices te heersen. De K780 van Logitech is dan ook volledig compatibel met Windows, macOS, Chrome OS, Android en iOS. Belangrijker nog is dat je snel en makkelijk kunt wisselen tussen pc, smartphone en tablet met hetzelfde toetsenbord.

Wat je moet weten over draadloze toetsenborden:

Ten slotte leggen we uit waar we zelf op letten bij het beoordelen van toetsenborden, om je te helpen als je liever zelf een keus maakt van het enorme aanbod.

Bluetooth versus USB

Draadloze toetsenborden verbinden op twee manieren: via Bluetooth of via een USB-ontvanger. Let erop dat enkele oudere (Windows 7-)machines mogelijk geen Bluetooth ondersteunen. Het voordeel van het veelgebruikte protocol is dat je flexibeler bent in het aansluiten van je apparaten, daar je het toetsenbord kunt kunt verbinden met bijvoorbeeld je smartphone.

De modellen met USB-dongel die we hier testten waren prachtige voorbeelden van plug-and-play voor de grootste besturingssystemen. Het pairen van Bluetooth vereist vaak meer stappen en één model was niet zo goed in het onderhouden van de verbinding en een andere kregen we helaas niet aan de praat op Linux. Zeker iets om in het achterhoofd te houden dus.

Een nadeel van Bluetooth is verder dat het iets duurder is dan een model met een radiofrequentie-ontvanger, maar een voordeel is dan weer de langere accuduur. Let er ook op dat als je een draagbaar model kiest, de toetsen vaak dichter op elkaar staan (lastig als je grote handen hebt) en dat veelal het numerieke toetsenbord dan ontbreekt.

Grootte

Het gewicht maakt natuurlijk niet uit als het toetsenbord toch altijd op je bureau staat en een zwaarder gewicht heeft enkele voordelen (zoals stabiliteit bij het typen). Maar als je veel onderweg bent is een licht apparaat natuurlijk beter, maar een kleiner apparaat bespaart op functionele toetsen, programmeerbaarheid, het numerieke toetsenbord en andere features. Daarover gesproken:

Toetsen

Let op toetsen die zijn vormgegeven en ingedeeld voor maximaal typcomfort. Om deze reden raden we je aan om toetsenborden altijd even te proberen voor je op aanschaf overgaat. We hadden uiteenlopende ervaringen met traditionele toetsen versus platte toetsenborden en mechanische versus tactiele toetsen. Het is verrassend hoeveel een minuscule afronding of bobbel het verschil kan maken tussen een fantastisch toetsenbord en een misser.

De meeste mainstream toetsenborden gebruiken tegenwoordig een membraam (waar toetsen contact makken via een kunststof laag in plaats van via een fysieke mechanische schakel) maar sommige ontwikkelaars, gamers of andere grootgebruikers zullen liever mechanische toetsen hebben. Windows-sneltoetsen of programmeertoetsen zijn vaak goede pluspunten, vooral bij powerusers.

Verstelbaarheid

Bij sommige toetsenborden kun je niet de hoogte of hoek aanpassen en dat is voor de meeste mensen een nadeel. Als je dat ook vindt, zoek dan iets dat aanpasbaar is met verstelbare pootjes of scharnierconstructies. We hebben in deze ronde overigens niet gekeken naar ergonomische modellen, die vaak veel beter aanpasbaar zijn in het gebruik.

Accu

Draadloze toetsenborden gebruiken een accu of (oplaadbare) batterijen. Kijk waar jouw toetsenbord mee is uitgerust en of bijvoorbeeld batterijen worden meegeleverd. In het overzicht vermelden we voor elk type of het gaat om accu's of batterijen en eventuele oplaadmogelijkheden van het apparaat zelf.

Prijs

Omdat je een toetsenbord zo vaak gratis ontvangt, kan het moeilijk zijn om voor jezelf te rechtvaardigen geld uit te geven aan een nieuwe. Het goede nieuws is dat er draadloze modellen zijn van nog geen twintig euro, maar in de regel gaat zo'n apparaat je toch al gauw zo'n 80 tot 120 euro kosten.

Let ook op offline aanbiedingen, elektronicawinkels willen nog wel eens stunten met deze prijzen om op te boksen tegen het geweld van webwinkels. Bovendien is het vaak een goed idee om je apparaat goed te testen in de winkel zelf.