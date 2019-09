5 redenen om voor een Apple watch 3 te gaan ipv de series 5

De Apple Watch series 5 is een prachtig horloge en je zal zeker niet teleurgesteld zijn als je deze aanschaft, maar de prijs van de 38 mm grote Series 3 is nu zo laag (213 euro of rechtstreeks bij Apple voor 229 euro) dat het wel heel interessant is om even te kijken, dat is minder dan de helft van wat de series 5 kost.

De vraag is: wil je voor een top of the line alles in één Apple Watch of een hoop besparen met de series 3? Waarom liever voor de Series 3 gaan dan voor de Series 5?

Het heeft veel van dezelfde sensoren

Hoewel Apple zijn Series 5-horloge als de volgende generatie van wearables aanbeveelt, is het niet zo'n groot verschil met de Series 4 die het vervangt of de Series 3 die het nog steeds verkoopt. Met beide horloges krijg je een optische hartsensor, GPS, NFC, draadloze chip, hoogtemeter, SOS-noodgevallenfunctie, luidspreker, Wi-Fi, LTE en waterbestendigheid tot 50 meter. Het Serie 5-horloge voegt een kompas, ECG-sensor en een betere hartsensor toe, maar voor het grootste deel doe je hetzelfde met beide horloges. En hij is ook verkrijgbaar in LTE voor ongeveer 100 euro meer.

Dezelfde levensduur van de batterij

Een van de grootste nadelen van de Apple Watch (het enige grote nadeel eigenlijk) is dat je het elke dag moet opladen. Dat is met de vijfde serie niet veranderd. Hoewel Apple erin geslaagd is om een always on display te introduceren zonder dat de batterij zelf veel sneller leeg gaat, krijg je altijd dezelfde 18 uur gebruiksduur, ongeacht het model dat je koopt.

Het ondersteunt watchOS 6

Als je een horloge uit de Serie 3 koopt, zal het waarschijnlijk watchOS 5 out of the box draaien, maar wees gerust, daar blijft het niet bij. WatchOS 6 is al beschikbaar en je kunt je Series 3 horloge meteen upgraden met coole nieuwe functies zoals activiteitstrends, ongesteldheidtracking, een App Store en een nieuwe Noise app die je waarschuwt wanneer het achtergrondgeluid gevaarlijk hoog wordt. Dit alles gezegd hebbende, is het een grote upgrade die ervoor zorgt dat je Series 3 horloge veel nieuwer aanvoelt dan het is.

Het maakt gebruik van dezelfde banden

Hoewel de Apple Watch Series 3-pagina slechts een klein aantal bandopties laat zien die te koop zijn, hoef je je geen zorgen te maken: elke band die Apple verkoopt voor Series 5 past op de Series 3: Loop, leather, Hermes, stainless steel, wat je maar wilt. Vind je dat allemaal te duur, dan is er ook een gigantisch aanbod van 3rd party polsbandjes te vinden.

Bespaar geld voor volgend jaar

Misschien wel de belangrijkste reden om een Series 3 Apple Watch te verkiezen over een Series 5, is het geld dat je gaat besparen. Zelfs met een always on display is de Serie 5-upgrade niet zo spannend, maar de versie van volgend jaar kan dat wel eens zijn, met slaapregistratie, betere batterij, smart bands en virtuele knoppen, waarvan wordt beweerd dat ze allemaal in ontwikkeling zijn. De 200 euro die je dit jaar bespaart zou geld kunnen zijn dat je volgend jaar september goed kunt besteden.

Boeit dat allemaal niet? Dan kan je natuurlijk gewoon voor de series 5 gaan. Wij noemen enkele redenen om toch voor de series 5 te gaan in plaats van de series 3.

Always on display

De grootste upgrade ten opzichte van het Serie 4 horloge is ook de meest gewilde functie: een always on display. Dankzij een nieuwe Polycrystalline Oxid OLED voor lage temperaturen is Apple in staat om de wijzerplaat van het horloge zichtbaar te houden zonder dat dit ten koste gaat van de 18-urige levensduur van de batterij.

Ik heb al aardig wat horloges getest met always on displays en de methode van Apple is anders dan alles wat ik ooit heb gezien. Waar het Serie 3-horloge het grootste deel van de dag zwart zal zijn, zal het Serie 5-display opvallen, zelfs als je er niet naar kijkt.

Het heeft een groter scherm en meer opties voor de behuizing

De 40mm en 44mm grote horloges die werden geïntroduceerd met de Serie 4 blijven met de 5, terwijl de Serie 3 nog steeds 38mm en 42mm groot is. Het grotere formaat zal niet zozeer merkbaar zijn op je pols, maar de extra schermruimte zal dat wel zijn: het display van het Series 5 horloge is meer dan 30 procent groter dan dat van de Series 3. Bovendien heeft het horloge afgeronde hoeken, zodat klokken en foto's op volledig scherm er geweldig uitzien.

Je hebt ook veel meer opties voor de behuizing met de Serie 5. De Serie 3 is verkrijgbaar in zilver en space gray aluminium, terwijl de Serie 5 verkrijgbaar is in goud, keramiek, titanium en roestvrij staal. Natuurlijk moet je daar wel extra voor betalen.

Meer ruimte

Opslag is meestal geen probleem bij het kiezen van een horloge, maar met een nieuwe App Store om je pols kan je veel meer apps downloaden dan voorheen. En die apps hebben ruimte nodig. Op het Series 3-horloge krijg je slechts 8 GB opslagruimte (16 GB bij een upgrade naar LTE), waarvan ongeveer 5,5 GB beschikbaar is voor opslag. Als je er wat muziek en een paar podcasts aan toevoegt, kan de opslag vrij snel vol raken. Als je je geen zorgen wilt maken over het vrijmaken van ruimte op je horloge, wordt het Series 5-model geleverd met 32 GB aan opslagruimte, wat meer dan genoeg moet zijn voor je app en muziekbehoeften.