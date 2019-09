Intels plannen met grotere SSD's en sneller geheugen

Met het uitstorten van een enorme hoeveelheid data maakte Intel deze week een roadmap bekend en zegt het een leidende rol te hebben in Penta-Level Cell NAND-technologie. Het bedrijf heeft ook plannen voor grotere SSD's en maakt bekend hoe lang het gaat duren voordat je persistent werkgeheugen gaat krijgen in consumenten-pc's.

Gistermorgen maakte Intel een en ander bekend tijdens een opslagevent in Zuid-Korea. De chipmaker liet daar zien wat er allemaal nog aan zit te komen qua technologie en maakte bekend dat na de openbare en vriendschappelijke scheiding van Micron de ontwikkeling van Optane nu van de Amerikaanse staat Utah naar de staat New Mexico verschuift.

Intel zet duidelijker in op het gelijkschakelen van zijn opslag- en processorstrategie: Intel maakt bekend dat aankomende Cooper Lake- en Ice Lake-cpu's ondersteuning hebben voor tweede generatie Optane DC Persistent Memory-modules. Met de codenaam Barlow Pass worden de Optane-modules gekoppeld aan Xeon-cpu's. En ja, een nog niet bekendgemaakt (maar volgens de geruchtenmolen Crow Pass genoemde) product zal worden gekoppeld aan de aankomende Sapphire Rapids Xeon-cpu's.

De Optane DC Persistent Memory-modules zijn geheugendichte niet-vluchtige modules die in DDR4-sloten klikken. Met propriëtaire methodes kunnen servers terabytes aan niet-vluchtige opslag dicht bij de cpu uitvoeren. Softwareleveranciers die Optane DC Peristent Memory hebben geoptimaliseerd samen met Optane-SSD's kunnen fors besparen op de kosten en hogere prestaties leveren, zegt het bedrijf.

Nieuwe Optane-SSD's

Intels tweede generatie Optane gaat verder dan deze werkgeheugenmodules en komt met Optane DC-SSD's met de codenaam Alder Stream. In de onderstaande twee grafieken zie je wat Intel zegt over de prestaties daarvan:

Optane's low latency is al langer bewezen, maar als je naar deze prestatieclaim kijkt, zie je hoe Alder Stream fantastisch produceert qua latency en IOPS-prestatie. Hoewel de eerste generatie P4800X (de blauwe lijn) boven de half miljoen IOPS aan prestaties inboet, lijkt Alder Steam onverslaanbaar, zoals je in onderstaande overzicht ziet:

De helft van alle data ter wereld is pas in de afgelopen twee jaar gemaakt en daaruit blijkt de noodzaak voor meer opslagruimte, zegt Intel. Dat betekent dat QLC-SSD's (Quad-Level Cell) niet voldoende en Intel zet stappen met zijn NAND met vijf bits per cel , oftewel Penta-Level Cell (PLC). Die maakt vijf waardes per geheugencel mogelijk en dat is de trend waar diverse storage-leveranciers bovenop springen.

Floating gate vs charge trap

Toshiba presenteerde vorige maand zijn PLC-plannen. Intel zegt dat zijn NAND om floating gate-technologie is ontworpen, wat volgens Intel beter werkt dan de charge trap-technieken die worden gebruikt door de meeste producenten van 3D NAND. Intel zegt dat floating gate-cellen grotere en betrouwbaardere leesruimte heeft tussen elke cel. Daarmee zou het makkelijker zijn om dichtheid te vergroten als QLC-dichtheid toeneemt.

Datzelfde zou ook de PLC-ontwerpen moeten helpen. Het is lastig om dit met zekerheid te achterhalen, maar het verhaal gaat dat Micron en Intel hun samenwerkingsverband hebben beëindigd omdat Micron meer heil zag in charge trap dan floating gate. Hoewel de meeste bedrijven charge trap-flash gebruiken, mikt Toshiba klaarblijkelijk ook op floating gate. Wat daadwerkelijk het verschil maakt, merken we pas in de praktijk over een jaar of twee.

Los van details over de technologie is het duidelijk dat de capaciteit van SSD's wordt verhoogd. Intel zegt dit jaar QLC-drives van 96 lagen te introduceren en volgend jaar 144 lagen QLC-drives, aanvankelijk voor datacenters. Er zijn geen prijzen bekendgemaakt, maar als je ziet dat een 1 TB SSD met 64-laags QLC zo'n 120 euro kost, kun je bedenken wat een verdubbeling wellicht gaat kosten.

Niet-vluchtig geheugen-DIMM nog niet voor consumenten

Het laatste wat we nog even willen aanstippen is hoe het zit met consumentenversies van zulke DIMM-gebaseerde Optane-modules. Momenteel zijn die alleen beschikbaar voor datacenter-toepassingen en binnenkort komen ze naar werkstations. Intel ondersteunt al enkele DIMM-gebaseerde Optane-modules in Windows 10, maar het bedrijf verwacht dat het één á twee jaar duurt voordat applicaties en het OS hier volledig gebruik van kunnen maken.