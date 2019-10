Dit zijn Intels eisen voor opvolger Ultrabook

In 2012 probeerde Intel de pc-sector een boost te geven met het Ultrabook-project. Daarbij werden eisen gesteld aan laptops die deze naam mochten dragen aan gewicht, grootte en accuduur. Dat leidde tot fantastische lichte laptops met krachtige specificaties hadden en er werd een lange accuduur beloofd.

Laptop van het komende decennium

Maar dat ging niet helemaal van een leien dakje. Met Project Athena probeert Intel iets soortgelijks, maar dan met striktere eisen en praktijktests. Dat is goed nieuws voor iedereen die een Windows-laptop van topkwaliteit zoekt die is ontworpen voor de jaren 20. In een keynote-speech op Computex eerder dit jaar, legde Intel-chef Gregory Bryant uit in welke behoeftes het project moet voorzien.

"Mensen willen systemen die slim en aanpasbaar zijn, en waar ze de hele dag mee kunnen werken", aldus Bryant. "Ten tweede: ze willen pc's die altijd klaar zijn om direct mee te werken en ten derde: ze willen pc's die ze helpt om hun aandacht te behouden." Project Athena probeert al deze doelen aan te pakken en dat levert een golf aan nieuwe premium apparaten op.

Recent heeft Intel de kerncriteria bekendgemaakt waar een laptop aan moet voldoen om mee te mogen doen. Dat bevat de volgende eisen:

Accuduur:

Apple heeft allang de uitstekende accuduur kunnen benadrukken van apparaten als de MacBook Air, waar volgens de meesten het Ultrabook-initatief op was gebaseerd, maar Windows-laptops bleven in de regel achter. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige Ultrabook-fabrikanten nogal overdreven claims hebben geuit over de accuduur, met laptoptests die weinig meer te maken hebben met gebruik in de echte wereld.

Dat wil Intel niet meer. De systeemeisen zijn daarom specifiek gebaseerd op praktijkscenario's. De eisen zijn nu dat de laptop zestien uur of meer video kan afspelen vanaf een lokale bron in vliegtuigmodus en met het scherm ingesteld op 150 nits. Ook moeten ze het negen uur volhouden in normaal praktijkgebruik. Intel geeft daarbij aan dat het scherm 250 nits moet zijn, het apparaat constant verbonden is met internet en mainstream software draait als Office365 of Chrome met meerdere geopende tabbladen.

Apparaten moeten verder na een oplaadsessie van slechts dertig minuten via een USB-C-poort ten minste vier uur kunnen werken. Ook belangrijk is dat Intel deze laptopkandidaten daadwerkelijk zelf test om te bevestigen dat ze inderdaad deze benchmarks bereiken.

Prestaties:

Nog een belangrijk aspect voor moderne apparaten is dat ze net zo goed onderweg moeten werken als wanneer ze zijn verbonden met een stopcontact. Intel vereist daarom iets dat Project Athena omschrijft als "consequente responsiveness", wat inhoudt dat de snelheid vergelijkbaar moet zijn met het gebruik van de standaardsoftware die wordt meegeleverd en er meerdere achtergrond-applicaties draaien en webpagina's zijn geopend. Ook hier moeten apparaten beeld weergeven met helderheidsinstellingen die 250 nits opleveren, verbonden zijn met het internet en vanuit stand-by binnen één seconde actief moeten zijn.

Specificaties:

Zoals je waarschijnlijk al hebt begrpene, betekent dit een aantal goede hardware-componenten en Intel geeft enkele specificaties aan. Dat zijn onder meer minimaal Thunderbolt 3, Intel WiFi 6 (Gig+), vingerafdruksensor of gezichtsherkenning, Intel Core i5 of i7, 8 GB aan DRAM, 256 GB NVMe SSD een Gigabit 4G-optie, backlit touchscreens van 12 tot 15 inch met minimaal 1080p, stylusondersteuning en precision-touchpads.

Wanneer deze laptops?

Intel heeft samenwerkingsverbanden met veel van de grootste pc-fabrikanten, waaronder Lenovo, Acer, Asus, Dell, HP en Microsoft. Apparaten zouden voor sinterkerst 2019 moeten verschijnen. Zo heeft Lenovo al een nieuwe versie van de Yoga S940 aangekondigd, die voldoet aan Project Athena-specificaties. Er komen nog meer modellen zoals de Acer Swift 5, Dell XPS 13, HP Dragonfly Elite en de Lenovo ThinkPad X1 Carbon.

Er is geen Project Athena-label aan verbonden zoals met de Ultrabook, maar er is een sticker met 'Engineered for mobile performance' om aan te geven dat het apparaat voldoet aan Intels nieuwe standaard. Volgens Intel is dit nog maar het eerste jaar van het project en het is de bedoeling dat dit initiatief verder groeit en zich de komende jaren verder ontwikkelt.