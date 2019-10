Microsofts nieuwe Surface-strategie goed voor AMD en Qualcomm

Vanmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd trekt Microsoft het doek van nieuwe Surface-apparaten en die moeten chips bevatten van meerdere fabrikanten. In het verleden had Microsoft al een iets diversere aanpak, met Nvidia Tegra-chips in de Surface 2 en Surface RT, maar over het algemeen gebruikt Microsoft Intel Core-processoren. Deze keer zou Microsoft hebben gekozen voor AMD's mobiele Ryzen en een versie van Qualcomm's 8cx. Dat zou een opvallend stempel van goedkeuring zijn voor beide.

Microsoft heeft de plannen nog niet officieel bevestigd, dat komt vanmiddag, maar de afgelopen dagen is er een hoop gelekt. De Ryzen-versie verschijnt bijvoorbeeld in een van de twee Surface Laptops, de 13 of nieuwere15 inch-optie. Evan Blass, een Twitter-gebruiker die gespecialiseerd is in lekken van producten, liet een ARM-Surface zien, die lijkt op de Surface Pro 7, met een aangepaste versie van de Qualcomm-chip. De tablet lijkt te zijn herontworpen, met een tray voor een stylus en een paar USB-C-poorten.

Goed nieuws voor AMD en Qualcomm

Zowel AMD als Qualcomm hebben moeite gehad om voet aan de grond te krijgen in de laptopmarkt door Intels praktische monopoliepositie. AMD's mobile Ryzen - gebaseerd op diens oudere architectuur Zen+ in plaats van het nieuwere Zen 2, die voor de pc-versie wordt gebruikt - is nauwelijks verschenen, behalve in enkele laptops als de Acer Aspire 5 (mobiele Ryzen 3).

Qualcomm heeft eveneens weinig potten kunnen breken op de laptopmarkt buiten zijn samenwerking met Lenovo en Samsung. Vroege versies van de Snapdragon die de chipfabrikant produceerde voor pc's, zoals de Snapdragon 855, konden Intels Core niet bijbenen, hoewel de accuduur stukken beter was dan wat Core-laptops leverden.

Innovatiever design

Desalniettemin lijkt de visie van Qualcomm van always-on connectiviteit overeen te komen met die van Microsoft als leverancier van productiviteit op een diversiteit aan formfactors. "Ik hoor dat Qualcomm reikhalzend uitkijkt naar een Surface-succes voor de Always Connected-pc's na eerdere ontwerpen bij andere OEM's", zegt analist Kevin Krewell van Trias Research. "Ik ben verbaasd dat Microsoft zo lang heeft gewacht met het ontwerpen samen met Qualcomm."

Net als andere anlisten die we voor dit artikel spraken, zei Krewell geen directe kennis te hebben over wat Microsoft gaat aankondigen. "Gezien de lage energie-eisen van de Snapdragon-processor zou hij uitstekend passen bij een extreem dun apparaat", voegt hij eraan toe. "Ik zou dit graag zien voor innovatievere designs."

Qualcomm heeft zijn nieuwe 8cx gedemonstreerd om een einde te maken aan het beeld dat hij minder in zijn mars heeft dan een chip van Intel. De Core i5 waar Qualcomm tegen racete om te laten zien dat de chip net zo snel is, was Intels Whiskey Lake-architectuur. Intel heeft ondertussen twee nieuwe architecturen laten zien, Ice Lake en Comet Lake, die sneller moeten zijn.

Samenwerking in Xbox

AMD tuft inmiddels ook gestaag door in dezelfde ruimte, ergens in dat grote grijze gebied tussen succes en irrelevantie. Volgens marktvorser Mercury Research, is het mobiele marktaandeel van AMD ongeveer 15 procent, waarbij het bedrijf nog steeds ronddobbert op de langetermijneffecten van zijn A-serie chips: redelijk competitieve prestaties tegen een lage prijs.

De nieuwe mobiele Ryzen, welke architectuur die ook mag hebben, zou AMD voet aan de grond geven. Een samenwerkingsverband met Microsoft zou logisch zijn, omdat AMD SoC's in recente Xbox-generaties zijn verwerkt en op stapel staat voor Project Scarlett, Microsofts nieuwste console, zo zegt Krewell.

Voordeel van diversiteit

De chip waar we het meest van weten is de Snapdragon 8cx, dankzij de prestatiecijfers die Qualcomm heeft gedeeld. We weten niet hoe goed AMD's laatste mobiele Ryzen presteert, maar het is gezien de architectuur waarschijnlijk dat hij een stuk lager uit de bus komt dan Intels Ice Lake- en Comet Lake-chips.

Maar AMD en Qualcomm moeten ergens beginnen en de Surface zou een high-profile succes zijn voor beide bedrijven. Ook leveren ze elk een unieke propositie voor de Surface-lijn: voor de Snapdragon 8cx connectiviteit en lange accuduur, voor de Ryzen een interessantere lagere prijs.

"De boodschap van de nieuwe processoren in de Surface-lijn is duidelijk: diversiteit van chips is belangrijk voor de toekomst van Microsoft", zegt analist Patrick Moorhead van Moor Insights. "Zowel AMD als Qualcomm brengt unieke features te berde die Microsoft aan zijn klanten wil aanbieden. AMD biedt sterke GPU- en laptopprestaties, en Qualcomm meer connectivietit en langere accuduur."