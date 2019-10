Hands-on met de Surface Pro X: moedige nieuwe richting

Aan de binnenkant verandert het een en ander - vooral de aangepaste Snapdragon 8cx die Microsoft samen met Qualcomm ontwierp - maar ook de buitenkant is op de schop genomen: dubbele USB-C-poorten, een tray voor de stylus om draadloos op te laten, maar helaas ook het verdwijnen van de 3,5mm koptelefoonpoort, gewone USB-A-poorten en het micro-SD-slot. Er is wel een optie om een simkaart erin te stoppen voor mobiele data onderweg.

De nieuwe Surface Pro X is vanaf 19 november in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van €1149 euro (de prijs stijgt naarmate je kiest voor meer opties). Dat is duurder dan de basisprijs van de Surface Pro 7 met Intel-processor. Die heeft in Nederland een richtprijs van 899 euro. Er zijn verschillende opties voor opslag en werkgeheugen en er zijn zakelijke opties en consumentenversies. Het toetsenbord en de stylus worden apart verkocht.

Het is misschien moeilijk te geloven dat we als eerste aandacht besteden aan de Surface Slim Pen, maar het is een hoogtepunt. Als je de Type Cover in een rechte hoek hebt staan, zie je niet dat er iets is verandert. Maar als je hem loskoppelt, zie je dat er een kleine nis wordt onthuld met daarin de nieuwe stylus die oplaadt als hij is weggestopt. Hij start meteen de whiteboard-app als je hem pakt en je raakt hem niet kwijt.

Als iemand die af en toe Mocrosoft Ink gebruikt en vrijwel elke Surface-tablet in het verleden heeft geprobeerd, liggen er een handvol Surface Pens op de bodem in mijn rugtas. Een plek om hem te bewaren is een welkome aanvulling, hoewel ik enigszins bevreesd ben dat hij als een vampier de accu leegzuigt - het opladen zal ik een hogere prioriteit geven. Het opbergen van de stylus is al jaren een probleem waar ene oplossing voor was vereist. Dell gaf het goede voorbeeld met de Inspiron 7000 Black Edition en de Surface Pro X is nu een goede tweede.

De Slim Pen is vlakker en heeft niet meer de cilindervorm van de eerdere Surface Pen. Hij voelt comfortabel aan in de hand en heeft 4069 drukniveaus, wat redelijk de standaard is voor stylussen. Hij is blijkbaar niet compatibel met het recent aangekondigde Universal Stylus Iniative, helaas, maar wel met andere Surface-apparaten. De prijs is fors:144,49 euro.

De nieuwe Surface Slim Pen is een vlakker model dan zijn voorganger.

Wat we ook fijn vinden is dat er niet één USB-C-poort is maar twee, beide aan de linkerkant van de tablet. Microsoft gebruikt nog steeds de Surface Connector om op te laden, maar het lijkt erop dat USB-C in een noodgeval gebruikt kan worden. Elke poort kan 15 W aan energie afleveren.

Na jarenlang USB-C genegeerd te hebben, is het verrassend dat Microsoft er nu vol voor gaat. Maar drie poorten die je in de Surface verwacht - USB-A, 3,5mm koptelefoon en het micro-SD-slot - zijn verdwenen. Dit apparaat is een pluspunt voor mensen die zijn overgestapt op Bluetooth-oortjes (die Microsoft nu ook levert) maar het dumpen van zoveel poorten tegelijk is ongemakkelijk.

Twee USB-C-poorten aan de zijkant.

Een pluspunt is dat een van de onopvallendere features van het ontwerp is dat er een 13-inch scherm (2880 bij 1920 pixels) in een behuizing van ongeveer 12 inch is verwerkt. (De tablet meet 287 mm x 208 mm x 7,3 mm, net iets kleiner dan de Surface Pro 7.) De bezels zijn extreem dun. Een van de vertrouwde features van de Surface-lijn is een helder, pixelrijk scherm en de Surface Pro X doet daaraan mee.

De Surface Pro X weegt 774 gram (de Surface Pro 6 was vrijwel even zwaar met 770 gram). Dit voelt als een echte Surface-tablet: er is maar één kleuroptie voor de aluminium behuizing (mat zwart), maar zowel de tablet als het toestenbord voelt stevig aan met een degelijke verbinding tussen het toetsenbord en de behuizing.

De binnenkant van de Surface Pro X is net zo belangrijk als de buitenkant en hier zijn de belangrijkste specificaties:

Scherm: touchscreen van 13 inch (2880 bij 1920 pixels, 267 ppi) PixelSense

Processor: Microsoft 3GHz 8-core SQ1 (gebaseerd op de Snapdragon 8cx, samen met Qualcomm ontworpen)

Graphics: Adreno 685

Werkgeheugen: 8 GB tot 16 GB LPDDR4x

Opslag: 128/256/512 GB SSD

Poorten: Surface Connect, nanoSIM, 2 x USB-C

Camera: 5MP (aan de voorkant) met Windows Hello; 10MP (achrerkant) met 1080p video

Accuduur: 13 uur (geschat)

Draadloos: Wi-Fi 5 (802.11ac) en Bluetooth 5.0 op Qualcomm Snapdragon X24 LTE

Besturingssysteem: Windows 10 Home (voor consumenten) / Windows 10 Pro (zakelijk)

Afmetingen: 287 mm x 208 mm x 7,3 mm

Gewicht: 774 gram

Kleur: Aluminium (mat zwart)

Aanvullende features: Snelladen naar 80 procent in één uur

Prijs: Vanaf 1149 euro

De gelekte verhalen van een Surface Pro met een Qualcomm 8cx-chipset klopten, hoewel Microsoft de chip heeft aangepast in samenwerking met Quacomm en hem heeft herdoopt naar Microsoft SQ1. Er is ons verteld dat de SQ1 op een volledige 3 GHz draait in plaats van de eerder geschatte 2,84 GHz die op Computex werd meegedeeld. De energiezuinige processor zorgt ervoor dat de tablet 13 uur meegaat, zegt Microsoft. Er zijn wat aanvullende voordelen aan die Qualcomm-chip. Zo zijn er nu een microSIM-slot en eSIM-configuratie-opties.

Hoewel er een optie is voor gebruikers om de schijf te upgraden, kun je deze alleen bereiken met speciale tools. Hoewel er video's te vinden zijn online over hoe je de schijf vervangt, verwacht Microsoft dat het niet zo makkelijk is als bijvoorbeeld het verwisselen van een sd-kaart. Verder kan de accu in één uur tot 80 procent worden opgeladen dankzij Qualcomms snellaadtechniek.

Voelt de Surface Pro X snel aan? Jazeker, onder de beperkingen van de demo in elk geval. Browsen (met traditioneel Edge of de op Chromium-gebaseerde Edge) voelde snel aan, maar we mochten Google's Chrome niet installeren om te vergelijken of benachmarktests draaien. Netflix en YouTube draaiden prima, misschien wat getemperd door het wifinetwerk van de demoruimte.

De zorgen uit het verleden van een ARM-chip en Windows zijn het prestatieverlies en de beperkingen van Windows-emulatie. Microsoft heeft beide issues aangepakt, maar we verwachten dat er nog steeds enige emulatie wordt uitgevoerd.

Al met al in de Surface Pro X de dunste, lichtste, snelst ladende en krachtigste Surface Pro ooit, zegt Microsoft. We kunnen al deze beweringen blind geloven, behalve de laatste, die we pas zeker weten als we uitgebreide tests uitvoeren met de nieuwe tablet.