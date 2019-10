Alles over de aangepaste Ryzen-cpu in de Surface Laptop

Deze week onthulde Microsoft zijn nieuwe Surface-apparaten en daarin verschenen laptops met processoren van Qualcomm en AMD. Maar vrees niet, Intel-aandeelhouders, dit gaat om consumentgerichte edities en de zakelijke varianten blijven een Intel-cpu's bieden en ook het nieuwe model van 13,5 inch van de Surface Laptop 3 blijft vasthouden aan Intel.

Details over hoe en wat zijn een beetje vaag, maar we weten in elk geval zeker dat de laptop wordt uitgerust met ofwel een Ryzen 7 3780U met Radeon RX Vega 11-graphics of een Ryzen 5 3580U met Radeon RX Vega 9-graphics. Dat betekent 11 reken-units voor de Vega 11 en 9 voor de 9, hoewel we niets weten over de CPU-cores. Maar gezien het feit dat de chip 15 watt is, verwachten we dat dit een quadcore is.

Hogere reactiesnelheid

Als je hoopte dat Microsoft genoeg druk op AMD zou zetten om een mobiele versie van zijn Zen 2-cores op de Surface te krijgen, moeten we je teleurstellen. Ondanks dat het een 3000-serie modelnummer is, gaat het om de eerdere architectuur Zen+. AMD's Jack Huynh bevestigde dit in een blogpost waarin hij vertelt over de samenwerking. Hij zegt er ook bij dat de chip boost tot op 4 GHz, dezelfde boost als AMD's leidende energiezuinige Ryzen 7 3700U.

Huynh stelt in de blogpost dat een van de belangrijkste features van de Surface Edition-chip de recatiesnelheid is. "We hebben onszelf uitgedaagd om de Smart Performance Shift te verbeteren met geavanceerde fijnafgestelde voorspellende algoritmes die zich aanpassen aan de workload van de eindgebruiker om een perfecte balans tussen accuduur en topprestaties te leveren onder vrijwel elke omstandigheid", aldus Huynh.

Waarom Ryzen?

Ook hebben Microsoft en AMD samengewerkt om de penondersteuning te optimaliseren. Volgens AMD heeft de Surface Laptop een "on-die pen-controller" zodat de stylus 200 metingen per seconde kan verrichten. Er staan nog veel meer optimalisaties genoemd in de blogpost.

Microsoft benoemde twee belangrijke redenen om een Ryzen-APUte kiezen voor de nieuwe Surface Laptop: het enkele chipdesign en de grafische prestaties. "Toen we zochten naar de juiste processor om de Microsoft Surface Laptop 3 aan te sturen, zochten we de beste grafische prestaties in een enkele processor", zegt Microsoft-ontwikkelaar Pavan Davuluri in een persbericht.

AMD vs. Intel

Om te bewijzen dat de 15-inch Surface Laptop 3 de "snelste 15 inch laptop is die je kunt kopen" hebben de twee bedrijven hem tegenover de chips van Intel gezet in de FutureMark Time Spy-test. Om te zien hoe de twee tegen elkaar opboksen, pakten we de cijfers van AMD en zetten we hem tegenover de cijfers van onze previewtest van Intels tiende generatie chips.

In bovenstaande grafiek zijn de rode balken de resultaten die AMD opgaf. De langere blauwe balken zijn Intels nieuwe Iris Plus-graphics in zijn tiende generatie 10 nm-chips; de kortere balken zijn Intels oudere UHD-graphics. De twee groene balken zijn de prestaties van Nvidia's 10- en 25-watt grafische kaarten MX 150. Als een oplossing in een enkele chip, is AMD's Ryzen 7 duidelijk een stap omhoog vergeleken met Intels beste chips en speelt het mee in verhouding met Nvidia's energiezuinige grafische kaarten.

Om eerlijk tegenover Intel en Nvidia te zijn, moeten we het hebben over het verschil in afmetingen. Hoewel de Surface Laptop 3 met 1,27 kg redelijk licht is, is hij wel een stuk zwaarder dan de meeste laptops van 13,3 inch. Groter en zwaarder betekent meer ruimte voor koeling en meer voor e accu. Dus hoewel de 15 inch Surface laptop 3 de meeste 13,3 inch laptops zal verslaan qua graphics,komt hij ook heel dicht in de buurt van laptops met 6 of 8 cores, met nog betere graphics ook.

Accuduur

Accuduur is nog een aantrekkelijk aspect van de Ryzen-gebaseerde Surface Laptop 3. Microsoft noemt 11,5 uur aan draaiende tijd met 150 nits helderheid en webbrowsen met Edge. In de vorige generaties van de mobiele versies van Ryzen was accuduur een zwakkere plek van de chip van AMD, maar in deze versie is dat wat verbeterd.

Interessant in dit verhaal is wat dit betekent voor de Intel-versie van dezelfde machine. De zakelijke versie van de 15 inch Surface Laptop 3 gebruikt Intels Ice Lake-cpu, maar Microsoft geeft geen verschillende cijfers van accuduur tussen de twee versies, dus het is mogelijk dat de versie van Intel en AMD dezelfde accuduur opleveren.

Dat is allemaal pure speculatie totdat we de Ryzen-gebaseerde Surface Laptop 3 zelf stevig aan de tand mogen voelen. Maar hoe het ook zij, dit is een groot succes voor AMD's mobiele processoren en kan het begin zijn van een wereld waarin meer laptopfabrikanten de chips van AMD integreren in hu vlaggenschepen.