16 accessoires die meer uit de Raspberry Pi halen

Raspberry Pi TV HAT

De Raspberry Pi Foundation heeft vorige maand een nieuwe Hardware Attached on Top (HAT)-module uitgebracht voor de Raspberry Pi. De TV HAT kan niet alleen worden gebruikt om tv te kijken op je SBC, maar ook om het signaal te streamen over je netwerk. Met deze module is het mogelijk om DVB T2-signalen te ontvangen en te streamen over je netwerk. Je kan hier (PDF) lezen hoe je de hardware en bijbehorende software installeert en configureert.





MotoZero

Met deze controller kan je vier verschillende motoren tegelijk besturen en komt met z'n eigen GPIO-bibliotheek waardoor het ontzettend makkelijk is verschillende motoren onafhankelijk van elkaar te besturen. En het ziet er nog mooi uit ook, wat wil je nog meer? De controller is zo gemaakt dat deze op alle verschillende Raspberry Pi-modellen past, ook de Zero.