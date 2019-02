13 Raspberry Pi-kloons waar je op kunt bouwen

Sommige bedrijven proberen zo trouw mogelijk te blijven aan de originele specificaties en veranderen bijna niets terwijl anderen totaal iets anders neer zetten en alleen maar proberen de prijs zo laag mogelijk te houden. Tijd om er een paar uit te lichten en eens te kijken of het kopen van een kloon nou eigenlijk de moeite waard is.

1. Orange Pi

De Orange Pi is een echte Raspberry Pi-kloon. Deze single-board computer is een open source hardware product en wordt ondersteund door Shenzhen Xunlong Software. Hoewel niet alle hardware-specificaties overeen komen met de originele Rasperry Pi, is er toch genoeg overlap om compatibel te zijn met bijna alle Raspberry-Pi software. De Orange Pi is wel een stukje krachtiger maar, afhankelijk van welk model je neemt, niet veel duurder. Daardoor kan dit computertje ook overweg met Android en een zwik andere Linux-distributies.

Het bordje is inmiddels in 16 smaken te krijgen en kost omgerekend ongeveer €5 voor de lichtste versie (mini) en €50 voor de uitgebreidste versie (plus 2).