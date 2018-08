10 verschrikkelijke hardware horror-verhalen

Hoe divers je werk soms ook kan zijn, er zijn enkele elementen die altijd hetzelfde blijven. Een van deze elementen is de onwetendheid of desinteresse van gebruikers ten opzichte van hardware die aan hun wordt toevertrouwd. En waarom zouden ze ook? "Er is een hele afdeling die zich over de hardware bekommert."

Toch zou het fijn zijn als de gemiddelde gebruiker werk-hardware zou behandelen alsof het hun eigen spullen zijn. Dat zou een hoop ellende schelen. Wij hebben weer een paar prachtige (of verschrikkelijke) verhalen ontvangen van (ex)-supportmedewerkers die wij met jullie mogen delen. Heb je nou zelf ook wat mooie (of verschrikkelijke) dingen meegemaakt in de IT-branch en lijkt het je leuk deze (anoniem) te delen met ons? Stuur ons dan een bericht en wie weet verschijnt jouw verhaal hier.

1. Laptop versus 'föhn'

Een thuiswerker belde op met de mededeling dat zijn laptop niet meer werkte. Na een lang telefoongesprek, waarbij de gebruiker aanvankelijk ontkende dat er iets vreemds was gebeurd, gaf hij uiteindelijk toe dat hij een blik cola had laten vallen op het toetsenbord. Hij vertelde me dat hij had geprobeerd hem te drogen met een föhn, maar dat hij nog steeds niet wilde opstarten.

Ik vroeg hem me de laptop op te sturen, zodat ik er een kijkje naar kon nemen. Toen ik hem een dag later ontving en open maakte, schrok ik me een hoedje. De man had zichtbaar geen föhn gebruikt, maar eerder iets als een verfstripper. Het toetsenbord was namelijk niets meer dan een bord gesmolten plastic.

De laptop was daar dan weer niet voor verzekerd. Wel voor ongelukjes, dus als de gebruiker niet zelf was gaan klussen, was het apparaat wel vergoed geweest. Sinds die dag zorg ik ervoor dat de verzekering alle schade aan mobiele apparatuur dekt.