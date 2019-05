De 7 beste videokaarten voor pc gaming in 2019

Deze vraag is overigens iets lastiger te beantwoorden dan je in eerste instantie zou denken. Je kan simpelweg naar de beste specs kijken en op basis daarvan een kaart kopen waarmee je de meeste frames uit je monstergame perst, maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Ruwe prestaties zijn een mooi begin, maar factoren als lawaai, driver-ervaring en meegeleverde software spelen allemaal een rol in de zoektocht naar de ultieme kaart.

Wij maken het je makkelijk, wij hebben de afgelopen jaren zo'n beetje alle grote videokaarten getest. Van de ongeveer 100 euro kostende budgetkaarten tot de 1200 euro kostende monsterkaarten. Wij benoemen verschillende kaarten voor verschillende categorieën.

Let op: Binnen de verschillende categorieën zijn, naast de stock-kaarten, ook kaarten van andere fabrikanten beschikbaar met aangepaste specificaties. Dit kan je bijvoorbeeld betere overklok-mogelijkheden geven, pittigere koeling of fijnere software leveren. Als je bereid bent net dat beetje meer uit te geven, kan je op die gebieden dus net een mooiere ervaring krijgen dan met de standaard-kaarten.

Beste budget kaart: Radeon RX 570

Het heeft even geduurd, maar na bijna drie jaar is het niet langer Nvidia die in deze categorie de lakens uitdeelt, maar AMD. De beste goedkope grafische kaart die je nu kunt halen, is niet als één kaart begonnen. De AMD Radeon RX 570 begon als een verfrissing van de al grote Radeon RX 470 voor ongeveer 180 euro, maar nu de cryptovaluta-gekte van 2018 voorbij is en Nvidia's nieuwe golf van mainstream GPU's begint te groeien, begint deze familie van grafische kaarten goedkoop te worden. Echt goedkoop. Je kan tegenwoordig al een RX 570 videokaart vinden voor iets minder dan 140 euro en dan krijg je er nog gratis twee games bij ook (The Division 2 en World War Z).

Dat is een ongelooflijk verleidelijke prijs voor een prachtige 1080p grafische kaart die in de meeste moderne games 60 frames per seconde kan halen op High of Ultra settings. Het kan nodig zijn om met wat visuele instellingen te sleutelen om dat doel te bereiken. Zowel 4GB als 8GB versies zijn beschikbaar. Neem altijd de versie met meer geheugen als je het je kunt veroorloven, al kunnen de goedkopere 4GB-modellen in de meeste spellen op 1080p ook al erg goed uit de voeten.

De krankzinnig lage prijs van deze Radeon RX 570 grafische kaarten hebben echte budget GPU's zoals de GeForce GTX 1650, de oudere GeForce GTX 1050 Ti en de Radeon RX 560 overbodig gemaakt, tenzij je een grafische kaart nodig hebt die geen extra stroomaansluitingen vereist.

Beste 1080p videokaart: EVGA GeForce GTX 1660 XC Ultra Gaming

En dat was het alweer voor AMD. Vanaf hier zal vooral Nvidia de revue passeren. AMD is dan wel bezig met een antwoord op de RTX 20-serie en GTX 16-serie, maar zolang die er niet zijn is Nvidia heer en meester. Mochten de nieuwe kaarten van AMD uit komen en inderdaad beter uit onze tests komen, zullen wij dit artikel uiteraard bijwerken.

Veel pc-gamers spelen nog steeds op 1080p, 60Hz monitoren, deze combinatie mix van resolutie, snelheid en lage prijs. De beste grafische kaart voor deze categorie is Nvidia's GeForce GTX 1660-serie, onze nieuwe beste prijs/prestatie-kampioen. De GTX 1660 rent rondjes om de Radeon RX 580 die jarenlang onze 1080p-kampioen is geweest. Deze videokaart haalde met gemak ruimschoots meer dan 60 fps in zo'n beetje elke game die we ertegenaan gooiden. Deze gpu is nog sneller dan de Radeon RX 590, een kaart die meer kost in veel gevallen. Naast het prestatievoordeel is de GeForce GTX 1660 uitgerust met 6 GB RAM, blijft hij koel (en daardoor stil) en is hij ongelooflijk energiezuinig in vergelijking met zijn Radeon-rivalen. Plus, moderne GeForce GPU's kunnen nu eindelijk overweg met betaalbare FreeSync-monitoren en de duurdere G-Sync-displayoptie. De GTX 1660 is dé kaart Full HD-gamers.

Een van de beste kaarten uit onze tests is de EVGA GeForce GTX 1660 XC Ultra Gaming. Een zeer krachtige kaart voor een mooie prijs (265 euro op het moment van schrijven), maar als je echt voor de goedkoopste oplossing wilt gaan, dan is de KFA2 GTX 1660 (slechts 229 euro op het moment van schrijven) een prachtige optie om naar te kijken (nog maar enkele exemplaren op voorraad, wees er snel bij).

Beste 1080p videokaart voor 120/144Hz monitoren:

Je zal altijd zien dat vlak voordat dit artikel gepubliceerd werd er alsnog een prachtige RX 580-aanbieding de revue passeerde. Ja, de GeForce GTX 1660 mag de RX 580 dan wel verslaan op prestatiegebied, maar als je deze AMD-kaart voor zo'n scherpe prijs (162,69 euro) ziet liggen, dan is het gewoon een no-brainer om toch voor de RX 580 te gaan, zeker als je een monitor hebt met een refreshrate van 120 of zelfs 144 Hz. En het mooie is, je krijgt er nog twee gratis games bij ook.

In alle andere gevallen blijven we je de GeForce GTX 1660 aanraden, maar dan wel de TI-versie. Deze is dan wel iets duurder, maar je krijgt er een zoveel betere prestatie voor terug (in vergelijking met de normale GTX 1660), deze extra kracht komt zeer goed van pas als je op hoge refreshrates speelt en, mocht je op korte termijn switchen naar een 1440p-monitor, dan hoef je niet ook nog eens een nieuwe videokaart te kopen.

De Asus ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti kwam als beste uit onze tests, maar als je liever onder de 300 euro wilt blijven en toch zo'n krachtpatser van een GPU in je bak wilt stoppen, dan kan je kijken naar de Inno3D GeForce GTX 1660 Ti Twin X2 (279 euro op het moment van schrijven).

Beste 1440p videokaart: Nvidia GeForce RTX 2060 Founders Edition

De GeForce GTX 1660 en 1660 Ti zijn prima opties voor een fatsoenlijke 1440p/High game-ervaring, maar je zult niet in staat zijn om grafische opties tot het uiterste te laten gaan en toch 60 fps te halen in veel games. Dat is waar de GeForce RTX 2060 om de hoek komt kijken. Deze kaart levert uitstekende framerates bij 1440p, zelfs met alle toeters en bellen aan. Het kan zelfs 1080p-schermen met een zeer hoge refreshrate voorzien van prachtige beelden.

De GeForce RTX 2060 is ongeveer 10 tot 20 procent sneller dan de vorige generatie GTX 1070, onze vorige 1440p gaming kampioen. Hoewel hij de GTX 1080 of Radeon Vega 64 niet helemaal kan verslaan wat ruwe prestaties betreft, kost hij veel minder dan die kaarten terwijl hij veel koeler, stiller en efficiënter draait. AMD's Radeon Vega 56 kan deze kaart nog wel goed bijhouden, maar die kost meer en moet in enkele gevallen toch de RTX 2060 voor laten gaan.

De geavanceerde Turing GPU binnenin de 2060 en zijn duurdere RTX broers en zussen maken real-time ray tracing en AI-verbeterde beeldverwerking mogelijk, dankzij de hardware die aan deze taken is gewijd. De eerste golf van RTX-games met RTX-functionaliteit was klein, maar ze komen eindelijk op gang met Battlefield V, Final Fantasy XV, Shadow of the Tomb Raider, Anthem en Metro Exodus, dat de beste RTX-implementatie tot nu toe biedt.

De Founders Edition is nog niet beschikbaar in Nederland, maar als je echt niet wilt wachten kan je kijken naar deze zeer betaalbare KFA2 GeForce RTX 2060 OC videokaart (349 euro op het moment van schrijven) of de Zotac Gaming GeForce RTX 2060 Twin Fan (354,99 euro). Ook de Gigabyte GeForce RTX 2060 Windforce OC 6G is een mooie optie, maar die is een paar tientjes duurder (379 euro).

Beste 500 euro videokaart

500 euro lijkt het "sweet spot"-bedrag te zijn dat hardcore-gamers neer willen tellen voor een videokaart. In deze regio is het redelijk rustig en zal je vooral de RTX 2070- en Radeon RX Vega 64-kaarten vinden. Hoewel de Vega 64 het op prestatiegebied moet afleggen tegen de RTX 2070, kan deze kaart toch het overwegen waard zijn als je die voor een mooie prijs tegenkomt. Als je echt niet hoger dan 500 wilt gaan, zal je wellicht wat eerder neigen naar een kaart van AMD aangezien je die sneller rond de 450 euro tegen komt. Wij vonden onlangs een prachtige uitschieter naar beneden: De Asus ROG Strix RX Vega64 OC edition voor slechts 379 euro!

RTX 2070-kaarten liggen op dit moment qua prijs toch wat vaker rond of boven de 500 euro zoals de Palit GeForce RTX2070 Dual V1 (499 euro) of de Inno 3D GeForce RTX 2070 (509 euro).

Deze videokaarten komen zeer goed tot hun recht op een 144Hz 1440p monitor in veel spellen. In sommige gevallen lukt het zelfs om de 60 fps te halen op 4k, vooral als je ze koppelt met een G-Sync monitor. Door de grafische instellingen van verschillende games van Ultra naar High te zetten, zou de framerate van de kaart voorbij de 60 fps moeten komen.

De GeForce RTX 2070 biedt een gemiddelde prestatieverbetering van 10 tot 15 procent ten opzichte van de GTX 1080 Founders Edition. Dat groeit naar iets meer dan 20 procent in games die goed overweg kunnen met hardware die GPU-compute tasks asynchroon kan verwerken, zoals Rainbow Six Siege en Middle-earth: Shadow of War. Nvidia's one-click Scanner auto-overclocking tool gooit daar nog eens 5 procent prestatiewinst bovenop.

Beste videokaart voor 4K-monitoren

Als je jezelf wilt verdiepen in de wereld van het 4K gamen, dan kom je al snel terecht bij de GeForce RTX 2080 of AMD's Radeon VII.Beide kaarten lopen nek-aan-nek in traditionele gaming prestaties, het leveren van een consistente 60 frames per seconde bij 4K resolutie met veel grafische toeters en bellen, hoewel elke GPU aanzienlijke overwinningen op de ander in geselecteerde games claimt, is de GeForce RTX 2080 gemiddeld iets sneller.

Als je games hebt waarbij je net niet de 60 fps haalt op Ultra graphics instellingen, kan je met het terugschroeven van anti-aliasing (wat niet per se noodzakelijk is bij 4K) en het terugschakelen van een aantal visuele opties naar High. Je zal de 60 fps dan wel halen. Net als de GeForce RTX 2070 zijn dit uitstekende kandidaten om te koppelen met een 4K G-Sync-monitor, en ze leveren ook uitstekende prestaties met 1440p-spellen met een hoge refreshrate.

Je kunt niet de fout in gaan met een van deze beide grafische kaarten (tenzij je al een soortgelijke GTX 1080 Ti hebt). De Radeon VII heeft een enorme 16GB aan HBM2 met 1TBps aan bandbreedte. Dat is meer dan de 11GB GDDR6-geheugen van de RTX 2080. Dit kan een flinke impuls geven aan het maken van content als je je GPU zowel voor je werk als voor games gebruikt. Aan de andere kant werkt de GeForce RTX 2080 Founders Edition samen met Nvidia's ultra-populaire CUDA-compute workloads, is veel stiller dan de Radeon VII en biedt dezelfde realtime ray tracing en Deep Learning Super Sampling (DLSS) mogelijkheden als zijn RTX-broeders.

De beste 4K 144Hz videokaart

Het duurde even, maar het is eindelijk gelukt. De 4K/60FPS-barriere is doorbroken en de winnaar is: Nvidia's monsterlijke GeForce RTX 2080 Ti. Deze kaart haalt niet alleen het maximale uit je games, maar ook uit je gigantische monitor. De GeForce RTX 2080 Ti overtreft de "magische" 60-fps barrière in onze gehele benchmarking-suite, behalve in Ghost Recon Wildlands, dat zijn high-tier grafische instellingen heeft ontworpen om zelfs de krachtigste GPU's te laten smelten. Als je de anti-aliasing en de grafische opties van Ultra naar High (dit zijn veelvoorkomende compromissen met een 4K-resolutie die weinig visuele kwaliteit opoffert) dan wordt 80 fps over de hele linie gehaald.

De kaart zou in de toekomst nog sneller kunnen worden. Net als de andere GeForce RTX 20-serie GPU's bevat deze kaart speciale hardware voor Deep Learning Super Sampling, die de prestaties met maar liefst 39 procent verbetert in de demo's van Nvidia. Als ontwikkelaars DLSS omarmen, kan de RTX 2080 Ti nog angstaanjagender worden, en hoewel het aantal games die dat ondersteunen langzaam groeit, hebben tientallen titels inmiddels ray tracing of DLSS-ondersteuning toegevoegd.

Maar wees gewaarschuwd: Deze glorieuze toekomst voor gaming is niet goedkoop als je nu al aan de slag wilt met deze kaarten, bereid je dan voor op het ver opentrekken van je portemonnee. In alle gevallen zal je meer dan 1000 euro neer moeten tellen voor zo'n kaart.

De goedkoopste kaart die wij hebben kunnen vinden is de Palit GeForce RTX 2080Ti en de MSI GeForce RTX 2080 Ti GAMING X TRIO wist ons ook te bekoren.