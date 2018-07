7 communicatietips voor systeembeheerders

Bij systeembeheer draait het niet alleen om technische support, maar ook om interactie met je collega's. Hoe beter je daarin wordt, hoe meer je kunt bereiken en hoe leuker je werk wordt. Daarom hebben we speciaal voor SysAdmin Day deze communicatietips op een rijtje gezet.

Zoek uit welke informatie relevant is voor welke collega's

Niet iedereen in je organisatie hoeft alle technische details over de infrastructuur te weten. Vergelijk het met het feit dat veel mensen ook niet precies willen weten hoe elektriciteit werkt. Veel van je collega's willen niet altijd weten wat er achter de schermen bij de IT-afdeling gebeurt.

Sommige projectmanagers of besluitvormers hebben daarentegen wel weer behoefte aan wat meer technische informatie. Het is aan jou om uit te pluizen hoeveel details je aan wie communiceert. Ga de uitdaging dus aan en vraag je collega's wat voor informatie voor hen relevant is en wat juist niet.

Vermijd jargon

Yes, je hebt zojuist een SNMP trap geconfigureerd om het netwerkverkeer te controleren. Goed bezig! Maar afgezien van de technische mensen in je team, zullen je andere collega's waarschijnlijk niet weten wat 'SNMP' of een 'trap' betekent. Als je deze termen in je uitleg gebruikt, zie je hun ogen waarschijnlijk binnen enkele seconden glazig worden.

Probeer dit soort jargon te vertalen naar zinnen die iedereen zal begrijpen: "Ik heb net een SNMP trap geconfigureerd" wordt "Ik meet het netwerkverkeer om de snelheid van het netwerk te controleren". Hou er rekening mee dat een leek niet alleen moeite zal hebben met afkortingen, maar ook met veel andere IT-specifieke termen.