Boze systeembeheerder legt IT-netwerk plat: 2 jaar cel

The Register schrijft over een systeembeheerder die gedetacheerd was bij de kapelaansafdeling van het Amerikaanse leger, waar hij behoorlijk wat brokken maakte. Toen hij hoorde dat zijn baan zou verdwijnen, verwijderde hij alle adminaccounts van AWS (behalve die van hemzelf), wiste hij kritieke projectinformatie, maakte hij back-ups voor eigen gebruik en zette hij de DNS-registratie over op zijn eigen naam.

Kapelaans konden daarna niet meer inloggen en studenten konden niet meer bij trainingsmateriaal. Volgens de aanklacht voerde de beheerder vervolgens wekenlang DDoS-aanvallen uit op het systeem, waardoor de portal er regelmatig uit lag. De geschatte schade was volgens de aanklagers ruim 1,1 miljoen dollar.

Deze systeembeheerder sluit zich aan bij een lange rij van ontstemde systeembeheerders die hun macht misbruikten. Lees ook: 17 wraakzuchtige IT'ers die brokken maakten.

"De verdachte was een insider die diepgaande kennis had over het bedrijfsnetwerk en infrastructuur van het slachtoffer", schrijft het Amerikaanse ministerie van justitie in een persbericht. "Hij richtte zijn aandacht specifiek op acties die de lucratiefste contracten van het U.S. Army Chaplain Corps schade zouden berokkenen."

De ex-systeembeheerder werd veroordeeld tot twee jaar cel wegens 'cybersabotage'.