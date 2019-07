7 handige tools voor USB-sticks

HP USB Disk Storage Format Tool

Aangezien USB-sticks in veel opzichten de floppies van de 21ste eeuw zijn, kunnen ze ook stuk gaan. Vaak is de reden moeilijk te achterhalen, maar niets is vervelender dan een corrupte stick in bezit hebben waar je vervolgens ogenschijnlijk niets meer kunt. Deze tool van HP is geavanceerder dan de standaard formatteertool van Windows en weet in sommige gevallen USB-sticks te herstellen waarmee Windows niets meer zegt te kunnen. Dit heeft menig USB-stick van de afvalbak gered.

USBDeview

Met behulp van het freeware USBDeview kun je alle USB-apparatuur die momenteel met je computer verbonden is in kaart brengen, alsmede eerder gebruikte USB-apparaten. USBDeview geeft alle mogelijk denkbare informatie over een USB-apparaat prijs: de firmware, het serienummer, apparaattype, de poort waar het op aangesloten is (geweest) en de stuurprogramma's die voor het apparaat worden gebruikt. Met de tool kun je bijvoorbeeld eenvoudig stationletters aanpassen, apparaten verwijderen en de AutoPlay-functie activeren.

USB Network Gate

Met USB Network Gate maak je over een netwerkverbinding (Internet, LAN of WAN) op afstand verbinding met een elders aangesloten USB-apparaat waarna je deze kunt gebruiken alsof het een lokaal apparaat betreft. Met de tool kun je één stick over meerdere computers delen. Zo kun je bijvoorbeeld jouw stick thuis met de hele afdeling op kantoor delen, maar ook het delen van een printer, scanner, webcam of dongle behoort tot de mogelijkheden. Gebruikers betalen per serverlicentie en per gedeelde USB-poort. Clientversies zijn gratis.

Predator

Predator laat je pc's beveiligen door middel van een USB-stick. Na het installeren van Predator maakt het van een USB-stick een token, waarna je de pc zonder de token alleen nog kan ontgrendelen via een wachtwoord. Als extra beveiligingsmaatregel verandert Predator regelmatig de securitycodes op de USB-stick, dus als een stick tussentijds gekopieerd wordt, blijft alleen jouw stick de unieke token. De betaalde Pro-versie heeft als voordeel dat je veel meer opties kunt instellen.

Universal USB Installer

Het aanmaken van een Linux installatiestick is nog nooit zo eenvoudig geweest. Met behulp van de Universal USB Installer wordt het downloaden en uitpakken van een ISO met daarin de installatiebestanden voor een Linux-distributie een fluitje van een cent. De tool biedt de keuze uit tientallen verschillende distributies en versies, daarnaast is het een prettige bijkomstigheid dat je ook allerlei noodhulptools op een stick kunt zetten zodat je daarmee in het geval van een crash je bestanden uit een Windows-installatie kunt redden.

USB Safeguard

Met USB Safeguard maak je van iedere eenvoudige en/of goedkope USB-stick een versleuteld medium. Dankzij de software beveilig je de bestanden op de stick met een wachtwoord die volgens een 256-bit AES algoritme versleuteld worden. Iedere keer als je de stick in een computer steekt, moet je eerst het wachtwoord opgeven voordat je toegang tot de bestanden krijgt. De software is voor sticks tot 2GB gratis te gebruiken, voor de volledige versie (voor sticks en harde schijven tot 16TB) betaal je 19 euro.

De software werkt alleen voor Windows.

USB Flash Drives Control

Voor systeembeheerders die niet willen dat gebruikers executables vanaf USB-sticks draaien of er bestanden naartoe kopiëren kan USB Flash Drives Control een erg handige tool zijn. Met de software kun je niet alleen in een keer alle USB-sticks van een pc loskoppelen, maar de computer dus ook beschermen tegen het uitvoeren van externe bestanden en voorkomen dat gebruikers intellectueel eigendom naar een stick kopiëren.

