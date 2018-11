10 leiderschapslessen van Linus Torvalds

Medio september van dit jaar kondigde Linus Torvalds, de maker van Linux, aan er even tussenuit te gaan en zich een tijdje niet bezig te houden met de ontwikkeling van de kernel om, zoals hij het uitdrukte, "wat hulp te krijgen bij het begrijpen van de emoties van mensen en adequaat te reageren".

Torvalds is berucht om zijn woede-uitbarstingen in LKML, de e-mail lijst die in essentie de werkplek is voor Linux kernel ontwikkeling, en ontketent vaak tirades tegen code - en mensen - die hij niet nuttig vindt. Het is een managementstijl die controversieel is geweest, maar die door de jaren heen ook verdedigd is door Torvalds en anderen, niet in de laatste plaats omdat het succes van Linux voor zichzelf kan spreken.

Nu Torvalds weer terug is leek het ons handig te kijken naar een aantal lessen die je kunt trekken uit hoe hij de uitgestrekte, zelfgekozen, vrijwillige gemeenschap van Linux ontwikkelaars heeft gemanaged, zowel de successen, als wat heeft geleid tot zelfopgelegde ballingschap in de vorm van een aantal do's en don'ts.

Do: Wees "betrouwbaar"

In een interview met CIO benadrukt Torvalds het belang van betrouwbaarheid, hoewel zijn definitie vrij specifiek is. "In deze context gaat het bij 'betrouwbaar' veel om niet verrassende mensen", zegt hij. "Met andere woorden, het is niet een soort vaag, feel-good Kumbaya vertrouwen waar we allemaal van elkaar houden; het gaat meer om het feit dat mensen mijn mening kennen en waar ik op dit gebied sta. Hoewel ze het niet noodzakelijkerwijs allemaal leuk vinden of ermee eens zijn, kunnen ze me in ieder geval vertrouwen dat ik betrouwbaar ben".

In een verhitte uitwisseling op LKML in 2013 over zijn communicatiestijl, contrasteert hij dat met wat hij ziet als de oneerlijkheid die typisch is voor zakelijke of "professionele" omgevingen: "het liegen, de kantoorpolitiek en backstabbing, de passieve agressiviteit en de buzzwords.