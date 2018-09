9 redenen om géén smart-tv te kopen

Vorig jaar bespraken we hier een aantal redenen om geen smart-tv te kopen en voor de volledigheid hebben we deze hieronder ook toegevoegd. Een paar incidenten van de afgelopen maanden drukten ons namelijk met de neus op het feit dat er potentiële ellende is met deze IoT-apparaten die we in eerste instantie zelfs over het hoofd zagen.

We hebben het dan onder meer over de beperkte levensduur, beveiligingsissues, interfaces die voor verbetering vatbaar zijn en onverwachte updates. In het kader van "maar wacht, er is meer" vandaag een nóg uitgebreider overzicht van redenen om voor een domme tv te gaan of op z'n minst de smart-tv niet aan een internetverbinding te hangen (waardoor je eigenlijk net zo goed een domme televisie kunt kopen).

1. Beperkte ondersteuning van apps

Aan het begin van de zomer van 2017 kondigde de NPO aan de ondersteuning in te trekken van smart-tv's van voor 2014. De publieke omroep noemt de software van die televisies te verouderd om nieuwe ontwikkelingen aan te kunnen. Je ziet vaker dat apps opeens verdwijnen. We kennen het persoonlijk op de redactie onder meer van Uitzending Gemist en natuurlijk Skype.

Dit jaar trekt de consumentenbond aan de bel. De organisatie heeft het afgelopen jaar honderden klachten binnen gekregen van gebruikers over apps die verdwijnen of niet langer meer werken. Het gaat om tv's die nog geen vijf jaar oud zijn.

"Bij apparaten die verbonden zijn met het internet is het essentieel dat de veiligheid en de functionaliteit voor een redelijke termijn gewaarborgd zijn. Consumenten kopen bewust een tv waarop ze apps kunnen gebruiken en betalen daar ook voor. Het kan toch niet zo zijn dat dan na 3 jaar het smart-tv-gedeelte van de tv niet meer naar behoren werkt. Wij zullen dit probleem aankaarten bij fabrikanten en aandringen op oplossingen," aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

De organisatie heeft in maart al een meldpunt in het leven geroepen waar gebruiken kunnen melden of zij last hebben van apps die niet langer worden ondersteund. De Consumentenbond wil dat fabrikanten maatregelen nemen om smart tv's tenminste zes jaar lang te ondersteunen.

Een nobel streven, maar aangezien het ze al niet lukt om fabrikanten zo ver te krijgen om smartphones langer te ondersteunen, hebben wij er een hard hoofd in dat zij dit voor elkaar gaan krijgen voor smart tv's. Een van de populairste fabrikanten, Samsung (63 procent van alle smart tv-klachten) werd eerder al niet warm of koud van de "eis" van de consumentenbond om de updateprocedure van smartphones te verbeteren.

Het punt is dat dit een nooit eindigend proces is. Software en hardware trekken elkaar mee naar nieuwe features, waardoor het onvermijdelijk is dat je na een aantal jaar nieuwe hardware nodig hebt om alle nieuwe software te draaien. Apps worden niet meer ondersteund of verdwijnen helemaal, patches komen niet meer uit voor jouw televisie van drie jaar oud en het hele systeem wordt traag en brak.

Je luxueuze smart-tv wordt met andere woorden niet zo gedistingeerd oud als de domme televisie van vroeger. Positieve noot: het is vast goed voor de economie dat we elke drie á vier jaar naar de winkel rennen omdat het apparaat 'te oud' is geworden.