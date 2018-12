6 (bijna) verdwenen computerwoorden

1. Palmtop

We hadden begin jaren 90 grote moeite met het vinden van een benaming voor de zakcomputer. Handheld, palmtop computer (niet te verwarren met het bedrijf Palm of palmtop PC), PDA en Psions netBook kwamen in feite op hetzelfde neer: een kleine computer die je kon inklappen en meenemen. Het verschil met de laptop was de grootte en een aangepast besturingssysteem.

Woordenboekenmaker Webster voegde de definitie van palmtop in '92 toe aan zijn woordenlijst als: "een kleine draagbare computer die makkelijk in de handpalm past". Tekenend is dat in zijn online versie het recentste voorbeeld van het gebruik van deze term in een artikel van Wired uit 1997 is. In het decennium volgend op de hoogtijdagen van de palmtop werd de term verdrongen door PDA en het verder geëvolueerde model daarvan: de smartphone.

Moderne equivalent: Smartphone