5 1 aprilgrappen die werkelijkheid zijn geworden

Gmail

In een tijdperk waarin gratis e-maildiensten minder dan 10 MB aan opslagruimte aanboden, kwam Google op 1 april 2004 met de mededeling dat het een e-maildienst introduceert met maar liefst 1 GB aan ruimte. Gebruikers konden worden uitgenodigd voor deze dienst en later anderen uitnodigen.

Hoewel de dienst eigenlijk vanaf dag 1 echt was, werd de aankondiging wel op een humoristische manier op 1 april de deur uit gedaan waardoor het wel werd gezien als een grap.

418: I'm a teapot

Dit is een van de foutcodes in de HTTP-specificatie waaronder de welbekende 404 (not found), 500 (Internal Server Error) en 504 (Gateway Timeout). Foutcode 418 is een van de vele humoristische codes die als 1 april-grap voor 1998 is ingediend bij The IETF (Internet Engineering Task Force).

Op deze dag werd onder RFC 2324 een nieuw protocol geïntroduceerd, het zogenaamde Hyper Tekst Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0) speciaal voor het besturen en monitoren van koffiepotten. De RFC staat vol met flauwe woordgrapjes (zoals "koffiepotten gebruiken elektronische mechanismen om het water te verhitten dus er zijn geen firewalls nodig"). De 418-melding moet naar voren komen als de koffiezet-opdrachten worden verstuurd naar een theepot de foutmelding "418: I'm a teapot" moet aangeven dat er dan dus geen koffie gemaakt kan worden omdat het een theepot betreft.

De grap werd leuk genoeg gevonden om de code op te nemen in de standaard en kan tot op de dag van vandaag opgeroepen worden. En wie weet, nu we zijn aangekomen in het IoT-tijdperk komt dit protocol ooit nog eens echt van pas.

World of Warcraft: Mists of Pandaria

De super populaire Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) World of Warcraft werd in 2012 uitgebreid met de Mists of Pandaria-content. In deze uitbreiding werd een nieuw ras geïntroduceerd dat voorheen als 1 aprilgrap in de Real Time Strategygame (RTS) Warcraft III: The Frozen Throne zat. Dit ras, antropomorfische reuzenpanda's, genaamd Pandaren speelde in Warfraft III een kleine neutrale rol en werd verder niet meer genoemd.

Toen Mists of Pandaria werd aangekondigd werd daar in eerste instantie dan ook lacherig op gereageerd, maar dit was geen grap meer. Het ras werd officieel geïntroduceerd en is tot op de dag van vandaag speelbaar in World of Warcraft.

Twitterende foetus

We blijven nog even bij de games. Nieuwssite CNet bracht op 1 april 2007 een nieuwsbericht naar buiten over een sociaal netwerk genaamd UltraSoundd. Dit netwerk moest ongeboren babies de mogelijkheid geven het leven in de baarmoeder te delen met de wereld.

Blijkbaar vond een aanstaande vader dit zo'n goed idee, dat hij daadwerkelijk een product op de markt bracht dat het schoppen van de baby omzet in een tweet.

I kicked Mommy at 10:56PM on Mon, Dec 22! — kickbee (@kickbee)23 December 2008





iPhone

Geloof het of niet, de iPhone is begonnen als een grap. Nieuwssite Pocket-lint bracht in 2004 het bericht dat Apple werkte aan een add-on aan voor de iPod. Met deze add-on was het mogelijk om te bellen met het apparaat.

De site gaf al snel aan dat het om een 1 aprilgrap ging waar Apple niks mee te maken had, maar dat zij wel hoopten dat dit uiteindelijk werkelijkheid zou worden. Dat is uiteindelijk gebeurd.