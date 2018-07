IT-specialisten gebruiken cryptovaluta als betaalmiddel

Is het einde van HODL in zicht?

De kleine enquête onder IT-beveiligers werd gehouden op Infosecurity Europe 2018 vorige maand in Londen. Het is slechts een N=306, maar het resultaat geeft hoop voor mensen die uitkijken naar het tijdperk waarin we tokens uitwisselen als betaalmiddel, in plaats van het inslaan van cryptovaluta als investering.

Salaris in cryptovaluta

Volgens de onderzoekers zijn de sentimenten onder IT-professionals aan het veranderen en meer mensen zien cryptovaluta als een reëel alternatief voor traditioneel geld. Maar liefst een op de vijf respondenten zou zijn of haar salaris in cryptovaluta accepteren en een verrassende 92 procent had de valuta gebruikt voor het aankopen van cadeaubonnen.

Volgens Andy Norton van netwerkbeveiligingsbedrijf Lastline verdwijnen de valuta meer uit de schimmige hoek en komen ze meer in de buurt van een legitiem financieel product. "De komende jaren gaan we waarschijnlijk zien dat enkele van de mainstream valuta als Bitcoin worden geaccepteerd door grote online retailers en worden ze minder geassocieerd met instabiliteit en criminaliteit."

Mainstream of niche?

Een soortgelijk onderzoekje op securitycongres RSA dit jaar gaf aan dat de grote meerderheid van IT-beveiligers meent dat cryptovaluta niet gaat verdwijnen, waarbij bijna de helft (45,2 procent) van de respondenten aangeeft dat dit een mainstream betaalmiddel wordt. 38,9 procent denkt dat het een randverschijnsel blijft.