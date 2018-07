De nieuwste smartphone-hype: kijk, nóg meer camera's!

De specifieke hype verandert regelmatig. Een tijd terug ging het allemaal om processorkracht en/of meer cores dan in het vorige model. Verder ging het, in willekeurige volgorde, over het toestel met de meeste pixels per inch, het grootste model, het dunste toestel en de smartphone met een zo klein mogelijke bezel. Oh, en laten we megapixels niet vergeten. Een lange tijd ging het in advertenties voornamelijk om de meeste megapixels in de sensor om over op te scheppen.

Race verliest betekenis

Het enige wat deze meetinstrumenten gemeen hadden is dat ze op een gegeven moment nutteloos worden - behalve voor reclamedoeleinden om het nog beter en spannender te laten uitzien dan al die andere toestellen en het de moeite waard is om er enkele honderden euro's tegenaan te gooien. Maar praktisch gezien heeft het geen enkel nut meer.

Lees ook: Waarom je smartphone 5 camera's nodig heeft

We zitten nog ferm in de 'dunste bezel' trend, maar alweer een nieuwe steekt de kop op die omarmd zal worden door marketingafdelingen van smartphonefabrikanten. En deze keer gaat het - opnieuw - om camera's. Deze keer gaat het niet om megapixels of pixelgroottes, maar om de hoeveelheid camera's in één apparaat. We gaan meemaken dat smartphonefabrikanten nog meer camera's beloven dan merk B.

Camera-trend is al begonnen

Die onzin is zelfs al begonnen: zowel LG en Samsung zouden werken aan vlaggenschepen met maar liefst vijf camera's in het toestel verwerkt. Je kunt zien aankomen dat dit erger wordt. De hype-trein is al vertrokken en je hoort al van diverse kanten hoe deze Innovatie Alles Verandert™. Dit zijn vaak dezelfde mensen die hetzelfde vonden van de vorige hype, maar dat enthousiasme vervaagt als de daadwerkelijke impact op onze levens laag blijkt.