Provider knijpt snelheden content-aanbieders als ze niet betalen

Amerikaanse provider, Spectrum, mag niet langer z'n diensten aanbieden in New York nadat is gebleken dat het jarenlang moedwillig snelheden kneep van verschillende diensten als Netflix en Riot Games. Het aantal verbindingen dat gemaakt kon worden met de diensten evenals de verbindingssnelheden werden gelimiteerd en bedrijven konden deze restricties tegen betaling opheffen.

Spectrum begon daar in 2012 al mee en raakte in conflict met Netflix. Het mediabedrijf weigerde te betalen maar bood in eerste instantie aan de provider te helpen door extra apparatuur in de backbone van de provider te plaatsen om de snelheid en kwaliteit te verhogen, maar Spectrum weigerde en eiste gewoon geld. Hierdoor konden klanten de videostreams van Netflix niet op de beste kwaliteit bekijken en de provider heeft gebruikers nooit geïnformeerd waarom dat het geval was.

Riot Games, makers van het populaire spel League of Legends had ook problemen met de provider. Het lukte gamers maar niet om een stabiele ping te hebben van 60ms of minder. Sterker nog, de gemiddelde ping bij deze provider lag rond de 100ms, veel te hoog om de game goed online te kunnen spelen.

"Een vertraging van meer dan 100 milliseconden beïnvloedde de prestaties in belangrijke delen van het spel, waardoor Spectrum-TWC-abonnees in een nadelige positie kwamen te verkeren ten opzichte van hun concurrenten op andere ISP-netwerken. Ook pakketverlies van meer dan twee procent resulteerde in onderbrekingen, buffering en andere prestatieproblemen," aldus Riot Games.

Het is duidelijk zichtbaar wanneer Riot Games begon met het betalen van de provider, de ping was echter nog steeds veel te hoog





Op de volgende pagina: Rechtszaak