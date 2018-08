Wie zit er eigenlijk te wachten op die 8K-televisies?

Een superdichte 8K-resolutie biedt in een normale huiskamer eigenlijk niets meer ten opzichte van 4K, behalve als je een wel héél groot scherm hebt en/of als je er zeer dicht bovenop zit. Een mogelijke nuttige toepassing van nóg hogere resoluties dan 4K schuilt wellicht in VR-brillen, waar je ogen vlak voor het beeld zitten en je anders individuele pixels mogelijk nog kunt ontwaren.

Schitterende kleuren

4K-televisies lijken grotendeels een marketingmethode om schermen te verkopen en een van de redenen dat het werkt is de kleurbeleving, wat hét voordeel is van een 4K-televisie. Dat komt door het enorme kleurbereik van een modern toestel en de ondersteuning van HDR. Dat ziet er schitterend uit als je het vergelijkt met een non-HDR 1080p-scherm.

Wat resolutie betreft is de meerwaarde er technisch gezien bij 4K zeker (je gaat van 1920 bij 1080 naar 3840 x 2160, wat je vooral zult merken als je op relatief korte afstand van een groot toestel zit) maar praktisch gezien niet eens zo'n grote stap. Zeker niet in het begin, toen deze toestellen nog een klein kapitaal kostten.

Nog groter

Inmiddels is 4K in opkomst en zakken de prijzen wat de prijs/kwaliteit-verhouding aantrekkelijker maakt, maar zit de halve wereld nog op 1080p en 4K-content is nog op gang aan het komen. Er is nog praktisch niets beschikbaar op nóg hogere resoluties, maar ondanks dat vinden fabrikanten blijkbaar dat de tijd is aangebroken voor 8K-toestellen (7680 bij 4320) en zowel LG als Samsung hebben respectievelijk QLED en OLED 8K-tv's aangekondigd.

Logischerwijs worden de toestellen ook nog een flinke stap groter, anders is de scherpere resolutie niet zo zinvol. Samsung kondigt dan ook een monsterlijke beelddiagonaal van meer dan twee meter aan om de 8K te rechtvaardigen (85 inch). Het prijskaartje voor het scherm is niet bekendgemaakt, maar het zal ongetwijfeld een aardige duit kosten.

8K via 5G

Samsung komt in oktober op de markt en LG komt op een niet nader te noemen moment met een 8K OLED-tv van zo'n 2 meter 20 (88 inch). Ook hier is geen prijs van genoemd. 8K UHD heeft overigens een aspect ratio van 16:9, net zoals de standaard van tegenwoordig. Dat komt uit op de net genoemde resolutie van 7680 bij 4320 pixels.

Het grootste issue, los van de prijs en de vraag wanneer dit praktisch nut heeft, is de afwezigheid van content ervoor. Hier wordt overigens wel aan gewerkt, zo willen fabrikanten 8K HDR via 5G gebruiken in 2020 om de Olympische Spelen af te leveren (er is al geëxperimenteerd met 8K-uitzendingen op de Winterspelen dit jaar), hoewel dat erg ambitieus is en krap wordt, gezien de ontwikkeling van 5G.

