Pat McGovern en de geboorte van Computerworld

Op een koude dag in februari 1964 viel alles op z'n plek voor Pat McGovern toen hij met de trein naar New York gereisd was. In Manhattan zou hij een productintroductie van RCA zien en had hij een interview later die dag met de CEO van Univac, Lou Rader. McGovern was niet zo onder de indruk van een nieuwe geheugensysteem met magnetisch kaarten. Een ander bedrijf had zes maanden eerder namelijk hetzelfde geprobeerd en de verkoop was miserabel. Ging RCA dat pad achterna?

McGovern stelde vragen aan de techneuten van RCA over de toepassing die ze voor ogen hadden voor het product en de reactie was: "Oh, daar hebben we niet over nagedacht. We vonden dit de slimste methode voor random memory access." Met andere woorden, er werd een product op de markt gegooid in de hoop dat er vraag zou ontstaan. Zelfs in deze begindagen van het computertijdperk verbaasde McGovern zich over deze onlogische strategie.

Gebrek aan marktkennis

Toen hij later sprak met Univacs Rader vroeg hij waarom zoveel bedrijven R&D staken in producten die niet voorzagen in een marktbehoefte. De CEO vroeg zich precies hetzelfde af. "Daar maak ik me zorgen over, dat geld wordt uitgegeven zonder richting van de markt. We weten niet wie onze klanten zijn of wat ze doen. We proberen dit te ontdekken met onze verkopers, maar dat helpt maar een beetje."

De CEO voegde daaraan toe: "Als we nou een database hadden met cijfers over waar computers aanwezig zijn, welke configuraties dat zijn, waar mensen het precies voor gebruiken, wat ze in de toekomst willen, welke randapparatuur ze missen... Dat zou erg zinvol zijn voor ons."

Dat wekte de interesse van McGovern. Bij het tijdschrift Computers & Automation had hij namelijk een lijst gemaakt van computers die daadwerkelijk werden gebruikt en wist hij dat er ongeveer 10.000 machines in de wereld waren ingezet, bij bedrijven en onderzoekscentra. Hij dacht dat zo'n informatiebron een waardevol supplement zou zijn voor het tijdschrift en zei tegen Rader: "Ik kan vragenlijsten sturen naar organisaties die groot genoeg zijn en het aandachtsgebied hebben om computergebruiker te zijn en een database samenstellen van installaties, configuraties en openstaande bestellingen."

In het nieuwe boek Future Forward: Leadership Lessons from Patrick McGovern, the Visionary Who Circled the Globe and Built a Technology Media Empire beschrijft Glenn Rifkin het leven van Pat McGovern met het oog op zijn rol als leider. Met een klein begin startte hij onderzoeksbureau IDC, dat uiteindelijk een tak werd van zijn grotere netwerk: wereldwijde techorganisatie IDG. Die groeide uit tot een imperium van 300 publicaties, 460 websites en 700 events in 97 landen wereldwijd. Dit artikel is een uittreksel van Rifkins boek van onze 'uncle Pat', die ons in 2014 ontviel.



Rader was meteen enthousiast en had maar één vraag: hoeveel zou dat moeten kosten? Het was 1964 en McGovern had niets om mee te vergelijken. Hij flapte eruit "ongeveer 15.000 dollar", een bedrag dat nergens op was gebaseerd. "Nee, dat is onacceptabel", antwoordde de CEO en McGovern kaatste terug met: "Ik werk bij een middelbare school en ik kan vast leerlingen gebruiken om de data in te voeren, dus ik kan het misschien voor 12.000 doen."

Rader leunde voorover op z'n bureau. "Nee, nee, Pat. Je begrijpt het niet. Niemand zou informatie vertrouwen als je het zo goedkoop zou aanbieden. Ze zouden niet geloven dat het kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar is. Je moet meer rekenen, twee keer dat bedrag, en dan geloven mensen dat ze iets waardevols hebben. Vraag 30.000 dollar en je bent professioneel." McGovern was met stomheid geslagen. "Hoe hoger de prijs, hoe nuttiger?" vroeg hij. "Absoluut!" antwoordde de CEO van Univac. "Verkoop het niet alleen aan mij, maar bied het aan bij andere computerbedrijven en je hebt daarna nog meer resources om de beste database te bouwen om de sector te laten inzien wat de markt nodig gaat hebben."

Willekeurige naam gekozen

In een euforische waas nam hij de trein terug naar zijn woonplaats Boston. "Hoe hoger de prijs, hoe hoger de vraag", dacht hij. "Ik word in elk geval blij van dat bedrijfsmodel." Voordat hij instapte in de trein, belde hij op het station naar Ed Berkely, oprichter en hoofderdacteur van het tijdschrift om het idee uit te leggen en te zeggen dat er een investering vereist was om op te starten. Berkely vond het idee zelf niks: "Ik ben niet geïnteresseerd in onderzoek, maar als je dit als zijproject wilt doen is dat prima. Doe het zelf en neem zelf het risico."

Veel jonge journalisten zouden zijn afgehaakt bij het idee om zelf een onderneming te starten, maar McGovern stond te popelen. In de trein schreef hij een projectvoorstel en een mogelijke enquête om voor te leggen. Hij had ook een naam nodig. Als pragmatist die hij was schreef hij een aantal woorden op indexkaarten als elementen, zoals "Data", "Computer", "Systems" en meer. Daarna schudde hij de kaarten en pakte er drie. "International", "Data" en "Corporation" waren de drie kaarten en onderzoeksbureau IDC was geboren. 'International' was wel meer dan zijn thuisgebied Massachussetts, maar dat weerhield McGovern er niet van om de naam te gebruiken.

"Ik vind de naam algemeen genoeg om de vrijheid te hebben om verschillende kanten op te bewegen in de markt", herinnert hij zich. Hij belde een vriend op Harvard Law School om te kijken of de naam vrij was en daarna voegde hij de naam toe aan het voorstel en tikte hij hem in het weekend uit. Op maandag postte hij het naar twintig bedrijven en verwachtte eigenlijk dat hij er daarna nooit meer iets over zou horen. Maar vinnen twee weken kreeg hij acht voorschotten binnen met een totale waarde van 80.000 dollar voor een eindresultaat van 240.000 dollar. Voor iemand die 60 dollar per maand verdiende was dat bedrag onvoorstelbaar.

Noodzaak voor bedrijf en bestuur

Zoals iedere jonge ondernemer die een hoop geld binnenkreeg, rende hij naar de bank om de checks te storten, maar de bankbediende hield hem tegen. "Dit is een bedrijfsnaam", zei ze. "Je hebt toestemming nodig van de raad van bestuur om een account te kunnen openen."

Wat McGovern had gezien als een experiment was plots iets heel serieus. Die vriend van Harvard hielp met het opzetten van het bedrijf. Hij vroeg een paar vrienden om te investeren maar slechts twee mensen durfden dat ook aan: zijn zus Laurette en zijn onderzoeksassistent Susan Sykes, met wie Pat in september van datzelfde jaar trouwde. Beide investeerders staken 10 dollar in 10 aandelen en samen met McGovern vormden ze het originele bestuur van IDC.

Met de registratie in hand stortte hij de checks en besloot dat hij een startkapitaal nodig had om een start te maken. Hij verkocht zijn auto voor 5000 dollar. Terugkijkend was hij erg trots dat de investeringen van tien dollar van zijn vrouw en zus uiteindelijk miljoenen waar waren. En omdat het kapitaal zo vlug werd aangemaakt, had hij nooit zijn oorspronkelijke 5000 dollar nodig. "Dat staat nog steeds op de bank, met rente", pochte hij decennia later. "Ik heb nooit maar één dollar toegevoegd aan dat startkapitaal."

Het zou wellicht inspirerend zijn voor dit verhaal als we hier konden zeggen dat het succes ervoor zorgde dat McGovern zich volledig op IDC stortte, maar in de eerste drie jaar bleef hij redacteur bij Computers and Automation en deed hij zijn journalistieke werk naast het opbouwen van zijn start-up. Ed Berkely raakte uiteindelijk geïrriteerd door McGoverns verdeelde loyaliteit en Pat besefte in 1967 dat IDC zijn volledige aandacht vereiste.

Goed gepositioneerd voor marktinzicht

McGovern had al een belangrijke zakelijke les geleerd: als je luistert naar wat mensen nodig hebben en daarop inspeelt, kom je goed terecht. Als je je alleen maar richt op wat je zou willen doen en dat in de markt wil zetten, is het risico van falen erg hoog. In 967 barstte de computersector van de voortekenen. Zakelijke klanten gingen niet alleen in groten getale over op computers, maar er ontstond een heel nieuwe sector met kleinere, goedkopere en krachtige systemen genaamd minicomputers, waardoor meer eindgebruikers met technologie te maken kregen.

Producten gingen alle kanten op en de toekomst van computers begon zichtbaar te worden bij een aantal slimme en getalenteerde ondernemers in Silicon Valley en thuishaven Boston. De honger na inzichten en data was onverzadigbaar en dat was een behoefte waarvoor McGovern goed was gepositioneerd om in te kunnen voorzien.

McGoverns verrek bij Computers and Automation bleek uiteindelijk slechts een voetnoot in zijn 1967. Hij startte dat jaar namelijk ook zijn eerste en belangrijkste publicatie: Computerworld. Die ontstond uit een nieuwsbrief die hij uitgaf onder de naam The EDP Industry and Market Report die bekendstond als The Gray Sheet. Voor 49 dollar per jaar kregen abonnees elke twee maanden een gedetailleerd rapport over wat grote computerbedrijven als IBM, Burroughs, Univac en Honeywell in de markt aan het zetten waren. Maar McGovern zag een veel betere uitgeefkans.

Behoefte aan Computerworld

Een opbloeiende sector die het onderzoek van IDC omarmde had nu meer nodig. De meeste datacenterbeheerders, die te maken kregen met technologieaanbestedingen van miljoenen, waren op dat moment vooral afhankelijk van advertenties en literatuur van leveranciers. Ze waren niet blij met de duidelijke marketing met weinig nieuws, duidelijke productomschrijvingen of inzicht in de sector. Wat ze niet zagen was wat hun collega's bij concurrerende bedrijven en sectoren meemaakten. Wat waren hun uitdagingen en hadden ze soortgelijke pijnpunten? Hadden anderen dezelfde problemen met betrouwbaarheid van producten? Hoe schoolden ze mensen?

Er waren nauwelijks betrouwbare bronnen voor antwoorden op zulke vragen. Sterker nog, er bestond slechts één publicatie, genaamd Datamation, die in 1957 was begonnen toen zakelijke computers nog in de kinderschoenen stonden. Maar McGovern wilde iets dynamischers en directers. Computerworld zou een wekelijks blad worden om snel in te springen op een snelle sector, met redacteuren en verslaggevers die de markt in zouden gaan en artikelen zouden schrijven over zowel leveranciers als eindgebruikers.

Net als een betrouwbare krant zou Computerworld het slechte nieuws samen met het goede brengen. Koppen uit die begintijd als Disk Drive Crashes, 1,000 Records Destroyed at Bank en Hospital Data System Loses All Its Data veroorzaakten opschudding in een sector die niet gewend was aan zulke snelle en eerlijke informatie.

In tegenstelling tot Datamation en andere puur advertentie-gedreven tijdschriften die opkwamen, zou Computerworld abonnementen verkopen naast advertenties. In een omgeving waarin vakbladen gericht waren op een 'gecontroleerde opgave' voor niet betalende abonnees, besloot McGovern Lou Raders formule opnieuw te benutten: als een product waardevol lijkt, levert dit geloofwaardigheid op en zullen mensen ervoor willen betalen. Met het abonnementenmodel werd Computerworld niet alleen snel rendabel, het gaf het blad ook het cachet en geloofwaardigheid die het in die tijd de bijbel van de IT-sector maakten.

Groei publicatie

De eerste versie van 12 pagina's maakte zijn debuut in juni 1967 op een computerbeurs in Boston. Binnen twee weken had McGovern 20.000 betalende abonnees en groeide de publicatie in een mum van tijd uit tot iets wat hij niet had durven dromen. Zijn passie voor het communiceren van informatie die de levens van mensen konden veranderen hadden een essentieel fundament gelegd.

Computerworld was het begin van een gejaagde periode van groei die een hoop leiderschapsuitdagingen met zich meebrachten die McGovern de volgende vijf decennia het hoofd wist te bieden. In een sector boordevol briljante geesten en een tsunami van nieuwe ideeën die de wereld zouden veranderen was hoogwaardig leiderschap - een zeldzaam maar broodnodig ingrediënt - het verschil tussen winnaars en verliezers.

