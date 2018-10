De 7 tofste Halloween tech-aanbiedingen

Er zijn meer mensen (en bedrijven) die Halloween omarmen en de Amerikanen vrolijk imiteren. Steeds meer webshops stunten met prijzen waardoor je in deze periode aardig wat mooie aanbiedingen tegen komt.

Hoewel Halloween in Nederland niet even uitbundig wordt gevierd in andere landen en er zelfs kritiek is op het feest omdat het wordt gezien als de zoveelste poging gebruikers geld uit de portemonnee te kloppen, kunnen wij het niet laten de mooiste aanbiedingen op te zoeken en op een rijtje te zetten. Commercieel feest of niet, als je toch al op zoek was naar hardware, software en gadgets is een korting altijd mooi meegenomen. Bovendien zit ons hoofdkantoor in Amerika waardoor wij er toch niet onderuit kunnen.

Marshall Major II Bluetooth koptelefoon

Deze draadloze koptelefoon produceert een prachtig geluid en ziet er nog goed uit ook. Deze headset werkt met praktisch alle Bluetooth-apparaten en heeft alle controls aan boord die je verwacht van een bluetooth headset.

Mocht je een apparaat hebben met een jack-aansluiting? Geen nood, ook dat kan met de meegeleverde kabel. Deze headset is, net als vele andere goede Bluetooth-headsets normaal gesproken behoorlijk prijzig, maar vandaag betaal je dankzij een dikke korting slechts 79 euro in plaats van 149.

Heb je liever een (bedrade) headset voor je game pc? Kijk dan eens hiernaar:

