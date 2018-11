7 redenen waarom de opvouwbare smartphone teleurstelt

Naar verluidt werkt Samsung aan een opvouwbare telefoon met de werktitel Winner. Het is een van de vele producten de laatste tijd die werken aan flexibele schermen of een tweede scherm die uitklapt om het hoofdscherm te vergroten. Interesse in opvouwbare toestellen is al een decennium aan het opbouwen en we zagen al prototypes op CES bijna tien jaar geleden. Inmiddels hebben we zelfs modellen in de praktijk gezien en daar worden we nou niet zo enthousiast van.

Maximum schermruimte bereikt

De interesse van fabrikanten lijkt deels gebaseerd op de moeite om zich te onderscheiden in een ware oceaan van soortgelijke zwarte plakken, maar daarnaast wordt er al zo lang er smartphones zijn gezocht naar een manier om gebruikers meer schermruimte te geven zonder iets te leveren dat niet meer in de broekzak past. Nu we zero-bezel en peak-notch bereiken is de sector op zoek naar iets nieuws.

De opvouwbare en dubbele schermen klinken fantastisch in theorie, maar in de praktijk zal het mensen teleurstellen. Laten we om een beeld te schetsen eens kijken naar wat nu beschikbaar is, wat is aangekondigd en waar de geruchten over gaan. Daarna zullen de 7 redenen waarom ze zullen teleurstellen je waarschijnlijk niet meer verrassen.