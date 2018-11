Samsung's opvouwbare Galaxy-smartphone staat voor de deur

Vooruitlopend op de jaarlijkse Developer Conference op woensdag heeft Samsung het concreetste bewijs geleverd dat het deze week met zijn nieuwe vouwtelefoon gaat pronken. Samsung Mobile heeft haar Facebook en Twitter profiel foto's bijgewerkt met een vouwbaar Samsung logo, wat eigenlijk maar één ding kan betekenen: eindelijk gaan we eens kijken naar de visie van Samsung op de vouwbare toekomst.

Het bedrijf heeft geen geheim gemaakt van zijn plannen om een vouwbare smartphone te maken, en Samsung-chefs hebben er consequent gehint dat dit toestel eraan komt, maar het is onduidelijk wat Samsung ons eigenlijk zal laten zien. Oorspronkelijk deden geruchten de ronde dat er een volledig werkend prototype van de telefoon zou worden onthuld, maar recente rapporten hebben gesuggereerd dat de demonstratie vooral op de software gericht zal zijn, met een UI en functies gebaseerd op Android maar ontwikkeld in samenwerking met Google.

Volgens Bloomberg zou Samsung nog steeds niet klaar zijn om volledig te pronken met de opvouwbare smartphone. Het bedrijf heeft zowel verticale als horizontaal georiënteerde toestellen laten goedkeuren. Beide modellen hebben naar verluidt een 4-inch scherm aan de buitenkant van het apparaat voor gebruik in gevouwen toestand, dus het is waarschijnlijk dat we een goed idee krijgen van hoe het eruit zal zien. Koreaanse nieuwssite The Bell heeft ook de mogelijke specificaties van het nieuwe apparaat opgenomen: Het hoofddisplay zal naar verluidt 7,29 inch zijn en het secundaire "buiten" scherm zal 4,58 inch groot zijn.

Als we de vouwtelefoon van Samsung bekijken, zal het waarschijnlijk een van de vele vouwbare telefoons zijn die in 2018 hun debuut maken. LG en Huawei werken ook al aan eigen vouwmodellen en vorige week presenteerde Royole de FlexPai-telefoon "'s werelds eerste commerciële opvouwbare smartphone met flexibele display".

Er is weinig bekend over de 7,8-inch FlexPai telefoon buiten een reeks strakke renders, maar Royole accepteert al pre-orders voor het apparaat. De toestellen worden in december verscheept. Ze zullen echter niet goedkoop zijn, Royole rekent 1318 dollar voor een 128GB model en 1469 dollar voor de 256GB-versie.

Aangezien Samsung's Galaxy Note 9 al rond de 1000 euro kost, kan je er zeker van zijn dat Samsung's vouwtelefoon zal ook niet goedkoop zal worden. Er gaan geruchten dat het toestel 2000 dollar zal gaan kosten, afhankelijk van de configuratie. Hopelijk weten we het morgen zeker, als de aankondigingen worden gedaan.

En dan is het nog maar de vraag of de opvouwbare telefoon een succes wordt...

