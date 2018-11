De 17 mooiste Black Friday-aanbiedingen

Black Friday is de dag na Thanksgiving en wordt in Amerika beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Omdat Thanksgiving niet van toepassing is voor Nederland, zou je verwachten dat Black Friday hier ook niet echt van de grond zou komen, maar niets is minder waar. Net als Halloween zijn er steeds meer mensen (en bedrijven) die deze dag omarmen en de Amerikanen vrolijk imiteren. Veel bedrijven proberen zoveel mogelijk klanten te trekken door te stunten met prijzen en in Amerika werkt dat erg goed. Ook hier zijn er steeds meer bedrijven die meedoen met deze gekte en aan het stunten slaan, maar niet iedereen is daar even blij mee.

Wij konden het in elk geval niet laten er dit jaar ook weer wat aandacht aan te besteden (tja, ons hoofdkantoor zit nou eenmaal in Amerika) en hebben niet alleen de interessantste aanbiedingen voor je opgezocht, maar ook de mooiste acties voor je op een rijtje gezet.

Expert

Deze (web)shop heeft al de hele week geweldige aanbiedingen op onder andere hardware van Sonos, Samsung, JBL, Philips, Acer en veel meer. Vandaag gaat de shop echter helemaal los met kortingen die kunnen oplopen tot 40 procent.

Paradigit

Paradigit heeft ook dit jaar weer een heleboel prachtige aanbiedingen met kortingen die oplopen tot wel 50 procent. Vandaag komen daar nog vlijmscherpe uuraanbiedingen bij en maak je kans op een spectaculaire Black Box met artikelen ter waarde van maar liefst 500 euro!

BCC

Elektronicazaak BCC is ook al de hele week bezig met Black Friday-aanbiedingen, maar doet er vandaag nog een schepje bovenop. Laptops, tv's, wasmachines en koelkasten gaan voor mooie prijzen weg dit weekend.

Televisiewinkel

En nu we het toch over tv's hebben, televisiewinkel.nl stunt erop los met kortingen tot wel 50 procent en cashback-acties.

Alternate

En nog een webshop die stunt met de prijzen van computer-onderdelen. Als je dus bezig bent een nieuwe pc in elkaar te zetten of je huidige systeem aan het upgraden bent, neem dan ook eens een kijkje op deze site. Toetsenborden, koelers, processoren en SSD's gaan met mooie kortingen over de toonbank.