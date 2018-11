De 6 beste Cyber Monday-aanbiedingen van 2018

Cyber Monday is een marketingterm die door Ellen Davis en Scott Silverman (toevallig hooggeplaatste figuren in de retail sector) in het leven is geroepen om de koopdrift van consumenten nog verder uit te melken. Deze dag, die altijd na het Black Friday-weekend valt, wordt vooral gebruikt om de aandacht wat meer te vestigen op webshops die hun waar met gigantische kortingen aanbiedt waardoor het de online-versie is geworden van Black Friday.

In Nederland is die verdeling niet zo rigide en afgelopen vrijdag stuntten veel webshops al met prijzen. Toch zijn er genoeg webshops die andere, grotere of nieuwe kortingen hebben waardoor het toch de moeite waard is even een kijkje te nemen.

Hoewel veel mensen zich negatief uitlaten over deze "commerciële feestdagen", wordt er elk jaar steeds meer verkocht en doen er steeds meer winkels mee met deze hype. Aangezien ons hoofdkantoor in Amerika zit kunnen wij het eigenlijk niet laten niet mee te doen en daarom hebben wij, ook dit jaar, voor jou gezocht naar de mooiste relevante aanbiedingen voor de techfans onder ons.