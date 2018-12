4 redenen om 5G-smartphones nog even te negeren

We wisten al dat fabrikanten de eerste 5G-telefoons in 2019 op de markt zouden brengen, maar nog voordat het jaar voorbij is, is de bal aan het rollen geslagen. Samsung heeft samen met Amerikaanse telco Verizon de eerste 5G-telefoon aangekondigd om te verschijnen in de eerste helft van het nieuwe jaar en Motorola heeft nu al een 5G-mod uitgebracht voor Moto Z-toestellen. Met 5G moeten wifi-achtige snelheden beschikbaar zijn op mobiele netwerken.

Althans, theoretisch. De eerste 5G-smartphone schrijft zeker geschiedenis, maar het voordeel voor klanten is minimaal, vooral in deze eerste aanzet. 5G is de toekomst en iemand moet de eerste zijn, maar misschien dat je deze boot van Samsung liever even aan je voorbij laat gaan. Daar zijn vier goede redenen voor.

1. 5G-netwerken zijn nog lang niet af

's Werelds eerste 5G-netwerk ging in oktober live, maar had veel haken en ogen. De Amerikaanse telco Verizon was er het eerste, maar slechts in vier steden. In Nederland zijn alleen nog maar enkele heel kleine pilots van providers als KPN en Vodafone. 5G van Verizon, de netwerkpartner van Samsung, werkt alleen binnenshuis en gebruikt niet de nieuwste 5G NR-specificatie. En uiteraard kan je huidige toestel er geen verbinding mee maken.