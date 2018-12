Samsung dumpt de koptelefoonaansluiting

Samsung heeft vorige week de Galaxy A8s aangekondigd. Deze smartphone trok veel bekijks. Niet eens zozeer vanwege het bijzondere scherm met een gat voor de camera, maar vooral vanwege het feit dat deze smartphone geen koptelefoonaansluiting heeft.

De geruchten rondom Samsung-smartphones zonder koptelefoonaansluiting zongen al rond sinds 2016, maar keer op keer bleek het niet waar te zijn. Ook dit jaar waren we sceptisch, al was het alleen maar omdat Samsung dit jaar diens grote rivaal, Apple, vaker belachelijk maakte dan ooit. De notch, het missen van een geheugenkaartslot, maar vooral het weglaten van de koptelefoonaansluiting werd keer op keer op de hak genomen door Samsung.

Groots was dan ook de verbazing dat de vorige week aangekondigde Galaxy A8S daadwerkelijk geen koptelefoonaansluiting bevatte.

and no headphone jack (emoji) samsung needs to stop mocking apple with their ads then do the exactly the same which was removal of headphone jack