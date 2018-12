Boobytrap-video wetenschapper deels nep

Rober had een speciaal pakket gebouwd met 4 smartphones, een glitterkanon en een scheetspray-dispenser om pakketdieven terug te pakken. De video van de wetenschapper ging viral en dat leverde 'm een hoop nieuwe subscribers op.

Er gingen echter al vrij snel stemmen op dat de video nep was en verschillende gebruikers plozen de video helemaal uit en kwamen tot de conclusie dat de auto's en huizen van sommige dieven verdacht veel leken op die van de slachtoffers. Gizmodo ontving daarover een tip en ging op onderzoek uit.

Rober heeft inmiddels toegegeven dat een deel van de video in scene is gezet, maar dat hij daarvan niet op de hoogte was. "Het blijkt dat in twee gevallen de 'dieven' eigen kennissen waren van de personen die mij hielpen. Dit was niet duidelijk voor mij aangezien de smartphones slechts op bepaalde momenten opnames maken en doorsturen. Ik heb de reacties van die personen uit de video gehaald," schreef de wetenschapper op Twitter.

Rober drukt kijkers op het hart dat de boobytrap, de bijbehorende code en de andere dieven allemaal echt waren, evenals alle andere video's die te vinden zijn op z'n kanaal. De wetenschapper realiseert zich dat z'n reputatie hiermee is geschaad en dat kijkers zich waarschijnlijk bij alle (toekomstige) video's van hem zullen afvragen of deze wel echt zijn.

"Het spijt me echt, uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van mijn kanaal en ik had hier meer moeten doen. Ik weet dat mijn geloofwaardigheid hierdoor niet groot is, maar ik moedig je aan om te kijken naar de andere video's die ik de afgelopen 7 jaar heb gemaakt.

Ik vind het verschrikkelijk dat er zoveel tijd, geld en moeite in de bouw van het apparaat is gestoken en ik hoop dat dit niet ervoor zorgt dat de hele video als 'nep' wordt gezien. Het werkt echt (net als alle andere dingen die ik op mijn kanaal heb gebouwd) en we hebben alle code en informatie openbaar gemaakt. Nogmaals, het spijt me dat ik iets op mijn kanaal heb gezet dat misleidend was," aldus Rober.

Inmiddels is de video aangepast en zijn alle in scene gezette stukken verwijderd.