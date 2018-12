Webwereld-lezer gaat voor de Raspberry Pi en is Microsoft Office zat

De interesse voor de Raspberry Pi is veruit het grootst dit jaar. Lezers plozen massaal het besturingssystemen voor de Raspberry Pi-artikel uit. En dat is nog wel een artikel dat in 2017 geschreven is. Het is mooi om te zien hoeveel liefde het kleine computertje krijgt. Niet alleen hier op de redactie, maar ook van jou, trouwe lezer.

Daarnaast werd er massaal gezocht naar Raspberry Pi-projecten, accessoires en kits. Wij zullen volgend jaar ook weer voor je op zoek gaan naar de mooiste en leukste projecten en werken aan how-to's, tips 'n tricks en accessoires.

Ook tips en tricks voor het meest gebruikte besturingssysteem op de desktop mocht rekenen op een hoop lezers. Tips om Windows 10 sneller te maken eindigde dit jaar op een prachtige tweede plaats.

Er werd ook massaal gezocht naar handige tools, utilities en apps voor Microsoft's besturingssysteem.

Daarnaast bleken er ook een hoop gebruikers te zijn met problemen. De October 2018 Update bracht veel gebruikers een hoop ellende en onze how-to over het blokkeren van deze update werd gretig gelezen.

Blijkbaar zijn er ook gigantisch veel lezers die Whatsapp op non-smartphones willen installeren. Of dat nou tablets zijn of (oude) pc's zijn, bezoekers lazen massaal dit uitgebreide artikel waarin in geuren en kleuren wordt uitgelegd hoe je Whatsapp kan gebruiken zonder telefoonnummer.

Wij gaan volgens jaar overigens een nieuw artikel schrijven over het installeren van Android op je (oude) pc aangezien Remix OS vorig jaar met pensioen is gestuurd. Wellicht dat we voor een van de alternatieven gaan of iets gloednieuws vinden.

